Забыл Собчак? Виторган вывел Нинидзе на публику

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган уже оправился после развода со звездной супругой и начал выходить в свет в компании новой возлюбленной — грузинской актрисы Нино Нинидзе. Как сообщает StarHit со ссылкой на очевидцев, пара посетила премьеру фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка» на Берсеневской набережной Москвы-реки.

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Впервые о романе актеров заговорили после их совместного посещения премьеры спектакля «Земля Нод», проходившей в начале июля на ВДНХ в рамках фестиваля «Вдохновение». Фотография Виторгана и Нинидзе облетела соцсети и спровоцировала слухи об их романе. Однако Нинидзе категорически опровергла эту информацию, заявив, что ей некогда думать об отношениях.

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы из одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — возмутилась актриса.

Примерно через неделю Виторган и Нинидзе вместе отправились в отпуск, о чем свидетельствуют их фотографии в инстаграме, сделанные в одно время в одинаковых местах. Подписчики знаменитостей сделали такой вывод, увидев на их страницах снимки из одного бара, опубликованные одновременно.

В этот же период Виторган опубликовав в инстаграме чувственный снимок полуобнаженной Нинидзе. На фотографии она изображена по плечи, повернувшись в профиль у окна.

Таким образом актер поздравил свою новую возлюбленную с 28-м днем рождения.

«С днем рождения, ребенок», — написал Виторган на грузинском языке.

Через несколько часов Собчак опубликовала в инстаграме свою фотографию в купальнике, словно для привлечения внимания бывшего супруга.

В этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод. Долгое время мужем грузинки являлся 39-летний актер Кирилл Плетнев, в браке с которым у нее родился сын. Сообщается, что уже три месяца актриса встречается с Виторганом, о чем долгое время знали только родственники и друзья пары.

О своем разводе Нинидзе и Плетнев сообщили в мае этого года, опубликовав в своих соцсетях одинаковые посты. Бывшие супруги заявили, что дело к разводу шло давно, но расставание не помешает им обоим растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали актеры.

Также актеры попросили поклонников и журналистов не спрашивать их о причинах расставания и уважать чужую личную жизнь.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали бывшие супруги.

Позднее Плетнев опубликовал в своем инстаграме видеообращение с признанием о продолжительной борьбе с приступами панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», --сказал актер.

Получив от своих подписчиков большое количество откликов со словами поддержки, Плетнев записал видеообращение с благодарностью за внимание к его проблеме.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал актер.

Также он признался, что часто испытывает психологические проблемы и планирует делиться с поклонниками тем, что «накапывает в себе».

«Я сейчас нахожусь не в самой, скажем так, лучшей форме пихологической. У меня сейчас резко почему-то скачет настроение, есть какие-то депрессивные моменты, есть моменты тревоги и даже панических атак. И, вы знаете — потрясающе, я вчера читаю и чувствую: «Блин, а ведь я не один. Я не один, таких людей много». И не я один боюсь в какой-то момент выйти из дома», — отметил Плетнев.

В заключение актер подчеркнул, что для него «дорогого стоит» знать, что он борется со страхом панической атаки не в одиночестве.