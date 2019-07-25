Бузова и все остальные: названы самые успешные звезды России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге «40 самых успешных звезд России до 40 лет», опубликованном Forbes. Лидеры и участники списка определялись по трем критериям — доходы, упоминания в СМИ и упоминаемость в соцсетях. Уступила исполнительница хита «Мало половин» лишь бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, который опередил поп-звезду в плане заработка ($11,5 млн против $4,4 млн) и популярности в СМИ (тут отрыв оказался мизерным — 75300 против 73199), зато ощутимо уступил в соцсетях (1507900 против 4449100).

Бузова, к слову, стала лидером рейтинга в плане соцсетей, обогнав ближайшего преследователя Егора Крида более чем на миллион упоминаний.

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Крид стал в общем списке четвертым, немного уступив хоккеисту Александру Овечкину. Доход музыканта составил $4,8 млн, а вот в СМИ о нем написали «лишь» 29262 раза. Строчкой ниже расположился рэпер Баста, выручивший $6,9 млн, упомянутый в СМИ 62804 раза, а в соцсетях — 2138600. Наставник «Голоса», кстати, оказался самым зарабатывающим «неспортивным» представителем списка: больший доход показали только Нурмагомедов и Овечкин, а также теннисистка Мария Шарапова и хоккеист Никита Кучеров. Шестым в свою очередь стал единственный российский чемпион «Евровидения» Дима Билан ($6,5 млн; 22436; 2825500), седьмым — хип-хоп-артист Тимати ($3,4 млн; 34573; 1730100).

На восьмой позиции финишировала супермодель Ирина Шейк ($4 млн; 12862; 139800), попаданию которой в десятку скорее всего поспособствовали отношения с голливудским актером Брэдли Купером, а также слухи о его уходе из семьи ради певицы Леди Гаги.

Десятой стала еще одна наставница «Голоса» — Полина Гагарина ($5,3 млн; 17229; 1077400), уступившая одну строчку футболисту Артему Дзюбе и обогнавшая на одну позицию Шарапову.

12-е место досталось журналистке и телеведущей Ксении Собчак, скромный (относительно конкурентов; $1 млн) доход которой скомпенсировали ее популярность в СМИ (65542) и соцсетях (1196300), — по этим показателям экс-кандидат в президенты России, в этом году громко расставшаяся с актером Максимом Виторганом после нескольких лет брака, стала четвертой и девятой соответственно.

13-ю и 14-ю позиции заняли соответственно рэпер Элджей ($1,5 млн; 15059; 1619200) и телеведущая Анастасия Ивлеева ($0,9 млн; 6121; 1027800), о романе которых за последний год не говорил только ленивый. Музыкант при этом, как можно заметить, опередил девушку по всем показателям — несмотря даже на резонансное интервью Ивлеевой журналисту Юрию Дудю, в ходе которого сгенерировался мощнейший в плане популярности мем про «15 сантиметров».

На 17-й строчке (15-м и 16-м стали соответственно футболист Игорь Акинфеев и хоккеист Кучеров) рейтинга расположился певец Сергей Лазарев ($1,2 млн; 13350; 825300), в минувшем мае во второй раз занявший третье место на «Евровидении». Все тот же Дудь расположился строчкой ниже — журналист заработал $1,4 млн, был упомянут в СМИ 29266 раз, а в соцсетях — 945600 раз.

19-м финишировал комик Павел Воля, выручивший $2,5 млн. Его упоминания в прессе и социальных сетях составили соответственно 6515 и 221000 раз. Замкнул вторую десятку теннисист Карен Хачанов — $4,1 млн; 13691; 49400.

Что касается последней двадцатки списка, то место с 21-е по 40 заняли соответственно блогер Wylsacom, юморист Михаил Галустян, музыкант Эмин Агаларов, комик Гарик Харламов, рэперы Мот и Федук, блогер Катя Клэп, юморист Семен Слепаков, певица Монеточка, блогер Саша Спилберг, актер Александр Петров, модель Наталья Водянова, фигуристка Алина Загитова, рэпер Face, музыканты-блогеры Little Big, блогер Макс +100500, рэпер Oxxxymiron, пианист Даниил Трифонов (к слову, один из самых игнорируемых СМИ представителей списка — в этом плане «слабее» артиста стали лишь Макс +100500 и Катя Клэп), блогер Ида Галич и фигуристка Евгения Медведева.