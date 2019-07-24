«Пришло время умирать»: не стало Рутгера Хауэра

Голландский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил представитель обладателя «Золотого глобуса» Стив Кенис. По его словам, звезда «Бегущего по лезвию» скончалась еще 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Другие подробности ухода Хауэра Кенис раскрывать не стал. Похороны знаменитого артиста пройдут 25 июля, передает Variety.

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Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в Брекелене, что близ Амстердама. С актерском ремеслом он познакомился в раннем возрасте и во многом благодаря родителям: его отец преподавал в местном театральном колледже, а мать была учителем драматургии. Впервые на сцену Хауэр вышел в пять лет, а уже в 11 состоялся его полномасштабный дебют в театре — начинающий артист сыграл одну из ролей в трагедии Софокла «Аякс».

Будучи непростым ребенком, Рутгер в 15 лет сбежал из дома, после чего устроился на торговое судно и на долгие месяцы ушел в плавание. В ходе путешествия юноше удалось побывать во многих странах мира, включая Канаду, Сингапур и Пакистан. Тогда же Хауэр обнаружил в себе склонность к изучению иностранных языков, что впоследствии помогло ему в актерской карьере.

Завершив странствия, голландец поступил в театральный институт в Базеле. Спокойно доучиться там Хауэру, впрочем, не удалось. Спустя два года он вступил в ряды армии и на последующие несколько лет стал десантником — окончить учебное учреждение он сумел лишь по окончании службы. Позднее он также оттачивал азы актерского мастерства в Амстердаме, после чего был принят в Королевский театр.

Параллельно с театральной карьерой Хауэр пробивался к славе и в кинематографе. Одной из первой ролей голландца стало его участие в фильме «Господин Хаварден», который вышел на экраны 1968 году, — при этом в итоговую версию кадры с молодым актером не попали. Уже вскоре, однако, к нему пришла первая популярность — известность актеру принесла роль в телесериале «Флорис».

Съемки в этом шоу стали поворотными для карьеры Хауэра: именно при создании «Флориса» актер познакомился с режиссером Полом Верховеном, благодаря которому он впоследствии станет мировой звездой. Плодом их сотрудничества, в частности, стала картина «Турецкие наслаждения», появившаяся в кинотеатрах в 1973-м и номинировавшаяся на «Оскар». Кроме того, Хауэр снялся у своего соотечественника в таких лентах, как «Кити-вертихвостка», «Оранжевый солдат», «Лихачи» и «Плоть и кровь». Хауэр, вероятно, работал бы с Верховеном и дальше, но в середине 80-х их пути разошлись на почве ссоры, произошедшей из-за творческих разногласий.

Незадолго до этого Хауэр дебютировал в Голливуде, сыграв в фильме «Ночные ястребы» (1981) с Сильвестром Сталлоне. А уже в следующем году на экраны вышла знаковая лента «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, в которой голландец исполнил одну из главных ролей, перевоплотившись в репликанта Роя Батти.

В финале фильма именно персонаж Хауэра произнес культовую для всего мирового кинематографа фразу: «Все эти мгновения затеряются во времени — как слезы в дожде. Пришло время умирать». Известно, что этот монолог придумал сам актер.

В 1987-м Хауэр в первый (и, как оказалось, в последний) раз был удостоен «Золотого глобуса» за роль в картине Джека Голда «Побег из Собибора», экранизации документальной книги Ричарда Рашке, где он сыграл советского военнопленного Александра Печерского.

В последующие годы Хауэр также снялся в ряде не менее известных картин, включая фильмы «Достучаться до небес», «Зов предков», «Бэтмен: Начало», «Город грехов», «Слепая ярость», «Признания опасного человека», «Братья Систерс», «Валериан и город тысячи планет» и «После полуночи». В общей сложности на счету голландца роли в более чем 150 фильмах и сериалах. Помимо этого, артист несколько раз выступил в качестве режиссера, сняв «Комнату» и «Реквием 2019», и единожды — сценариста («В лунную ночь»).