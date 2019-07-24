ЧМ-2018, «Бойцовский клуб» 20 лет спустя и другие премьеры недели

«Бойцовский клуб» («Fight club»); реж. Дэвид Финчер

Очередное возвращение шедевра конца 1990-х в кинотеатры. Россияне смогут вновь увидеть на большом экране «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, который стал проводником в аду новой реальности для поколения Х в США и завоевал сердца сотен тысяч зрителей в России, убедительно доказав, что у клерков по обе стороны океана течет в жилах кровь одного и того же цвета. Поклонников культового кино ждет встреча с не постаревшими Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном, а новички наконец узнают и заучат назубок то самое «первое правило Бойцовского клуба».

«Видок: Охотник на призраков» («L'Empereur de Paris»); реж. Жан-Франсуа Рише

Автор римейка «Нападения на 13-й участок» Жан-Франсуа Рише приготовил для зрителей возвращение в мир другого триллера, который уже успел стать классическим. В этот раз его выбор пал на хит 2001 года «Видок», посвященный истории реально существовавшего сыщика XIX века, однако в этот вместо увесистого Жерара Депардье на главную роль создатели пригласили икону современного французского кино — Венсана Касселя. «Видок: Охотник на призраков» расскажет историю появления знаменитого сыщика и его становления как грозного слуги закона.

«До скорой встречи» («See you soon»); реж. Дэвид Махмуди

Фильм Дэвида Махмуди «До скорой встречи» найдет дорогу к сердцам россиян, для которых прошедший чемпионат мира по футболу стал не просто международным спортивным состязанием, но и большим личным событием. Не последнюю роль в этом сыграет и появление в картине любимого россиянами Харви Кейтеля. По сюжету, игрок из США с мировым именем незадолго до мундиаля получает травму, из-за которой под вопрос ставится вся его дальнейшая спортивная карьера. Для того, чтобы переосмыслить свое предназначение и понять место в жизни, он отправляется в Санкт-Петербург, где встречает девушку, которая навсегда изменить его жизнь.

Целый букет звезд для своих зрителей подготовила британска Клэр Маккарти, чья версия «Офелии» собрала под своей эгидой таких звезд как Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы», «Убийство в Восточном экспрессе»), Наоми Уоттс («Малхолланд драйв», «Бердмэн», «Забавные игры») и Клайв Оуэн («Госфорд парк», «Дитя человеческое»), чтобы снова рассказать историю коварного предательства и безвыходного отчаяния, которая уже много веков будоражит сердца людей по всему миру.

«Паваротти» («Pavarotti»); реж. Рон Ховард

Режиссер Рон Ховард, четыре фильма которого были отмечены премией «Оскар» в различных номинациях («Игры разума», «Аполлон 13», «Кокон», «Гринч — похититель Рождества») приготовил настоящий праздник для всех любителей оперы. Его документальный фильм «Паваротти», посвященный легендарному тенору не только претендует на биографический охват жизни великого итальянца, но и поражает списком звезд, которые дали интервью или появились в архивных видеофрагментах, использованных режиссером: Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Фил Донахью, принцесса Диана, Нельсон Мандела, Спайк Ли, Стиви Уандер, Боно и т.д.

«Шаг вперед 6: Год танцев» (Step Up China); реж. Рон Юань

В шестой части фильма-аттракциона для любителей энергичного образа жизни «Шаг вперед 6: Год танцев» его героини решают еще дальше расширить географию своих достижений, добавив в список покоренных городов Пекин, где танцоры самых разных национальностей объединятся, чтобы определить лучшего танцора на всем земном шаре.

«Приключения Реми» («Rémi sans famille»); реж. Антуан Блоссье

Экранизация романа «Без семьи» писателя Гектора Малота, который критики называли «французским «Оливером Твистом», от Антуана Блоссье «Приключения Реми» расскажет историю о десятилетнем мальчике, который внезапно узнает, что в детстве его подкинули, после чего сбегает по пути в приют и прибивается к бродячему музыканту. Вместе ним Реми научится читать, писать и зарабатывать трудом на жизнь. История, которую проходят на уроках литературы во многих странах, может показаться знакомой и российскому зрителю, который видел экранизацию книжного источника от Владимира Бортко.