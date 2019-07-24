ЧМ-2018, «Бойцовский клуб» 20 лет спустя и другие премьеры недели

«Бойцовский клуб» («Fight club»); реж. Дэвид Финчер
Очередное возвращение шедевра конца 1990-х в кинотеатры. Россияне смогут вновь увидеть на большом экране «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, который стал проводником в аду новой реальности для поколения Х в США и завоевал сердца сотен тысяч зрителей в России, убедительно доказав, что у клерков по обе стороны океана течет в жилах кровь одного и того же цвета. Поклонников культового кино ждет встреча с не постаревшими Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном, а новички наконец узнают и заучат назубок то самое «первое правило Бойцовского клуба».
«Видок: Охотник на призраков» («L'Empereur de Paris»); реж. Жан-Франсуа Рише
Автор римейка «Нападения на 13-й участок» Жан-Франсуа Рише приготовил для зрителей возвращение в мир другого триллера, который уже успел стать классическим. В этот раз его выбор пал на хит 2001 года «Видок», посвященный истории реально существовавшего сыщика XIX века, однако в этот вместо увесистого Жерара Депардье на главную роль создатели пригласили икону современного французского кино — Венсана Касселя. «Видок: Охотник на призраков» расскажет историю появления знаменитого сыщика и его становления как грозного слуги закона.
«До скорой встречи» («See you soon»); реж. Дэвид Махмуди
Фильм Дэвида Махмуди «До скорой встречи» найдет дорогу к сердцам россиян, для которых прошедший чемпионат мира по футболу стал не просто международным спортивным состязанием, но и большим личным событием. Не последнюю роль в этом сыграет и появление в картине любимого россиянами Харви Кейтеля. По сюжету, игрок из США с мировым именем незадолго до мундиаля получает травму, из-за которой под вопрос ставится вся его дальнейшая спортивная карьера. Для того, чтобы переосмыслить свое предназначение и понять место в жизни, он отправляется в Санкт-Петербург, где встречает девушку, которая навсегда изменить его жизнь.
«Офелия» («Ophelia»); Клэр Маккарти
Целый букет звезд для своих зрителей подготовила британска Клэр Маккарти, чья версия «Офелии» собрала под своей эгидой таких звезд как Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы», «Убийство в Восточном экспрессе»), Наоми Уоттс («Малхолланд драйв», «Бердмэн», «Забавные игры») и Клайв Оуэн («Госфорд парк», «Дитя человеческое»), чтобы снова рассказать историю коварного предательства и безвыходного отчаяния, которая уже много веков будоражит сердца людей по всему миру.
«Паваротти» («Pavarotti»); реж. Рон Ховард
Режиссер Рон Ховард, четыре фильма которого были отмечены премией «Оскар» в различных номинациях («Игры разума», «Аполлон 13», «Кокон», «Гринч — похититель Рождества») приготовил настоящий праздник для всех любителей оперы. Его документальный фильм «Паваротти», посвященный легендарному тенору не только претендует на биографический охват жизни великого итальянца, но и поражает списком звезд, которые дали интервью или появились в архивных видеофрагментах, использованных режиссером: Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Фил Донахью, принцесса Диана, Нельсон Мандела, Спайк Ли, Стиви Уандер, Боно и т.д.
«Шаг вперед 6: Год танцев» (Step Up China); реж. Рон Юань
В шестой части фильма-аттракциона для любителей энергичного образа жизни «Шаг вперед 6: Год танцев» его героини решают еще дальше расширить географию своих достижений, добавив в список покоренных городов Пекин, где танцоры самых разных национальностей объединятся, чтобы определить лучшего танцора на всем земном шаре.
«Приключения Реми» («Rémi sans famille»); реж. Антуан Блоссье
Экранизация романа «Без семьи» писателя Гектора Малота, который критики называли «французским «Оливером Твистом», от Антуана Блоссье «Приключения Реми» расскажет историю о десятилетнем мальчике, который внезапно узнает, что в детстве его подкинули, после чего сбегает по пути в приют и прибивается к бродячему музыканту. Вместе ним Реми научится читать, писать и зарабатывать трудом на жизнь. История, которую проходят на уроках литературы во многих странах, может показаться знакомой и российскому зрителю, который видел экранизацию книжного источника от Владимира Бортко.