Тейлор Свифт и Ариана Гранде: кто замахнулся на премию MTV

Телеканал MTV опубликовал список претендентов на премию Video Music Awards 2019 года, сообщает W Magazine. Тейлор Свифт и Ариана Гранде получили наибольшее количество номинаций — по 10 каждая. Вслед за ними идет юная звезда Билли Айлиш, которая был удостоена девяти. На одну меньше — у рэпера Lil Nas X.

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По несколько выдвижений получили такие популярные артисты как Шон Мендес, Карди Би, Джей Балвин, Камила Кабельо, Соланж и FKA Twigs. MTV также отметил актера Брэдли Купера и поп-звезду Леди Гагу за саундтрек к фильму «Звезда родилась».

Совсем без номинаций остались поп-дивы Майли Сайрус и Кэти Пэрри, чем были ужасно огорчены их фанаты. Первая в ноябре прошлого года выпустила совместно с британским диджеем Марком Ронсоном успешный сингл «Nothing Breaks Like a Heart», клип на который собрал более 135 млн просмотров. Кроме того, три недели назад состоялась премьера ее откровенного клипа на песню «Mother's Daughter», который на настоящий момент посмотрели более 36 млн раз.

Что касается обладательницы пяти наград VMA Кэти Перри, месяц назад она выпустила сингл «Never Really Over», который был тепло встречен слушателями и критиками. Клип на композицию набрал уже почти 80 млн просмотров. Церемония награждения состоится 26 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Напомним, что в прошлом году наибольшее число номинаций получила 26-летняя рэперша Карди Би, уроженка Бронкса претендовала на десять наград, включая наиболее престижные («Артист года» и «Видео года»). Более того, именно Белкалис Альманзар (настоящее имя артистки) было доверено открывать VMA-2018.

Однако, несмотря на это, исполнительница не стала абсолютной победительницей по числу статуэток, взяв приз в трех категориях: «Лучший новый артист», «Лучшая коллаборация» (за совместный с Дженнифер Лопес и диджеем Халедом трек «Dinero») и «Песня лета» (композиция «I Like It», записанная с участием Бэд Банни и Джей Балвина).

Наравне с уроженкой Бронкса три награды получил 34-летний рэпер Дональд Гловер, за одну единственную работу, которая своим появлением буквально «взорвала» мировое медиапространство. Смелый и провокационный социальный клип на песню «This is America» поднял наиболее животрепещущие, по мнению самого Гловера, проблемы США и в результате был отмечен в номинациях: «Лучшее видео с подтекстом для общества», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография».

Примечательно, что его триумфу не смог помешать даже скандал с обвинениями артиста в плагиате (речь идет именно о «This is America»), от которых ему удалось отбиться, хоть и не без некоторых имиджевых последствий.

Как рассуждали тогда в прессе, особенно досадно в связи с этим было рэп-исполнителю Дрейку, поскольку в любой другой год его «God's Plan» — клип, в котором артист раздает внушительные деньги жителям Майами — имел высокие шансы победить, однако его обошел Гловер.

Столь же успешно прошел вечер и у американо-кубинской певицы Камилы Кабельо, которая была удостоена «всего» двух наград, но зато в главных категориях — «Артист года» и «Видео года» (за трек «Havana» при участии Янг Тага).

Не менее ярко выглядела и реакция исполнительницы: получая одну из наград из рук легендарной Мадонны, она с трудно скрываемыми усилиями сдерживала нахлынувшие эмоции, чем еще больше растрогала зрителей. Стоит отметить, что перед объявлением победителя 60-летняя поп-дива произнесла проникновенную речь в память о культовой соул-певице Арете Франклин, которая скончалась за неделю до церемонии на 77 году жизни.

Особый накал страстей образовался вокруг номинации «Лучшее видео в жанре хип-хоп», где за награду среди прочих боролись Никки Минаж и Трэвис Скотт.

Стоит отметить, что незадолго до церемонии Минаж раскритиковала последний альбома соперника — по мнению исполнительницы, его пластинка подошла к вершинами чартов только благодаря новости о рождении первенца в его семье. В итоге к радости скандальной рэперши, именно она унесла статуэтку домой.