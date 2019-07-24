Неонуар с Орландо Блумом и феями, камбэк «90210» — и еще 5 сериалов августа

С 4 августа на AMC
Экранизация культового комикса Гарта Энниса «Проповедник» не снискала большой популярности, однако все-таки приобрела преданную — хоть и немногочисленную — фан-базу. Несмотря на невысокие рейтинги сериала, Сет Роген и Эван Голдберг не позволили закрыть его на полуслове, и выбили «Проповеднику» полноценный последний сезон, в котором приключения Джесси Кастера, Тьюлип О'Хары и вампира-алкоголика Кэссиди подойдут к логическому (хочется верить) завершению. Охоту на Бога продолжат колоритный злодей Герр Стар и сбежавший из ада Адольф Гитлер.
С 7 августа на Fox
Сверхпопулярный в 90-е молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» насчитывает огромное количество огромное количество спин-оффов и сиквелов, однако в августе на экраны вернется именно оригинальный актерский состав (за исключением умершего этой весной Люка Перри). Впрочем, стоит учитывать, что «90210» — это не прямое продолжение того самого шоу, а своего рода метаистория, где актеры Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Брайан Остин Грин, Иан Зиринг, Дженни Гарт и другие сыграют альтернативные версии самих себя.
С 8 августа на Netflix
Звезда «Рейдов» Ико Ювайс получил свою первую главную роль в западном сериале. «У» значит убийцы» — второе сотрудничество Ювайса с Netflix после полнометражного фильма «Ночь придет за нами» индонезийского производства. Сериал расскажет о молодом поваре, проживающем в китайском квартале Сан-Франциско, который оказывается втянут в разборки с триадами (не обойдется и без мистики!). Компанию Ювайсу составит хорошо известная по «Викингам» Кэтрин Винник. В ролях второго плана можно будет обнаружить звезду боевиков 90-х Марка Дакаскоса и героиню культового «Светлячка» Джосса Уидона — Саммер Глау.
С 15 августа на CBS All Access / С 16 августа на «Амедиатеке»
Черная комедия от Марка Черри — автора «Отчаянных домохозяек». Джиннифер Гудвин («Обещать — не значит жениться»), Люси Лью («Убить Билла») и Кирби Хауэлл-Баптист играют домохозяйку из 60-х, светскую львицу из 80-х и юристку из 2010-х соответственно; каждая из них сталкивается с изменой мужа. Сериал призван показать, как изменилась роль женщины в обществе — и как отношение женщин к предательству осталось прежним.
С 16 августа на Netflix
Продолжение превосходного психологического триллера Дэвида Финчера про фэбээровцев — первопроходцев в криминальной психологии, которые изучают серийных убийц и вообще вводят в научный оборот это понятие (герои сериала вымышлены, но имеют реальные прототипы — Роберта Ресслера и Джона Эдварда Дугласа). Второй сезон будет посвящен убийствам в Атланте в 1979-1981 годах — тогда некий Уэйн Уильямс (предположительно) убил как минимум 23 человека, среди которых были дети, подростки и молодые мужчины. Его осудили только по двум эпизодам и приговорили к пожизненному заключению. Уильямс до сих пор настаивает на своей невиновности.
С 30 августа на Netflix
Приквел фэнтезийного мультфильма «Темный кристалл» 1982 года, придуманного автором «Маппет-шоу» и «Улицы Сезам» Джимом Хенсоном. В сериале, как и в оригинальной ленте, использовались настоящие куклы. «Эпоха сопротивления» поражает не только удивительной работой художников и аниматоров, но и составом актеров озвучивания: голоса центральным персонажам подарили Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Натали Эммануэль («Игра престолов»), а в эпизодах появятся Хелена Бонэм-Картер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Эдди Иззард, Марк Стронг, Сигурни Уивер, Тоби Джонс, Джейсон Айзекс, Лина Хиди, Алисия Викандер, Натали Дормер, Энди Сэмберг и Аквафина.
С 30 августа на Amazon Prime Video
Мрачное неонуарное фэнтези про альтернативную Викторианскую эпоху, где мир населяют люди и мифические создания вроде фей и кентавров. Последним пришлось покинуть родные земли из-за войны — а человеческая раса не особо рада новым сожителям. Район Карнивал-роу в вымышленном городе Бюрге, сильно смахивающем на Лондон, становится пристанищем для прозябающих существ. Когда и без того напряженные отношения между старыми и новыми горожанами накаляются на фоне серии таинственных убийств, за дело берется сыщик Райкрофт (Орландо Блум), который объединяется с феей Виньетт (Кара Делевинь).