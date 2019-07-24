Неонуар с Орландо Блумом и феями, камбэк «90210» — и еще 5 сериалов августа

Какие сериалы смотреть в августе: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Карнивал Роу» (2019) Кадр из фильма «Карнивал Роу» (2019)
Кадр из фильма «Карнивал Роу» (2019)

Кадр из фильма «Карнивал Роу» (2019)

imdb.com
Неонуарное фэнтези про альтернативную Викторианскую эпоху с Орландо Блумом и Карой Делевинь, возвращение героев «Беверли-Хиллз, 90210», продолжение триллера про изучение серийных убийц от Дэвида Финчера и Шарлиз Терон, финал «Проповедника», мистический боевик про ассасинов из чайнатауна Сан-Франциско с Ико Ювайсом, черная комедия про смертоносных женщин с Люси Лью от создателя «Отчаянных домохозяек» и приквел кукольного мультфильма «Темный кристалл» 1982 года — с голосами Тэрона Эджертона, Саймона Пегга, Хелены Бонэм-Картер, Марка Хэмилла, Ани Тейлор-Джой, Марка Стронга, Сигурни Уивер и многих других! «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в августе, и рассказывает о самых интересных из них.
1 «Проповедник» («Preacher») — 4 сезон

С 4 августа на AMC

Экранизация культового комикса Гарта Энниса «Проповедник» не снискала большой популярности, однако все-таки приобрела преданную — хоть и немногочисленную — фан-базу. Несмотря на невысокие рейтинги сериала, Сет Роген и Эван Голдберг не позволили закрыть его на полуслове, и выбили «Проповеднику» полноценный последний сезон, в котором приключения Джесси Кастера, Тьюлип О'Хары и вампира-алкоголика Кэссиди подойдут к логическому (хочется верить) завершению. Охоту на Бога продолжат колоритный злодей Герр Стар и сбежавший из ада Адольф Гитлер.

 2 «90210» («BH90210») — 1 сезон

С 7 августа на Fox

Сверхпопулярный в 90-е молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» насчитывает огромное количество огромное количество спин-оффов и сиквелов, однако в августе на экраны вернется именно оригинальный актерский состав (за исключением умершего этой весной Люка Перри). Впрочем, стоит учитывать, что «90210» — это не прямое продолжение того самого шоу, а своего рода метаистория, где актеры Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Брайан Остин Грин, Иан Зиринг, Дженни Гарт и другие сыграют альтернативные версии самих себя.

 3 «У» значит убийцы» («Wu Assassins») — 1 сезон

С 8 августа на Netflix

Звезда «Рейдов» Ико Ювайс получил свою первую главную роль в западном сериале. «У» значит убийцы» — второе сотрудничество Ювайса с Netflix после полнометражного фильма «Ночь придет за нами» индонезийского производства. Сериал расскажет о молодом поваре, проживающем в китайском квартале Сан-Франциско, который оказывается втянут в разборки с триадами (не обойдется и без мистики!). Компанию Ювайсу составит хорошо известная по «Викингам» Кэтрин Винник. В ролях второго плана можно будет обнаружить звезду боевиков 90-х Марка Дакаскоса и героиню культового «Светлячка» Джосса Уидона — Саммер Глау.

 4 «Почему женщины убивают» («Why Women Kill») — 1 сезон

С 15 августа на CBS All Access / С 16 августа на «Амедиатеке»

Черная комедия от Марка Черри — автора «Отчаянных домохозяек». Джиннифер Гудвин («Обещать — не значит жениться»), Люси Лью («Убить Билла») и Кирби Хауэлл-Баптист играют домохозяйку из 60-х, светскую львицу из 80-х и юристку из 2010-х соответственно; каждая из них сталкивается с изменой мужа. Сериал призван показать, как изменилась роль женщины в обществе — и как отношение женщин к предательству осталось прежним.

 5 «Охотник за разумом» («Mindhunter») — 2 сезон

С 16 августа на Netflix

Продолжение превосходного психологического триллера Дэвида Финчера про фэбээровцев — первопроходцев в криминальной психологии, которые изучают серийных убийц и вообще вводят в научный оборот это понятие (герои сериала вымышлены, но имеют реальные прототипы — Роберта Ресслера и Джона Эдварда Дугласа). Второй сезон будет посвящен убийствам в Атланте в 1979-1981 годах — тогда некий Уэйн Уильямс (предположительно) убил как минимум 23 человека, среди которых были дети, подростки и молодые мужчины. Его осудили только по двум эпизодам и приговорили к пожизненному заключению. Уильямс до сих пор настаивает на своей невиновности.

 6 «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» («The Dark Crystal: Age of Resistance») — 1 сезон

С 30 августа на Netflix

Приквел фэнтезийного мультфильма «Темный кристалл» 1982 года, придуманного автором «Маппет-шоу» и «Улицы Сезам» Джимом Хенсоном. В сериале, как и в оригинальной ленте, использовались настоящие куклы. «Эпоха сопротивления» поражает не только удивительной работой художников и аниматоров, но и составом актеров озвучивания: голоса центральным персонажам подарили Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Натали Эммануэль («Игра престолов»), а в эпизодах появятся Хелена Бонэм-Картер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Эдди Иззард, Марк Стронг, Сигурни Уивер, Тоби Джонс, Джейсон Айзекс, Лина Хиди, Алисия Викандер, Натали Дормер, Энди Сэмберг и Аквафина.

 7 «Карнивал-роу» («Carnival Row») — 1 сезон

С 30 августа на Amazon Prime Video

Мрачное неонуарное фэнтези про альтернативную Викторианскую эпоху, где мир населяют люди и мифические создания вроде фей и кентавров. Последним пришлось покинуть родные земли из-за войны — а человеческая раса не особо рада новым сожителям. Район Карнивал-роу в вымышленном городе Бюрге, сильно смахивающем на Лондон, становится пристанищем для прозябающих существ. Когда и без того напряженные отношения между старыми и новыми горожанами накаляются на фоне серии таинственных убийств, за дело берется сыщик Райкрофт (Орландо Блум), который объединяется с феей Виньетт (Кара Делевинь).