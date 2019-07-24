«Опозорил страну»: латвийского министра разнесли за любовь к Лепсу

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.

«Это также вопиюще, как тот случай, когда Russia Today на латышском телевидении устроили шоу, чтобы унизить Латвию. Схожим образом министр внутренних дел сидел в первых рядах, чтобы унизить латвийское государство», — сказал он.

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Этот случай стал уже не первым, когда министр юстиции Латвии обратил внимание на одиозного российского певца. В мае Skaties.lv писал о спорах среди руководства Латвии, причиной которым послужило принятие так называемого «закона Магнитского» в Литве и введении там запрета на посещение территории страны определенными лицами.

Тогда же Лепс был включен в «черный список» в связи с обвинениями в связях с преступным миром, которые, впрочем, не были доказаны. Гиргенс привел в пример запрет Лепсу на посещение соседней страны как причину того, почему аналогичный закон должен быть принят и в Латвии.

Среди доказательств якобы наличия у Лепса друзей в криминальном мире была использована видеосъемка 13-летней давности из ресторана Golden Garden в Санкт-Петербурге, где певец был замечен в компании двух латышей с крайне сомнительной репутацией. Одним из них оказался Игорь Иванов, который был арестован через несколько лет по обвинению в убийстве собственной жены, а другим — Иван Харитонов, отсидевший срок в тюрьме за вымогательство в составе преступной группы.

Организаторы концертов Лепса в Латвии ответили на эти обвинения, подчеркнув, что политики таким образом готовятся к предвыборной кампании и хотят заработать себе дополнительные голоса на открытой критике в адрес артистов из России.

Латышский премьер-министр также выразил недовольство в связи с тем, что Лепс до сих пор не был включен в список персон non grata, как это было сделано в США и Литве. Для внесения иностранцев в перечень лиц, которым запрещено посещать территорию Латвии, необходимо согласие министра иностранных дел и министра внутренних дел. И если решение последнего может быть оспорено, то решение главы МИД — нет.

При этом руководитель латышского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич, говоря о сложившейся ситуации, отметил, что считает ответственным за нее своего коллегу из МВД, который регулярно повторяет, что не получал какой-либо порочащей информации сомнительного толка о Лепсе от сотрудников органов безопасности.

Комментируя слова главы МВД, представители Службы национальной безопасности обратили внимание на то, что необходимо досконально изучить аргументы литовской стороны, прежде чем принимать столь серьезные меры в отношении иностранного лица.

Запрет на посещение Лепсом Литвы официально вступил в силу в мае, после рассмотрения соответствующего обращения со стороны министра иностранных дел страны. Объясняя подобный шаг со своей стороны, представители властей упоминали о материалах в западных СМИ, где шла речь о санкциях, которые правительство США наложило на российского артиста.

«То, что инкриминируется ему в США, стало достаточной причиной внесения и в наши списки», — заявил тогда вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

Комментируя обвинения в адрес певца со стороны западных политиков, адвокат Лепса говорил о планах подать апелляцию на решение министерства финансов США. В связи с аналогичными обвинениями исполнителю отказали в выдаче визы в Великобританию, а также не пустили на гастроли в Израиль в 2018 году.

Тем не менее, директор музыканта Владимир Урюпин в интервью ФАН подчеркивал, что ни он сам, ни его клиент не были в курсе шагов, предпринятых в Литве.

«Первый раз про это слышу. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас как раз находимся в Литве. И у нас нет никаких проблем. Все в порядке. Поэтому я не буду комментировать то, чего не знаю», — сказал он.

За последние годы прибалтийские политики уже неоднократно поднимали вопрос о введении запрета на концерты российских знаменитостей. Так, в 2014 году среди лиц, которых не хотели пускать на территорию Латвии, оказались Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия из-за их позиции по Крыму. Как сообщали СМИ, с просьбой отменить суровое решение ко властям обратилась народная артистка Латвии Лайма Вайкуле.