Супергерой-стахановец: США покажут советского Супермена

Студия Warner Bros. официально сообщила о планах по выпуску анимационной версии классического комикса «Супермен: Красный сын», рассказывающего альтернативную «коммунистическую» историю главного героя вселенной DC.

Об этом официальный представитель компании объявил на международном фестивале комиксов, видеоигр и сериалов Comic-Con в Сан-Диего в рамках презентации последней адаптации Warner Bros «Бэтмен: Тихо!» По его словам, анимационный фильм должен будет выйти на экраны весной 2020 года. Он не уточнил, кто именно будет вовлечен в работу над проектом.

По слухам, которые появились в сети ранее, в создании нового мультфильма примут участи такие актеры, как Эми Акер, Джейсон Иссакс, Фил ЛаМар, Тара Стронг и Дидрих Бадер.

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Комикс авторства Марка Миллара, Дэйва Джонсона и Килиан Планкет «Супермен: Красный сын» вышел в 2003 году. В его основу легла альтернативная история событий вселенной DC, в которой ракета с будущим супергероем приземлилась не в США, а в СССР, в результате чего Супермен вырос под воздействием идей коммунизма.

Уже на следующий год после выхода в свет комикс, рассказывающий историю Холодной войны с учетом вмешательства в нее супергероев, был выдвинут на премию Айснера в категории «лучшая мини-серия».

Действие «коммунистического Супермена» разворачивается с 1953 по 2001 год. В описании комикса говорится, что в альтернативной вселенной герой сражается на за «правду, справедливость и американский образ жизни», а «за Сталина, социализм и интернациональную экспансию».

В этой версии реальности СССР переводит гонку вооружений на новый уровень, представив миру своего нового защитника. После паники, которую вызывает появление новоявленного защитника трудового народа в США, государства переходят к гонке суперспособностей, для чего агент ЦРУ Джим Ольсен нанимает Лекса Лютора. В различных сюжетных арках комикса появляются молодой Бэтмен (завербованный КГБ), Бизарро, Чудо-женщина и многие другие.

Миллар признавался, что на создание этой альтернативной версии событий его вдохновил комикс «Superman № 300», который он прочитал еще в шестилетнем возрасте.

«Это был сюжет, в котором ракета Супермена приземлилась в нейтральных водах между США и СССР и обе стороны стремились получить ребенка. Поскольку я был ребенком, росшим в тени Холодной войны, мысль о том, что бы произошло, если Советы добрались бы до него раньше, буквально захватила мой разум», — рассказывал он.

Сотрудничество Миллара и DC началось четверть века назад, когда он был приглашен для работы над комиксом «Болотная тварь» вместе с писателем и сценаристом из Шотландии Грантом Моррисоном. На протяжении 1990-х Миллар принимал участие проектах «Приключения Супермена», «Флэш» и «Лига справедливости».

Миллар получил широкую известность и признание после выхода свет серии «Власть», где он заменял основного автора Уоррена Эллиса в начале 2000-х годов. Тем не менее, давление со стороны руководства издательства и цензура вынудили его уйти из DC Comics в 2002 году.

Только после этого компания приняла решение опубликовать ряд его работ, среди которых оказался и «Супермен: Красный сын». Через два года после ухода из DC Миллар основал свою собственную компанию MillarWorld, которая получила права на его комиксы «Особо опасен», «Избранный», «Пипец» и «Герои войны». По некоторым из них впоследствии были сняты полнометражные фильмы.

Помимо истории о «красном» Супермене, Warner Bros. также планируют заняться адаптацией комикса «Темная Вселенная: Война Апоколипса», посвященного приключениям героев «Темной Лиги Справедливости», в которую вошли персонажи DC, наделенные магическими силами. Анимационная версия комикса должна будет стать сиквелом к мультфильму «Темная Вселенная» 2017 года. Она также должна будет выйти весной, но несколько позднее «Красного сына».

Помимо этого в планах компании также выпуск адаптации оригинальной истории «Супермен: Человек завтрашнего дня».