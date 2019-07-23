«Выскочка-провинциал»: Машков затеял драку с Лазаревым

Российский актер Сергей Векслер побывал на программе «Судьба человека», где рассказал о драке, которая произошла между известными артистами Владимиром Машковым и Александром Лазаревым-младшим во время учебы в школе-студии МХАТ.

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По словам Векслера, конфликт между будущими знаменитостями начался с того, что Машков остался недоволен игрой Лазарева в одной из студенческих постановок. После этого он дал понять однокурснику, что тот был принят в школу-студию только благодаря знаменитому родителю.

Уязвленный такими предположениями Лазарев, в свою очередь, назвал Машкова выскочкой-провинциалом. Машков после этого потерял над собой контроль и полез на однокурсника с кулаками.

«У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам. Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова — его отчислили», — приводит слова актера «Телепрограмма».

Векслер признался, что, по его мнению, Машков все же не заслуживал тогда столь строгого наказания. Однако, к счастью, позже ему удалось восстановиться и закончить обучение.

«Тогда вообще многие были очень несдержанными. Я сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Это обычные творческие конфликты. Я не вижу в этом чего-то странного», — сказал актер.

В начале мая дочь Машкова Мария в своем инстаграме рассказала подписчикам, что десять лет назад ее отец настоял на том, чтобы она развелась с первым мужем Артемом Семакиным.

«Мой папа звонит мне редко, но всегда в экстремальных обстоятельствах. Как-то он позвонил, когда я рыдала, катаясь по полу. Он понял, что мой первый муж, как бы это сформулировать, нахулиганил, что ли. И тут же сказал: «Маш, бери шубу и уходи». — «Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы». Папа ответил: «У тебя нет шубы? Тогда [сваливай быстрее], — вспоминала потомственная артистка.

Машкова призналась, что очень благодарна бывшему мужу за то, что все так сложилось, поскольку спустя семь месяцев после развода она встретила настоящую любовь, бизнесмена Александра Слободяника-младшего, в браке с которым родились две девочки.

«Сама я вряд ли бы ушла, если бы он мне не предоставил такую возможность», — написала она.

В своих интервью Мария не раз сетовала на то, что звездный отец из-за плотного рабочего графика лишь редко выходит с ней на связь.

«Я звоню. И не факт еще, что отец возьмет трубку. С днем рождения даже может не поздравить или перепутать месяц», — говорила актриса в интервью изданию «7 дней».

Вместе с тем, Машкова отметила, что с возрастом ей стало легче понимать отца.

«На самом деле я сейчас все больше и больше стала понимать папу, — делилась дочь актера. — Я тоже в какие-то моменты могу не взять трубку. Когда раньше он не отвечал на мои звонки, мне это было непонятно и обидно. А сейчас, если сложные съемки, у меня просто нет сил что-то хорошее звонящему сказать. Не беру трубку только ради того, чтобы человек не получил за все то, что у меня сегодня не вышло».

К слову, сам Машков не раз признавался, что не может назвать себя хорошим отцом.

«Нет, вот скажите, а чем вообще может помочь отец дочери? Я не могу назвать себя хорошим отцом в обычном понимании слова, воспитывать детей не умею. Так что помочь могу только деньгами и тем фактом, что он есть, что он существует. Остальное все делает мама. Или бабушки с дедушкам», — говорил он.

Также отметим, что в феврале этого года Машков в интервью «Пятому каналу» рассказал о своем намерении уйти из кино.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — заявил артист.

Вместе с тем, народный артист России добавил, что не уйдет с театральной сцены, более того — в скором времени он намерен поставить новый спектакль.