Глупый фейк? Рыжий из «Иванушек» нелепо оправдался за спиртное

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что перестал употреблять алкоголь, передает Teleprogramma.pro. В сториз инстаграма артист разместил короткий ролик, на котором запечатлена его встреча с поклонниками. В предисловии к нему он отметил, что бродил по родному городу Сочи и встретил в районе Навалишенского ущелья туристов, находившихся в нетрезвом виде.

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На кадрах видно, как несколько человек сначала сфотографировались со звездой. «Сделали трезвые лица только», — попросил музыкант. Затем туристы пригласили его за стол и несколько раз предложили спиртное. На вопрос, что ему налить, Григорьев-Аполлонов ответил, что не пьет.

«Мне никакого не надо. Я безалкогольное», — отрезал он.

Сравнительно недавно, в апреле этого года, на фоне слухов о разводе со своей супругой Марией Банковой певец подтвердил, что они решили взять паузу.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем», — написал «рыжий» из «Иванушек» в своем инстаграме.

В заключение музыкант обратился к подписчикам с просьбой отнестись с уважением к его личной жизни и их совместному решению.

«Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!» — добавил он.

Слухи о разводе супругов появились в СМИ после того, как Банкову запечатлели в компании другого мужчины. Тогда Super опубликовало фотографии, на которых женщина вместе с детьми от Григорьева-Апполонова посетила хоккейный матч ЦСКА — «Авангард» с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Как утверждает издание, Мария после 16 лет брака якобы забрала детей и перевезла их к Зубкову в частный дом в загородном комплексе. При этом самого певца в прессе уличили в использовании эскорт-услуг во время гастролей.

Позднее сам Григорьев-Апполонов рассказал, что в его семье все в порядке, и призвал людей не верить слухам. По его мнению, в походах его жены на матчи в компании другого мужчины нет ничего предосудительного.

«Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее тоже», — подчеркнул артист.

В апреле прошлого года телеграм-канал Mash сообщил, что врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова сильный бронхит из-за курения и обострение язвы из-за злоупотребления алкоголем.

«Проблемы с желудком возникли у певца из-за алкоголя. Сейчас Андрея уже выписали, так что все хорошо», — цитировало издание источник в медучреждении.

Сам артист тогда никак не прокомментировал информацию СМИ. В то же время Мария Банкова опровергла новость, подчеркнув, что участник «Иванушек» здоров и не обращался за помощью к врачам.

«Это бред. Андрей дома, все хорошо. Кто и зачем это сделал, я не знаю. Видимо, кому-то стало скучно», — сказала она.

Незадолго до этого Григорьев-Апполонов признался, что из-за смерти родной сестры Юлии, скончавшейся от приступа астмы в 2017 году, он ушел в запой.

«Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — приводит его слова сайт kp.ru.

В июле этого года солист «Иванушек» Кирилл Андреев также поведал, что участники коллектива в конце 90-х имели серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, из-за зависимости он сам чуть не развелся с женой.

«Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто», — подчеркнул артист в эфире программы «Судьба человека».