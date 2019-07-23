«Снимался ради денег»: умерла звезда бондианы

Американский актер кино и телевидения Дэвид Хедисон умер в США в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на дочерей знаменитости Александру и Серену.

«Даже в этой глубокой печали нас утешает память о нашем замечательном отце. Он очень любил нас и каждый день доказывал нам свою любовь», — сказали родственницы артиста.

Актер Дэвид Хедисон родился в армянской семье в Провиденсе штата Род-Айленд. Его отец владел ювелирным бизнесом, планируя передать свое дело сыну. Однако у Хедисона-младшего были другие планы на жизнь: увидев по телевизору актера Тайрона Пауэра в фильме «Кровь и песок», он загорелся желанием сниматься в кино. После школы Хедисон отправился на военную службу во флоте в качестве моряка 2-го класса, работающего над консервацией выведенных из эксплуатации военных кораблей. После армии он поступил в Брауновский университет в США.

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Три года спустя Хедисон начал обучение в театральной школе Neighborhood Playhouse на Манхэттене, где проходил курсы актерского мастерства у преподавателя Сэнфорда Мейснера. Затем он продолжил обучение в актерской студии с легендарным режиссером Ли Страсбергом.

За участие в бродвейской пьесе «Месяц в деревне» молодого актера назвали самым многообещающим новичком и вручили ему награду Theatre World Award. Этот пункт в биографии Хедисона помог ему открыть двери для работы в кинобизнесе.

Из-за огромной конкуренции в этой сфере он устроился на временную работу диктора на местной радиостанции в Северной Каролине. Таким образом Хедисон сводил концы с концами и ходил на кастинги, не оcтавляя надежду играть большие роли в кино.

Усилия актера не прошли напрасно, и в 1958 году ему досталась первая значительная роль в фильме «Муха», собравшем в США $3 млн при бюджете в $700 тыс. В этой ленте Хедисон сыграл несчастного ученого Андре Деламбра, чьи эксперименты с передачей биологического материла заканчиваются тем, что он превращается в насекомое.

После «Мухи» актер продолжил снимался в жанрах фэнтези и научной фантастики — его наиболее известными работами в этом направлении стали роли Эда Мэлоуна в «Затерянном мире» и капитана Ли Крейна в «Путешествии на дно моря». Обе ленты снял режиссер Ирвин Аллен.

В своих первых проектах Хедисон делил съемочную площадку со звездой фильма «Моби Дик» Ричардом Бейсхартом. Позже актер признавался, что в период становления в профессии этот человек оказал на него большое влияние.

«У нас с Ричардом была настоящая химия. Он рассказал мне секреты работы в кино и на телевидении, а также научил тому, как всегда быть готовым к съемке», — поделился Хедисон.

В 1958 году он подписал контракт с киностудией «20th Century Fox» и снялся в шпионском сериале «Пять пальцев», действие которого происходит во время Холодной войны. В этом фильме актер сыграл американского офицера контрразведки.

К началу 60-х годов Хедисон завоевал большую популярность и стал одним из самых узнаваемых артистов. Во время съемок эпизода сериала «Святой» он подружился с актером Роджером Муром, что позволило ему появиться в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Живи и дай умереть другим» и «Лицензия на убийство». В обоих лентах Хедисон сыграл оперативника ЦРУ Феликса Лейтера и стал первым актером, исполнившим эту роль в более чем одном фильме.

После участия в фильмах бондианы актер получил многочисленные предложения о съемках в многосерийных криминальных драмах — таких, как »ФБР», «Кеннон», «Эллери Куин», «Барнаби Джонс» и «Она написала убийство».

В 2004 году он присоединился к сериалу «Молодые и дерзкие», который выходит с 1973 года, и продержался в нем на протяжении пятидесяти эпизодов. Несмотря на достижения в кинематографе, Хедисон неоднократно заявлял, что снимается в фильмах и сериалах только ради денег.

«Когда я возвращаюсь на сцену театра, я чувствую себя прекрасно. Когда я снимаюсь в фильмах или на телевидении, я просто зарабатываю себе на хлеб и оплату по счетам», — говорил актер.