«Забудьте «Дом-2»: Собчак спешно отреклась от прошлого

Ксения Собчак в своем инстаграме возмутилась тем, что ее публикация, посвященная отсутствию «института репутации» в России, собрала множество комментариев, авторы которых упрекнули в двойных стандартах бывшую телеведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».

«Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях (впрочем, как и всегда) — работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекрали «Домом-2» в контексте журналистики и политики», — написала она.

После этого Собчак заявила, что хочет сделать важное признание о том, кем она видит себя в первую очередь.

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«Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка», — объяснила она свою внешнюю непоследовательность в профессиональной, семейной и политической жизни.

Собчак подчеркнула, что именно эта черта определяет ее как личность.

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — попросила она своих подписчиков.

После этого она привела в качестве примера трех звезд российского шоу-бизнеса и трех авторов с мировым именем, считающихся представителями интеллектуального искусства, хорошее отношение к которым, по мнению телеведущей, демонстрирует все разнообразие ее вкусов.

«Я люблю Степана Меньщикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову так же сильно и страстно, как люблю Джойса, Фассбиндера и Фейхтвангера», — заключила Собчак.

Многие пользователи поддержали эпатажную звезду и посоветовали ей и впредь придерживаться выбранного пути, несмотря на ее заявление о любви к «смешению жанров». При этом, Собчак не удалось склонить на свою сторону негативно настроенных комментаторов.

Часть подписчиков выразила сомнение в том, что запись была сделана самой телеведущей из-за «циничного» сравнения интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и шоу «Блондинка в шоколаде». Вместе с тем, некоторые поклонники похвалили Собчак за то, как она «опустила» балерину Анастасию Волочкову, противопоставив ее режиссеру Ларсу фон Триеру.

В предыдущей публикации в инстаграме Собчак называла «удивительным» то, что в России люди не обращают внимание на прошлое друг друга.

«Вчера говорили о том, что Россия, в смысле отсутствия института репутации, — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом», — написала она.

В качестве примера подобного отношения она привела историю, услышанную от друга, который обнаружил, что уволенный им за воровство сомелье (работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и представление их клиенту) нашел работу в другом месте через неделю.

«Звонишь специально хозяину винного бара, говоришь: «Я уволил Пупкина за воровство». А хозяин тебе в ответ: «Ну да. Но сомелье-то он хороший...» И так во всем», — передала слова своего друга Собчак.

Она также призналась, что лично знакома с бизнесменами, которые «кидали» своих партнеров, после чего начинали новое дело, а также с людьми, публично признававшими участие в аферах, попадавшими в тюрьму за мошенничество, однако впоследствии все равно «всплывавшими» в информационном пространстве. От перечисления имен Собчак воздержалась.

«Знаю журналистов, чью прослушку, доказывающую их продажность, можно услышать в интернете, и это не мешает им работать даже не в пропагандистских, а вполне себе в независимых СМИ. И так во всем и всегда. Не могу понять почему именно в России настолько не важна ничья репутация. Как думаете?» — обратилась она к подписчикам.

Оба сообщения, как и большинство записей в ее инстаграме, сопровождала реклама дизайнеров одежды, в которой она появилась на фотографиях, прикрепленных к собственным текстам.