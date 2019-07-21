Смерть «Аватара»: «Мстители» побили вечный рекорд

Заключительная часть саги о супергероях «Мстители: Финал» имеет все шансы установить новый мировой рекорд по кассовым сборам, передает Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney. Таким образом, картина отодвинет на второе место предыдущего лидера — научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», удерживавший первенство на протяжении последних десяти лет.

По итогам 20 июля, лента собрала в прокате $2,7892 млрд. Ожидается, что уже на этих выходных блокбакстер пополнит кассу еще на $500 тыс. и побьет рекорд «Аватара» ($2,7897 млрд).

«Поздравляю команды Marvel Studios и The Walt Disney Company и благодарю фанатов со всего мира, которые позволили фильму «Мстители: Финал» достичь исторических высот», — цитирует главу студии Disney Алана Хорна издание.

Реклама

Премьера «Мстители: Финал» состоялась 22 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе. В американском прокате фильм заработал $853 млн. Высокие показатели лента также продемонстрировала в Китае ($629 млн), Великобритании ($114 млн) и Южной Корее ($105 млн).

«Аватар» Джеймса Кэмерона установил рекорд по кассовым сборам в 2010 году. Отмечается, что до этого первенство ($2,1853 млрд) также принадлежало режиссеру и его картине «Титаник», удостоенной 11 наград премии «Оскар». Следом идут фильмы «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности», каждый из которых собрал более $2 млрд в прокате.

Примечательно, что в апреле этого года «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд, заработав $1,2 млрд. Предыдущий результат принадлежал предшественнику — в 2018 году фильм «Мстители: Война бесконечности» принес своим создателям Энтони и Джо Руссо $640 млн в международном прокате.

Что касается американского бокс-офиса, то в свои первые выходные сиквел собрал $350 млн, что значительно превысило выручку предыдущей части ($257 млн). На этом рекорды не закончились: в премьерный день блокбастер заработал $157 млн. Для сравнения: седьмой эпизод знаменитой саги «Звездные войны: Пробуждения силы» режиссера Джея Джея Абрамса достиг в 2015-м $119 млн.

На втором месте по сборам после США шел Китай, где в первый день проката финальной части «Мстителей» удалось выручить $107,2 млн — это лучший показатель в стране за всю историю, включая китайские проекты.

В России фильм киновселенной Marvel вышел в прокат 29 апреля и собрал $47,4 млн. Несмотря на то, что премьера ленты состоялась на пять дней позже мировой, то и здесь «Мстители» побили рекорд по предварительным продажам за всю историю отечественного проката. Общая сумма составила 127 млн рублей.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал подробности грядущих проектов в рамках фестиваля комиксов, видеоигр и телесериалов Comic-Con. Стало известно, что обладатель премии «Оскар» за фильм «Зеленая книга» Махершала Али сыграет роль убийцы вампиров в ленте «Блэйд», а Анджелина Джоли — в проекте «Вечные».

Первым фильмом новой фазы (после «Мстители: Финал») Marvel, в свою очередь, станет «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, которая выйдет на экраны 1 мая 2020 года. В актерский состав ленты также вошли британская актриса Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс.

Кроме того, Файги подтвердил разработку картин про Фантастическую четверку и Людей Икс. После того, как в марте этого года Disney завершила сделку по покупке активов 21st Century Fox, кинематографические права на этих героев стали активами студии Marvel.

До этого мутанты из Людей Икс уже появлялись во вселенной Marvel, например, в фильме «Мстители: Эра Альтрона» были представлены Алая Ведьма и ее брат Ртуть, однако в большинстве своем их участие было эпизодическим.

14 декабря 2017 году Walt Disney приобрела часть активов 21st Century Fox, принадлежащей Руперту Мердоку, за $52,4 млрд. По условиям сделки, компания стала обладателем студии 20th Century Fox, ее телевизионного подразделения, кабельных телеканалов National Geographic и FX, контрольного пакета акций онлайн-кинотеатра Hulu и доли акций Sky. Вместе с покупкой студия Disney также получила авторские права на персонажей комиксов Marvel и на кинематографические франшизы «Аватар», «Планета обезьян» и многие другие.