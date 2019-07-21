Анджелина Джоли уничтожит Мстителей? Чего ждать от Marvel

Ежегодный международный фестиваль комиксов, видеоигр и телесериалов Comic-Con, проходящий в Сан-Диего, постепенно подходит к концу. По традиции одна из завершающих панелей была посвящена вселенной Marvel, в рамках которой глава студии Кевин Файги поделился подробностями предстоящих проектов.

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«Сага бесконечности завершена», — приводит слова Файги The Hollywood Reporter. С момента запуска студией Marvel франшизы о приключениях Железного человека прошло уже 11 лет и вышло 23 фильма. Кроме того, финальная часть блокбастера в ближайшее время установит мировой рекорд кассовых сборов и обойдет «Аватар» Джеймса Кэмерона, до недавнего времени удерживавшего первенство в течение 10 последних лет.

Раскрывая детали будущих шоу, Файги объявил актера, который сыграет в новом фильме «Блэйд». Роль убийцы вампиров исполнит лауреат премии «Оскар» («Зеленая книга») Махершала Али. В предыдущих трех лентах франшизы снимался Уэсли Снайпс. Это пока все, что известно о проекте — синопсис, дата выхода, имена ответственных за постановку пока не раскрываются.

Первым фильмом новой фазы вселенной Marvel станет «Черная вдова», которая выйдет на экраны 1 мая 2020 года.

Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. В касте также числятся британская актриса Флоренс Пью («Солнцестояние») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»). Главную злодейку Мелину Востоков (она же Железная дева) сыграет Рэйчел Вайс («Фаворитка»).

Первой новостью относительно четвертой части «Тора» стало возвращение в режиссерское кресло Тайки Вайтити, снявшего «Рагнарека». Во-вторых, к свои ролям вернутся Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон. Кроме того, Натали Портман снова сыграет Джейн Фостер. Отмечается, что актриса воплотит женскую версию супергероя. Лента выйдет в прокат 5 ноября 2021-го.

Теперь официально: голливудская звезда Анджелина Джоли примет участие в фильме «Вечные» Хлои Чжао. Помимо нее, в съемках будут задействованы Ричард Мэддэн, более известный по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», Кумэйл Нанджиани («Любовь — болезнь»), Сальма Хайек, Лия Макхью и Брайан Тайри Генри. Картина про расу сверхлюдей — первых защитников Земли выйдет на экраны 6 ноября 2020 года.

О своем намерении снять несколько мини-сериалов, посвященных героям киновселенной Marvel и фильмов о команде Мстителей, медиагигант Disney объявил еще в прошлом году. В то же время компания заявила о прекращении договора с Netflix и запуске собственного стримингового сервиса Disney+.

Одним из таких проектов, по словам Файги, станет сериал «Сокол и Зимний солдат». Съемки шоу о приключениях двух героев с Энтони Маки и Себастианом Стэном в главных ролях начнутся осенью 2020-го. К роли злодея Барона Земо вернется Даниэль Брюль.

Следом Файги раскрыл детали сериала «Шанг-Чи: Легенда десяти колец», который выйдет в онлайн-кинотеатре 12 февраля 2021 года. Главного героя — мастера восточных единоборств — сыграет канадско-китайский актер Симу Лю. В роли злодея представлен Тони Люн Чу Вай, а одну из ключевых ролей исполнит Аквафина.

Премьера второй части «Доктора Стрэнджа», получившей название «Мультивселенная безумия», запланирована на 7 мая 2021-го. По словам режиссера Скотта Дерриксона, сиквел будет первым хоррором Marvel, который развернется вслед за событиями сериала «Ванда/Вижен».

Что касается «Ванда/Вижен», то к роли Алой Ведьмы вернется Элизабет Олсен. События шоу развернутся после финала «Мстителей». В актерский состав также войдут Пол Беттани в роли робота Вижена, который, как известно, погиб в сражении с Таносом, а также Тейона Паррис. Первые серии появятся весной 2021 года.

Свой мини-сериал получит и суперзлодей Локи. Хотя персонаж умер во время событий «Войны бесконечности», в «Финале» Бог хитрости и обмана во время путешествия героев в прошлое сбежал с помощью Тессеракта. Выход проекта ожидается весной 2021-го.

Файги также объявил о разработки первого анимационного сериала в истории Marvel «Что, если…?», основанном на популярной линейке комикса издательства, которая рассказывает о том, как бы изменилась история, если бы ключевые события развивались по-другому. Пока в проекте подтверждено лишь участие американского актера Джеффри Райт («Мир Дикого Запада», «Шафт»), который выступит в роли рассказчика. Премьера запланирована на лето 2021-го.

Последний анонсированный сериал Marvel «Соколиный глаз» (осень 2021-го) будет посвящен становлению новой супергероини — Кейт Бишоп, ученицы Бартона (Джереми Реннер).

В завершение Файги подтвердил разработку картин про Фантастическую четверку и Людей Икс. Среди прочего ожидаются сиквелы «Стражей Галактики», «Черной пантеры» и «Капитана Марвел».