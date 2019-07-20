Все переврали? Каким будет «Ведьмак» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер грядущего сериала «Ведьмак», в основу которого легла культовая одноименная серия романов польского писателя Анджея Сапковского. В двухминутном ролике создатели шоу показали некоторых персонажей проекта, который выйдет на экраны в декабре этого года и включит в себя восемь серий, включая самого Геральта в исполнении Генри Кавилла. Также в тизер попали кадры с Йеннифэр, Цири и Трисс, роли которых достались соответственно Ане Чалотре, Фрейе Аллан и Анне Шаффер.

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Комментируя представленное Netflix видео, фанаты саги (которая, к слову, приобрела всемирную известность в том числе и благодаря компьютерной игре), в большинстве своем сошлись во мнении, что создателям сериала, на первый взгляд, удалось передать атмосферу вымышленного мира, а также отдали должное визуальной составляющей шоу. Вместе с тем некоторые в очередной раз раскритиковали подбор актеров, возмутившись, в частности, выбором артиста на роль Геральта: по их мнению, в «Ведьмаке» Кавилл больше похож на персонажей «Сумерек», чем на знаменитого охотника на монстров из произведений Сапковского (и все той же игры).

О назначении Кавилла на роль Геральта, как известно, было объявлено еще в начале прошлого сентября. Об этом сообщил сам Генри, разместивший у себя в инстаграме фото заведенного аккаунта в стриминговом сервисе под именем Геральт из Ривии.

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, долина Каэр Морхен. Прошу заметить, что я там бываю редко, — отметил Кавилл в посте. — Убийство монстров — такая работа. Так что отвечать буду очень редко, если вообще буду».

Шоураннером сериала является Лорен Хиссрич Шмидт, известная по сверхуспешному «марвеловскому» проекту Netflix «Сорвиголова», который удостоился массы положительных отзывов — как от критиков, так и от зрителей. Кроме того, она стоит во главе сериала «Защитники», который объединяет героев Marvel — Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака.

Ни для кого не секрет, что цикл Сапковского неоднократно подвергался различным адаптациям. Так, в 2002 году на родине писателя был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения». Также существует перемонтированная и урезанная версия «Ведьмака», которую выпустили в виде телефильма годом ранее.

В 2007-2015 гг. вышло три видеоигры от польской студии CDProject Red, которые снискали огромную популярность и прославили вселенную Сапковского на весь мир. Действие серии разворачивается через пять лет после финала оригинальной саги. Любопытно, что детище CDProject Сапковский невзлюбил и участвовать в разработке проекта отказался категорически.

Отметим, что ранее в сети поднялась волна возмущения, связанная со слухами, что на роль Цири создатели шоу хотят взять темнокожую актрису, несоответствующую описанию персонажа в романах. Подобные опасения у фанатов серии возникли после того, как в интернет утекла якобы заявка на кастинг актрисы на роль Цири. В требованиях было отмечено, что студия ищет «афроамериканку, азиатку или представительницу других национальных меньшинств». Поклонники саги, в свою очередь, отмечали, что Цири не может быть темнокожей, так как действие романов происходит в средневековой Восточной Европе.

Шоураннер сериала Шмидт-Хиссрич тогда даже вынуждена была на некоторое время уйти из соцсетей, так как подверглась многочисленным атакам в твиттере со стороны фанатов «Ведьмака».

При этом одлинность заявки на кастинг так и не была установлена. Более того — еще в начале мая этого года Хиссрич в своем твиттере на вопрос одного из подписчиков дала четкий ответ: «Я не собираюсь отклоняться от культуры и расовой принадлежности персонажей, описанных в книге. Но в сериале будут меньшинства. Однако нельзя ставить знак равенства между меньшинствами и цветом кожи».

Что касается сюжета шоу, то известно, что сериал будет полагаться именно на книжный первоисточник и, вероятно, включит в себя события первой и второй книг цикла.