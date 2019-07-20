Пора на покой? Фанаты ужаснулись гематомам Лободы

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фотографией своих ног, на которых отчетливо видны огромные гематомы. По словам 36-летней уроженки Киева, данные травмы стали прямым следствием ее активной концертной деятельности.

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — пояснила артистка пугающее фото, которое появилось в ее инстаграме.

Немногим позднее — получив от поклонников массу комментариев с поддержкой и советами по лечению гематом — Лобода подчеркнула, что ради карьеры ей приходилось справляться и не с такими трудностями. «2011 год. Сразу после рождения моей первой дочери Евы мы снимаем танцевальный видеоклип. Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку. Это было непросто, но реализуемо. Колени в синяках — это ничто! Не переживайте, мои хорошие. Уже отработала пару концертов в белом брючном», — поведала певица.

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Ранее Лобода объявила о поисках фаната, который произвел впечатление на звезду во время концерта в Нижнем Новгороде. В социальных сетях артистка выложила короткий ролик, на котором запечатлен лежащий на полу мужчина, размахивающий руками и двигающий бедрами в такт музыке.

«Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе», — подписала публикацию украинка.

«Это тот случай, когда нет сил уже танцевать стоя, но тело требует танцев», «Потерял силу воли прямо на танцполе», — отреагировали на забавное видео в комментариях поклонники знаменитости. Вместе с тем некоторые подписчики Светланы предположили, что мужчина устроил шоу, впечатлившись строчкой из песни Лободы «К черту любовь»: «Раздевайся, ложись, раз пришел».

В начале этого лета в СМИ появилась информация, что лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, называемый в прессе возможным любовником Лободы, сломал челюсть поклоннику из-за девушки. Согласно ТАСС, инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена.

Отмечалось, что в ночь на 8 июня вокалист отдыхал в баре гостиницы в компании знакомых и некой подруги Ланы, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга, который незадолго до этого попросил звездного музыканта о селфи, однако получил отказ. Мужчине якобы такое поведение Линдеманна не понравилось, и он начал оскорблять подругу исполнителя.

Тот, в свою очередь, не сумел полностью проигнорировать нападки поклонника: Тилль отвел назойливого фаната в сторону и призвал его извиниться перед девушкой, в результате чего между ними началась драка. Как рассказывали очевидцы инцидента, в ходе потасовки Линдеманн ударил оппонента локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Сотрудники отеля незамедлительно вызвали на место происшествия полицию, и впоследствии медики диагностировали провоцировавшему певца поклоннику перелом челюсти.

«Мы приняли заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец, пострадавший — 54-летний житель Гамбурга», — прокомментировали ситуацию в полиции города.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна ходят в прессе уже достаточно давно, а именно — еще с 2017 года. Тогда Тилль прилетел в Баку на музыкальный фестиваль, где и познакомился со Светланой, после чего у них якобы завязались романтические отношения.

В мае минувшего года украинка родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новорожденной дали имя Тильда, однако раскрывать личность отца ребенка Лобода не стала. При этом поклонники певицы уверены, что им является все тот же Линдеманн (в пользу данной теории говорит и схожесть имен), который старше Светланы почти на 20 лет.

Сравнительно недавно, к слову, по поводу возможных отношений с Лободой высказался и сам немецкий артист, который, что примечательно, не стал опровергать слухи о романе с украинкой. «О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн в интервью журналу «Жара».