Пора на покой? Фанаты ужаснулись гематомам Лободы

Лобода пожаловалась подписчикам на жуткие гематомы после концерта

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась подписчикам на жуткие гематомы. Согласно артистке, травмы стали следствием ее концертной деятельности.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фотографией своих ног, на которых отчетливо видны огромные гематомы. По словам 36-летней уроженки Киева, данные травмы стали прямым следствием ее активной концертной деятельности.

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — пояснила артистка пугающее фото, которое появилось в ее инстаграме.

Немногим позднее — получив от поклонников массу комментариев с поддержкой и советами по лечению гематом — Лобода подчеркнула, что ради карьеры ей приходилось справляться и не с такими трудностями. «2011 год. Сразу после рождения моей первой дочери Евы мы снимаем танцевальный видеоклип. Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку. Это было непросто, но реализуемо. Колени в синяках — это ничто! Не переживайте, мои хорошие. Уже отработала пару концертов в белом брючном», — поведала певица.

Ранее Лобода объявила о поисках фаната, который произвел впечатление на звезду во время концерта в Нижнем Новгороде. В социальных сетях артистка выложила короткий ролик, на котором запечатлен лежащий на полу мужчина, размахивающий руками и двигающий бедрами в такт музыке.

«Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе», — подписала публикацию украинка.

«Это тот случай, когда нет сил уже танцевать стоя, но тело требует танцев», «Потерял силу воли прямо на танцполе», — отреагировали на забавное видео в комментариях поклонники знаменитости. Вместе с тем некоторые подписчики Светланы предположили, что мужчина устроил шоу, впечатлившись строчкой из песни Лободы «К черту любовь»: «Раздевайся, ложись, раз пришел».

В начале этого лета в СМИ появилась информация, что лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, называемый в прессе возможным любовником Лободы, сломал челюсть поклоннику из-за девушки. Согласно ТАСС, инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена.

Отмечалось, что в ночь на 8 июня вокалист отдыхал в баре гостиницы в компании знакомых и некой подруги Ланы, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга, который незадолго до этого попросил звездного музыканта о селфи, однако получил отказ. Мужчине якобы такое поведение Линдеманна не понравилось, и он начал оскорблять подругу исполнителя.

Тот, в свою очередь, не сумел полностью проигнорировать нападки поклонника: Тилль отвел назойливого фаната в сторону и призвал его извиниться перед девушкой, в результате чего между ними началась драка. Как рассказывали очевидцы инцидента, в ходе потасовки Линдеманн ударил оппонента локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Сотрудники отеля незамедлительно вызвали на место происшествия полицию, и впоследствии медики диагностировали провоцировавшему певца поклоннику перелом челюсти.

«Мы приняли заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец, пострадавший — 54-летний житель Гамбурга», — прокомментировали ситуацию в полиции города.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна ходят в прессе уже достаточно давно, а именно — еще с 2017 года. Тогда Тилль прилетел в Баку на музыкальный фестиваль, где и познакомился со Светланой, после чего у них якобы завязались романтические отношения.

В мае минувшего года украинка родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новорожденной дали имя Тильда, однако раскрывать личность отца ребенка Лобода не стала. При этом поклонники певицы уверены, что им является все тот же Линдеманн (в пользу данной теории говорит и схожесть имен), который старше Светланы почти на 20 лет.

Сравнительно недавно, к слову, по поводу возможных отношений с Лободой высказался и сам немецкий артист, который, что примечательно, не стал опровергать слухи о романе с украинкой. «О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн в интервью журналу «Жара».