«Травмы и ночь в полиции»: на Приходько совершено покушение

Украинская певица Анастасия Приходько, которая баллотируется в Верховную раду от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщила, что стала жертвой нападения. По словам артистки, инцидент произошел в ходе ее выступления в Виннице.

«Во время концерта в Виннице на меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы. На данный момент еду в полицию писать заявление», — написала в своем фейсбуке 32-летняя уроженка Киева.

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Немногим позднее она также обратилась к своим «врагам», предупредив их, что ее нельзя напугать. «Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать, то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром! Господь всегда со мной, и я дойду до конца! Дорогая моя команда, низкий вам всем поклон за сегодняшнюю поддержку. Истинно, что друзья познаются в беде!» — заключила Анастасия.

Кроме того, Приходько выложила видеозапись инцидента на концерте в Виннице. На ролике видно, как полуголый мужчина — прямо во время выступления артистки — запрыгивает на сцену и валит ее с ног. Вскоре его, впрочем, скручивают сотрудники службы безопасности.

О намерении начать политическую карьеру в команде Тимошенко Приходько объявила в минувшем октябре.%:

Данное заявление она, что примечательно, сделала всего спустя пару дней после сообщения об уходе со сцены. «После многочисленных визитов в прифронтовую зону и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание заключается в помощи этим людям. Помощи не только творческой, но и подлинными деяниями, — подчеркнула она. — Думая о будущем, я пришла к выводу, что у меня будет больше возможностей помочь, если я стану политиком».

Певица тогда также рассказала, что сотрудничество ей предлагали многие политики Украины, но больше других ей приглянулись именно Тимошенко и ее партия.

«Я осознанно решила разорвать все контракты в России и вернуться на Украину, осознанно стала изучать изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве добровольца. И, конечно же, сознательно подала иск против администрации президента Украины (речь про Петра Порошенко — «Газета.Ru»), защищая честь и достоинство. И теперь настало время сделать первый шаг в моей политической жизни, — поделилась Приходько. — Довольно много политиков и лидеров разных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой выбор — я иду в команду Юлии Тимошенко».

Как тогда говорила Приходько, Тимошенко, по ее мнению, является сильнейшим политиком страны.

«Почему именно такой выбор? Я думаю, что Юлия Владимировна является наиболее сильным политиком в нашей стране, она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Но главное это то, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика», — заключила Анастасия.

Уже после известия о намерении Приходько баллотироваться в Верховную раду в СМИ появилась и политическая программа артистки. В частности, она предлагает ввести новую систему налогообложения и «вывести экономику из тени» — внедрить единый налог на прибыль владельцев предприятий в размере 15 процентов.

Комментируя желание Приходько, которая в 2009 году участвовала в «Евровидении» от России, попасть в Раду, продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что с ее приходом в украинском парламенте появится «еще один националист».

«На сегодняшний же день она побывала в Донбассе, настраивала всех против меня, Иосифа Кобзона. Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей, — приводит его слова RT. —

С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников. Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации».

Вместе с тем муж певицы Валерии выразил надежду, что на Украине живут «мудрые люди», которые сделают «правильный выбор».