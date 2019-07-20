Всероссийский скандал: 25 лет назад Солженицын вернулся в Москву

Александр Солженицын более 20 лет прожил в США и вернулся из изгнания только в мае 1994 года. Но писатель не торопился в Москву, а прилетел в Россию в Магадан, затем перебрался во Владивосток и проехал на поезде через всю страну, организовывая встречи с людьми. Ровно 25 лет назад Солженицын вернулся в столицу.

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Нобелевский лауреат в области литературы и главный российский антикоммунист отправился в поездку по России в сопровождении жены Натальи и старшего сына Ермолая. После двух месяцев дороги и общения с жителями российских регионов он выступил в Госдуме, но не произвел впечатления на чиновников. Они посчитали идеи Солженицына архаичными, заявив, что он опоздал с возвращением лет на восемь и отстал от российской действительности.

Писатель не был на родине с февраля 1974 года, когда его насильно вывели из собственной квартиры после публикации на Западе произведения «Архипелаг ГУЛАГ», подробно описывающего сталинские репрессии.

Завершив работу над книгой, писатель планировал напечатать ее после 1975 года, понимая, чем может обернуться распространение критикующего советский строй произведения. Солженицын предполагал, что обнародование «Архипелага ГУЛАГ» крайне неприятным образом отразится на жизни и здоровье его семьи, поэтому хотел выждать время и подготовиться к этому шагу.

Причиной незамедлительной публикации произведения стало самоубийство ассистентки автора Елизаветы Воронянской, которая перед этим была вынуждена сообщить, где хранится один экземпляр рукописи. Сразу же после случившегося Солженицын приступил к решительным действиям, и в августе 1973 года распорядился тайно выпустить первый том книги в Париже.

«Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединенных однако возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном», — так объяснял Солженицын жанр своей книги. Но в СССР его, конечно, не поняли.

Допуск произведения в печать спровоцировал травлю писателя и разгромные статьи о нем в советской прессе. Какое-то время Солженицына подержали в Лефортовской тюрьме. На тот момент член Политбюро Юрий Андропов первым выступил с предложением о высылке писателя, однако орган постановил начать судебное расследование против Солженицына. Однако в итоге возоблодало мнение Андропова — литератора лишили гражданства и вместе с семьей выгнали из страны.

Отношение советской власти к поселившемуся в американском штате Вермонт изгнаннику стало мягче во время горбачевской перестройки. В 1989 году в журнале «Новый мир» начали печататься отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ». В 1990-м статью Солженицына о путях возрождения страны напечатали на родине, после чего ему вернули советское гражданство и закрыли уголовное дело 20-летней давности. Нашумевшему «Архипелагу ГУЛАГ» присвоили государственную премию. В том же году вышла знаменитая статья Солженицына «Как нам обустроить Россию».

Несмотря на улучшение отношения к писателю, в СССР у него осталось много врагов, выступающих против возвращения «предателя». Его деятельность подвергалась жесткой критике, и в редакции крупных изданий приходили десятки писем с требованием не пускать в Россию автора «Архипелага».

«Требования издать Солженицына и тем более вернуть ему гражданство являются оскорблением памяти тех, кто отдал свои жизни в боях за родину. Пусть он остается там, где ему щедро платят покровители из ЦРУ», — писали противники писателя.

В 1992 году Солженицын разговаривал по телефону с первым президентом России Борисом Ельциным, который находился в Вашингтоне с официальным визитом. Этот диалог получил известность из-за того, что писатель посоветовал президенту «дорого» продать Японии Курильские острова.

Во время встречи с супругой Солженицына президент заявил, что никаких препятствий для возвращения ее мужа в Россию не существует. С того же года Солженицыны начали готовиться к возвращению на родину, где их ждала подаренная Ельциным государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыкове.

«Я насытился в Вермонте одиночеством, одинокой писательской работой. Для меня, наконец, открывается возможность широкого общения с моими соотечественниками», — говорил писатель.

Во время своего турне по Франции осенью 1993-го Солженицын пообещал «не участвовать в избирательных кампаниях и не баллотироваться на какой-либо пост». Он также отказывался принимать назначение от правительства, если бы таковое было ему предложено, но заявил о намерении активно участвовать в общественной жизни.

Солженицын умер 3 августа 2008 года на 90-м году жизни. На церемонии прощания присутствовали премьер-министр Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, бывший председатель правительства Евгений Примаков. Президент России Дмитрий Медведев вернулся в Москву на следующий день и посетил заупокойную службу. Солженицын был похоронен в некрополе Донского монастыря.