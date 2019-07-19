«Это мерзость!»: криповый трейлер «Кошек» заплевали в соцсетях

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего компания Universal Puctures показала первый трейлер фильма «Кошки» от режиссера лент «Король говорит!» и «Отверженные» Тома Хупера. Судя по количеству негативных комментариев в соцсетях, экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расстроила его поклонников. Интернет-пользователи не поняли сочетание странных спецэффектов, гладких тел и человеческих лиц с «кошачьим» гримом.

«Это видео тревожит меня и заставляет чувствовать себя дискомфортно», «Это ужасно, уберите это от меня!», «Это не кошка. Это даже не человек. Это мерзость!» — писали взбешенные поклонники одного из самых популярных мюзиклов в истории.

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На следующий день после появления на Youtube трейлер собрал больше дизлайков, чем лайков (что, на самом деле, для подобных роликов — большая редкость). Картину не спас звездный каст, в который вошли Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Иэн МакКеллен, Джуди Денч и другие.

Главного мужского персонажа сыграла обладательница «Оскара», одна из самых влиятельных театральных актрис британской сцены Джуди Денч. За свою продолжительную карьеру 83-летняя знаменитость отметилась в многочисленных постановках по Уильяму Шекспиру, Джону Вебстеру, Гарольду Пинтеру и другим известным авторам.

Так, в 1995 году Денч приняла участие в ставшей классической постановке «Маленькая серенада», созданной Стивеном Сондхаймом на основе фильма Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи». За роль в спектакле актриса получила престижную театральную награду имени Лоренса Оливье.

«Вы собрали всех этих прекрасных людей... для этого?» — недоумевали пользователи.

После выхода трейлера в сети начали распространяться многочисленные мемы и фотожабы, посвященные нелепым спецэффектам «Кошек». Один из пользователей твиттера выложил на своей странице кадр из фильма «Алиса в стране чудес» 1999 года, на котором изображен чеширский кот в исполнении Вупи Голдберг. Автор поста отметил, что новые «Кошки» напомнили ему этого персонажа.

I feel like #CatsTrailer was my fever dream when I was a kid. It reminds me of the Cheshire cat from Alice in Wonderland 1999 live action movie which gave the poor 10 year old me a nightmare. pic.twitter.com/FoKbBvQe36 — Don't Follow Me I'm Scared (@ThisMortalBody) 19 июля 2019 г.

Героев ленты также сравнили с изображенными на средневековых полотнах жуткими котами, лица которых похожи на человеческие.

Пользователи твиттера создали флешмоб, в рамках которого все желающие публикуют в соцсети фотографии мордочек своих котов после просмотра трейлера «Кошек». К движению присоединился известный журналист Кортни Терио, показавший удручающую эмоцию своего питомца.

We go live to an actual cat for its review of the #CatsTrailer: #cats pic.twitter.com/keXSm3zEuO — Courtney Theriault (@cspotweet) 18 июля 2019 г.

Премьера оригинальных «Кошек» Уэббера состоялась в 1981 году на сцене Нового Лондонского театра, а уже через год режиссер поставил мюзикл на Бродвее. Представление шло на главной музыкальной сцене мира на протяжении 18 лет, за это время оно было показано около семи с половиной тысяч раз.

Легендарный мюзикл был переведен более чем на 20 языков, и его доходы превысили $400 млн..

Постановка получила множество самых престижных премий и стала одним из наиболее «долгоиграющих» шоу на лондонской и нью-йоркской сценах. В основу музыкального спектакля легли детские стихи английского поэта Томаса Элиота — цикл «Сказки Старого Опоссума о практичных кошках» 1939 года. Лирика британца произвела сильное впечатление на Эндрю Уэббера, и он решил взять их за основу и поставить мюзикл. К тому времени он уже успел написать композиции ко многим музыкальным спектаклям, в том числе »Иисус Христос — суперзвезда» и «Дживс» по произведениям Пелама Грэнвила Вудхауса.

Действие книги происходит на ежегодном масштабном кошачьем балу, на который из всех уголков Земли собираются самые разные представители «Племени избранных» — породистые, домашние, дворовые кошки, коты и котята. Каждый из них рассказывает о себе — чем он исключителен и за какие свои качества может состоять в «Племени избранных». В конце празднества кошки должны выбрать своего нового вожака, который попадает в «кошачий рай» и затем возрождается к новой жизни.