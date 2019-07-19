Новый «Терминатор» и сериальный бум: что покажут на Comic-Con

В этом году крупнейшее ежегодное событие в мире комиксов, поп-культуры и индустрии развлечений соберет более 130 тыс. посетителей со всего мира. На протяжении четырех дней любители фильмов, сериалов, компьютерных игр и комиксов смогут первыми увидеть главные мировые премьеры и встретиться с кумирами.

Реклама

На юбилейном Comic-Con фанаты попрощаются с такими продолжительных сериалами, как «Сверхъестественное», «Игра престолов» и «Стрела», а также поприветствуют новые сезоны культовых фаворитов — «Вероника Марс», «Ривердейл» и других.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля стала расширенная презентация нового «Терминатора». В массовый прокат шестой полнометражный фильм франшизы выйдет 31 октября этого года. Сценаристом картины стал Джеймс Кэмерон, автор первого фильма о Терминаторе, который вышел в 1984 году. Спустя много лет к своим знаменитым ролям вернулись легендарные Арнольд Шварценеггер (киборг Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Также в ленте сыграли Диего Бонета, Габриела Луна, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес. Известно, что картина проигнорирует все, что происходило во вселенной после «Судного дня», и станет прямым продолжением фильма Джеймса Кэмерона.

В четверг, 19 июля, прошла презентация сериала CW «Бэтвумен» с Руби Роуз в главной роли. В декабре прошлого года появился первый официальный трейлер, в котором показали известных персонажей комиксовых историй, но повышенный интерес у фанатов вызвала именно Роуз в образе Кейт Кейн — она же Бэтвумен. Об утверждении Роуз, известной по сериалу «Оранжевый — хит сезона», на роль первой во Вселенной DC девушки нетрадиционной сексуальной ориентации стало известно летом 2018-го.

Также CW презентует на фестивале новый детективный сериал «Нэнси Дрю», мировая премьера которого состоится 9 октября 2019 года. Новое шоу Ларри Тенга рассказывает о девушке, которая только что окончила обучение в средней школе и собирается после каникул уехать в другой город для поступления в колледж. Но мирным планам Нэнси не суждено сбыться, потому что она становится главной подозреваемой в совершении тяжкого преступления.

Уже под конец фестиваля на Comic-Con произойдет одно из главных возвращений года — режиссер Кевин Смит встретится с поклонниками и расскажет о продолжении своей комедии «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», вышедшей в 2001 году. В первой части фильма персонажи вымышленной вселенной View Askewniverse, одного из которых сыграл сам Смит, пытались покорить Голливуд. В последний раз Джей и молчаливый Боб появились на экранах в 2006 году во вторых «Клерках» (если не считать мультик, вышедший уже в этом десятилетии). Любопытно, что еще в середине нулевых все тот же Смит заявлял об уходе персонажей из кино, потому что сам он «стар и слаб» для этого. А спустя 13 лет нарушил слово и опубликовал на своем канале в YouTube ролик «Дорога к перезагрузке: глава первая», после которой последовало еще несколько выпусков.

Студия Warner Bros. представила на фестивале хоррор «Оно 2», который является продолжением картины, вышедшей в 2017 году. Действие фильма, главные роли в котором исполнили Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Писатель Стивен Кинг, по чьей книге снят фильм, пообещал, что фанаты «воспарят» от одного только трейлера, не говоря о картине в целом.

В программу фестиваля также вошел новый сериал «Пацаны» от Amazon, сюжет которого сосредоточен вокруг отряда ЦРУ, контролирующего нестандартных супергероев — «проблемных» молодых людей. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан, Джесси Ашер и Джек Куэйд.

Еще одному шоу от Amazon — «Карнивал Роу» — посвящена отдельная панель фестиваля. Мировая премьера проекта с актером Орландо Блумом и супермоделью Карой Делевинь в главных ролях состоится 30 августа. Действие фантастического сериала происходит в неовикторианском мегаполисе, где укрываются мифические существа, сбежавшие из своих разоренных войной земель.

Режиссер Кларк Грегг, а также Минг-На Вен, Джед Уидон и другие актеры представят панель сериала ABC «Агенты «Щ.И.Т.», седьмой сезон которого запланирован на весну следующего года. Они побеседуют с поклонниками о шоу, в котором рассказывается история знаменитой организации вселенной Marvel после событий фильма «Мстители».

На Comic-Con не обошлось и без внимания к мультфильмам — гости смогут посетить стенды, посвященные сериалам «Симпсоны», «Утиные истории», и также отпраздновать 20-летие «Губки Боба».