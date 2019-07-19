«Богомолов писал за нее»: Шнуров раскрыл правду о Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что его самым интересным соперником в стихотворных баттлах был режиссер Константин Богомолов. Именно он, по мнению певца, является гострайтером стихотворений журналистки Ксении Собчак, которая, согласно слухам, имеет романтические отношения с постановщиком.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», — цитирует Шнурова НСН.

Реклама

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана. Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру «Ленинграда» на его выпад — при этом тоже в стихотворной форме.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала телеведущая.

Уже в марте 2019-го конфликт знаменитостей вспыхнул с новой силой, когда артист посвятил свое очередное стихотворение разводу Собчак и Виторгана. По мнению Шнурова, все, за что берется Ксения, превращается в скандальное реалити-шоу «Дом-2». В ответ на это журналистка вызвала музыканта на баттл, пригласив его стать героем Youtube-шоy «Осторожно, Собчак», но получила отказ.

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. // Почуял, что ли, злую западню. // Труслив я стал, да, и тут делом грешным, // Всяк понимаю, как отказом я садню. // Такой уж возраст, что не до приколов. // Не страшно от тебя стихом в торец. // Боюсь, меня [изобьет] Богомолов, // Повеса и прославленный боец», — написал Сергей в инстаграме.

В январе этого года, когда Собчак и Виторган еще состояли в браке, в СМИ просочилась информация о драке между супругом телеведущей и ее предполагаемым любовником в одном из московских кафе. По словам очевидцев, между двумя мужчинами завязалась ссора, во время которой актер нанес режиссеру несколько ударов кулаком по лицу и по голове.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — рассказал свидетель в интервью «Пятому каналу».

А уже в начале весны пара публично заявила о разладе в их отношениях, приведшем к расставанию. Спустя несколько месяцев они официально оформили развод.

Что касается Шнурова, то он пережил развод еще в прошлом году, когда расстался с теперь уже экс-супругой Матильдой. Женщина впоследствии дала интервью все той же Собчак, в котором рассказала подробности окончания отношений и о своих ощущениях после разрыва.

Сам Сергей отмечал, что после развода Матильде досталось больше половины совместно нажитого имущества. По словам артиста, данный факт не вызывает у него ни особой радости, ни сожаления.

«Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад», — приводит его слова «СтарХит».

Говоря о собственном финансовом состоянии, Шнуров тогда подчеркнул, что на безбедную старость себе уже заработал.

«Я могу не зарабатывать, я уже заработал. На что-то буду жить, не знаю. На что-нибудь. Я 20 лет выхожу на сцену. Тренькаю на гитаре. Фактически, кроме развода с женой, у меня никаких расходов не было. Я ни на что не тратил, мне, в общем-то, деньги девать было некуда», — заявил певец.