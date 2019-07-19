«Состояние тяжелое»: Инна Чурикова в реанимации

Актриса Инна Чурикова, госпитализированная после падения со сцены, находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, передает ТАСС.

«В хирургической реанимации, состояние тяжелое», — приводит слова источника в справочной службе больницы издание.

Говоря о состоянии своей супруги, муж Чуриковой — Глеб Панфилов — в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал, что оно улучшается. Отмечается, что на другие вопросы журналистов мужчина отвечать отказался.

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Накануне, 18 июля, народную артистку СССР экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского из театра «Русская песня». По словам очевидцев, 75-летняя актриса не смогла удержать равновесие и упала со сцены во время спектакля «Старая дева». После осмотра бригадой врачей Чурикову решили увезти в «Склиф» для детального обследования, передает канал Mash со ссылкой на инсайдера.

Актриса Екатерина Васильева сообщила каналу «360», что ее коллега оступилась и упала, не разглядев в темноте край сцены.

«Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так — на первый взгляд — нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо», — рассказала Васильева.

Она также отметила, что в момент падения находилась рядом с Чуриковой и видела, как все произошло.

«Я рядом с ней на сцене была: там вырубается свет, перемена картины, и она шагнула со сцены. Не потому, что закружилась голова или что-то еще с ней произошло, а просто в темноте», — пояснила она.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, врачи расскажут о состоянии артистки после прохождения рентгена и МРТ.

«Инна Михайловна упала на спектакле в театре «Русская песня», и сейчас врачи занимаются ее состоянием. Результаты обследования будут известны позже», — приводит слова Варшавера РИА «Новости».

По информации «Пятого канала», у Чуриковой диагностирован перелом ребер и ушибы.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей, а после окончания Второй мировой войны вместе с семьей переехала в Москву. В столице она успешно прошла вступительные экзамены в Щепкинском училище, которое окончила в 1965 году с «красным» дипломом. Завершив обучение, Чурикова устроилась на работу в Московский ТЮЗ.

Актриса дебютировала в кино еще в студенческие годы, когда сыграла знаменитую роль «Марфушеньки-Душеньки» в фильме Александра Роу «Морозко».

«В съемочную группу я попала случайно. На тот момент я училась в Театральном училище имени Щепкина. У нас была очень хорошая девочка, талантливая актриса Тамара Носова, которую Роу изначально хотел взять на роль Марфушки. Но однажды в коридорах института мы столкнулись с ассистентом режиссера, она-то меня ему и посоветовала. На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — вспоминала знаменитость.

Параллельно с этим Чурикова также снялась в фильме Глеба Панфилова «В огне брода нет». Постановщик разглядел в ней талантливую актрису и в последующие годы приглашал сняться в его картинах «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Без вины виноватые» и другие. В 1970 году режиссер и артистка поженились и с тех пор не расставались.

За свою долгую карьеру Чурикова сотрудничала с такими мэтрами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков и Марк Захаров. С последним актриса на протяжении 45 лет проработала в театре «Ленком».

Чурикова удостоена Международной премии имени Станиславского, приза «Хрустальная Турандот», Государственной премии РСФСР в области киноискусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, премий «Ника», «Триумф», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Кумир» за выдающиеся заслуги в области театра и кинематографа. Актриса также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».