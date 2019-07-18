Упала со сцены: Инна Чурикова экстренно госпитализирована

Народную артистку СССР Инну Чурикову экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского из театра «Русская песня». По словам очевидцев, 75-летняя актриса не смогла удержать равновесие и упала со сцены во время спектакля «Старая дева». После осмотра бригады врачей Чурикову решили увезти в «Склиф» для детального обследования, передает канал Mash со ссылкой на инсайдера.

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Актриса Екатерина Васильева сообщила каналу «360», что ее коллега оступилась и упала, не разглядев в темноте край сцены.

«Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так — на первый взгляд — нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо», — рассказала Васильева.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, врачи расскажут о состоянии артистки после прохождения рентгена и МРТ.

«Инна Михайловна упала на спектакле в театре «Русская песня», и сейчас врачи занимаются ее состоянием. Результаты обследования будут известны позже», — приводит слова Варшавера РИА «Новости».

Вскоре после этого заявления другие очевидцы сообщили, что у Чуриковой закружилась голова, она не удержала равновесие, упала со сцены и сломала два ребра. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Актриса Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей, а после окончания Великой Отечественной войны вместе с семьей переехала в Москву. В столице она успешно прошла вступительные экзамены в Щепкинском училище, которое окончила в 1965 году с «красным» дипломом. Завершив обучение азам актерского мастерства, Чурикова устроилась на работу в Московский ТЮЗ.

Кинодебют актрисы состоялся еще в студенческие годы — она сыграла знаменитую роль «Марфушеньки-Душеньки» в фильме Александра Роу «Морозко».

«В съемочную группу я попала случайно. На тот момент я училась в Театральном училище имени Щепкина. У нас была очень хорошая девочка, талантливая актриса Тамара Носова, которую Роу изначально хотел взять на роль Марфушки. Но однажды в коридорах института мы столкнулись с ассистентом режиссера, она-то меня ему и посоветовала. На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил», — вспоминала народная артистка СССР.

В то же время она приняла участие в съемках картины Глеба Панфилова «В огне брода нет». Режиссер разглядел талантливую актрису и в последующие годы приглашал сняться в его фильмах «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Без вины виноватые» и другие. Благодаря тесному сотрудничеству режиссер и актриса влюбились друг в друга, в 1970 году поженились и с тех пор не расставались.

За свою долгую карьеру Чурикова сотрудничала с такими мэтрами, как Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Андрей Кончаловский, Владимир Меньшов, Никита Михалков и Марк Захаров. С Захаровым актриса более 45 лет проработала в театре «Ленком».

«Началось все с «Тиля». Потом были «Иванов», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Чайка», «Женитьба». Я бесконечно благодарен Инне Михайловне за наш долгий совместный путь. Я многому научился у этой великой актрисы», — вспоминал худрук «Ленкома» в интервью ТАСС.

За выдающиеся заслуги в области театра и кинематографа Чурикова стала обладательницей Международной премии имени Станиславского, приза «Хрустальная Турандот», Государственной премии РСФСР в области киноискусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, премий «Ника», «Триумф», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Кумир» и многих других. Актриса также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».