Ремейки и супергерои: что интересует американцев

«Король Лев» возглавит американский бокс-офис, считают эксперты

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Кадр из анимационной картины «Король Лев» (2019) Кадр из анимационной картины «Король Лев» (2019)
Кадр из анимационной картины «Король Лев» (2019)

Кадр из анимационной картины «Король Лев» (2019)

Disney
Уверенное лидерство «Короля Льва», падение «Человека-паука», а также долгоиграющий «Аладдин»: «Газета.Ru» представляет прогноз американского бокс-офиса на предстоящий уикенд.

Согласно экспертам, лидером кассовых сборов предстоящего американского уикенда станет ремейк «Короля Льва» от студии Disney, новичок этой недели. По предварительным прогнозам, за 19-21 июля лента, занимающая главенствующую позицию в рейтингах ожидания, заработает $181 млн. Режиссером картины выступил Джон Фавро, известный зрителям по своей киноадаптации легенды о мальчике, воспитанном волками, — «Книге Джунглей». Актерами озвучки стали такие звезды, как Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Сет Роген, Билли Айкнер, Чиветел Эджиофор и Элви Вудард. Над музыкой к фильму работал композитор Ханс Циммер, ранее написавший саундтреки к «Интерстеллару», трилогии «Темный рыцарь» и серии «Пираты Карибского моря».

«Человек-паук: Вдали от дома», в свою очередь, потеряет лидерство на этой неделе. В этот уикенд — третий для себя — он соберет еще $20,5 млн и доведет общую домашнюю выручку до $320 млн. Роль решившего отдохнуть от своих супергеройских будней Питера Паркера в ленте исполнил Том Холланд. Помимо него, к своим «марвеловским» амплуа вернулись Зендая, Самюэл Л. Джексон и Мориса Томей, а впервые появившегося на экранах злодея Мистерио сыграл Джейк Джилленхол.

Третью строчку американского бокс-офиса заберет представитель еще одной знаменитой франшизы. На этот раз речь идет о четвертой части «Истории игрушек». В ходе грядущих выходных анимационная картина соберет $13,3 млн. Таким образом, в общей сложности финал легендарной саги будет иметь на своем счету по окончании уикенда около $374 млн. В мультике зрители встречаются со своими любимыми героями – Вуди, Баззом, их друзьями, которых ждут новые приключения, а также знакомятся с новыми персонажами — Вилкинсом, Утей и Заей, Дюком Бубумсом и Габби Габби.

Четвертое место займет хоррор французского режиссера Александра Ажа «Капкан». Вторые выходные принесут проекту $5,7 млн, благодаря чему он достигнет отметки в $23,7 млн. Фильм повествует о девушке Хейли, которая во время наводнения во Флориде борется за жизнь с морской стихией и чудовищами, скрывающимися в ней. Главную роль в напряженном триллере исполнила Кая Скоделарио, знакомая зрителям по трилогии «Бегущий в лабиринте» и сериалу «Молокососы».

Пятая строчка рейтинга досталась еще одному ремейку от Disney. «Алладин», для которого эти выходные будут уже девятыми в американском прокате, пополнит свою кассу на $4,7 млн. Один из самых успешных перезапусков киностудии уже несколько месяцев не покидает топ лидеров проката. При этом свои сборы творение Гая Ричи на этой неделе уменьшит лишь на 24%.

Фэнтези-драма британца Дэнни Бойла «Вчера» («Yesterday») расположилась на шестом месте. Свои сборы на четвертой неделе картина уменьшит на 34%, заработав еще $4,4 млн. По сюжету фильма, герой попадает в аварию, после которой оказывается в альтернативной реальности, где никогда не существовало группы The Beatles.

Криминальный боевик «Али, рули!» займет седьмую строчку. Сборы картины упадут более чем в два раза, и этот уикэнд принесет создателям $3,8 млн. Комедия Майкла Дауса рассказывает о водителе такси, вынужденном помогать полицейскому, который гонится за убийцей. Необычная поездка станет для таксиста увлекательным приключением, во время которого он попытается одновременно и сохранить свою жизнь, и получить «пять звезд».

Восьмым финиширует спин-офф хоррора «Заклятие»«Проклятие Аннабель 3». Согласно прогнозам, за четвертые выходные он выручит в США примерно $2,7 млн — это на 52% меньше, чем за прошлую неделю. Ужастик Гари Добермана повествует о супругах-демонологах Уорренах, которые столкнулись с одержимой демоном куклой.

Предпоследнее место досталось хоррору Ари Астера «Солнцестояние». За 19-21 июля соберет $1,7 млн.

Замыкает рейтинг «Тайная жизнь домашних животных 2». Эта неделя станет для комедийного мультфильма седьмой в кинопрокате, но он все еще не покидает топ. Сборы проекта за уикенд составят около $1,6 млн — и $151.5 млн за все время с момента выхода.