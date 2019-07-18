Ремейки и супергерои: что интересует американцев

Согласно экспертам, лидером кассовых сборов предстоящего американского уикенда станет ремейк «Короля Льва» от студии Disney, новичок этой недели. По предварительным прогнозам, за 19-21 июля лента, занимающая главенствующую позицию в рейтингах ожидания, заработает $181 млн. Режиссером картины выступил Джон Фавро, известный зрителям по своей киноадаптации легенды о мальчике, воспитанном волками, — «Книге Джунглей». Актерами озвучки стали такие звезды, как Бейонсе, Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Сет Роген, Билли Айкнер, Чиветел Эджиофор и Элви Вудард. Над музыкой к фильму работал композитор Ханс Циммер, ранее написавший саундтреки к «Интерстеллару», трилогии «Темный рыцарь» и серии «Пираты Карибского моря».

«Человек-паук: Вдали от дома», в свою очередь, потеряет лидерство на этой неделе. В этот уикенд — третий для себя — он соберет еще $20,5 млн и доведет общую домашнюю выручку до $320 млн. Роль решившего отдохнуть от своих супергеройских будней Питера Паркера в ленте исполнил Том Холланд. Помимо него, к своим «марвеловским» амплуа вернулись Зендая, Самюэл Л. Джексон и Мориса Томей, а впервые появившегося на экранах злодея Мистерио сыграл Джейк Джилленхол.

Третью строчку американского бокс-офиса заберет представитель еще одной знаменитой франшизы. На этот раз речь идет о четвертой части «Истории игрушек». В ходе грядущих выходных анимационная картина соберет $13,3 млн. Таким образом, в общей сложности финал легендарной саги будет иметь на своем счету по окончании уикенда около $374 млн. В мультике зрители встречаются со своими любимыми героями – Вуди, Баззом, их друзьями, которых ждут новые приключения, а также знакомятся с новыми персонажами — Вилкинсом, Утей и Заей, Дюком Бубумсом и Габби Габби.

Четвертое место займет хоррор французского режиссера Александра Ажа «Капкан». Вторые выходные принесут проекту $5,7 млн, благодаря чему он достигнет отметки в $23,7 млн. Фильм повествует о девушке Хейли, которая во время наводнения во Флориде борется за жизнь с морской стихией и чудовищами, скрывающимися в ней. Главную роль в напряженном триллере исполнила Кая Скоделарио, знакомая зрителям по трилогии «Бегущий в лабиринте» и сериалу «Молокососы».

Пятая строчка рейтинга досталась еще одному ремейку от Disney. «Алладин», для которого эти выходные будут уже девятыми в американском прокате, пополнит свою кассу на $4,7 млн. Один из самых успешных перезапусков киностудии уже несколько месяцев не покидает топ лидеров проката. При этом свои сборы творение Гая Ричи на этой неделе уменьшит лишь на 24%.

Фэнтези-драма британца Дэнни Бойла «Вчера» («Yesterday») расположилась на шестом месте. Свои сборы на четвертой неделе картина уменьшит на 34%, заработав еще $4,4 млн. По сюжету фильма, герой попадает в аварию, после которой оказывается в альтернативной реальности, где никогда не существовало группы The Beatles.

Криминальный боевик «Али, рули!» займет седьмую строчку. Сборы картины упадут более чем в два раза, и этот уикэнд принесет создателям $3,8 млн. Комедия Майкла Дауса рассказывает о водителе такси, вынужденном помогать полицейскому, который гонится за убийцей. Необычная поездка станет для таксиста увлекательным приключением, во время которого он попытается одновременно и сохранить свою жизнь, и получить «пять звезд».

Восьмым финиширует спин-офф хоррора «Заклятие» — «Проклятие Аннабель 3». Согласно прогнозам, за четвертые выходные он выручит в США примерно $2,7 млн — это на 52% меньше, чем за прошлую неделю. Ужастик Гари Добермана повествует о супругах-демонологах Уорренах, которые столкнулись с одержимой демоном куклой.

Предпоследнее место досталось хоррору Ари Астера «Солнцестояние». За 19-21 июля соберет $1,7 млн.

Замыкает рейтинг «Тайная жизнь домашних животных 2». Эта неделя станет для комедийного мультфильма седьмой в кинопрокате, но он все еще не покидает топ. Сборы проекта за уикенд составят около $1,6 млн — и $151.5 млн за все время с момента выхода.