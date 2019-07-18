«Человек-паук» склонился перед «Королем Львом»: на что пойдут в России

«Король лев» возглавил российский бокс-офис

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Кадр из анимационного фильма «Король Лев» (2019) Кадр из анимационного фильма «Король Лев» (2019)
Кадр из анимационного фильма «Король Лев» (2019)

Кадр из анимационного фильма «Король Лев» (2019)

Disney
Восшествие «Короля Льва» на первое место, отступление лидера предыдущих уикендов — «Человека-Паука», а также интерес зрителей к соотечественнице Саше Лусс в фильме Люка Бессона: «Газета.Ru» представляет прогноз российского бокс-офиса на ближайшие выходные.

Настоящим «королем» предстоящих выходных станет ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев». В премьерный уикенд долгожданный фильм Джона Фавро может получить до 80% общих сборов российских кинотеатров, собрав около 800 млн рублей. Выход богатой на современные спецэффекты ленты приурочен к 25-летию самой трогательной диснеевской анимации.

В третьи выходные проката боевик Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» отступил перед «Королем Львом» после двухнедельного лидерства в российском бокс-офисе. Грядущий уикенд принесет фантастической ленте лишь 80 млн рублей. Фильм с Томом Холландом в главной роли рассказывает о новых приключениях Питера Паркера, решившего отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившем данные планы из-за необходимости сразиться с монстрами.

На третье место опустится Люк Бессон и вольный ремейк его хита 1990 года «Ее звали Никита», рассказывающего о наемной убийце. Во второй российский уикенд боевик «Анна» заработает примерно 30 млн рублей. Действие ленты происходит в конце 1980-х и повествует о русской шпионке, маскирующейся под модель. Главную роль в фильме исполнила уроженка Магадана, супермодель Саша Лусс, чью фотографию Бессон увидел в бортовом журнале несколько лет назад и пригласил на роль второго плана в своем боевике «Валериан и город тысячи планет». Бойфренда Анны сыграл известный российский актер Александр Петров.

Триллер Ари Астера «Солнцестояние» может стартовать с четвертого места, собрав 22 млн рублей. Героями ленты стали американские тинейджеры, которые отправились в путешествие по Европе во время летнего отпуска. Когда молодые люди забрели в шведскую деревню и присоединились к празднованию национального фестиваля, оказалось, что мероприятие на деле очень зловещее и связано с языческим культом.

Второй уикенд американской экшн-комедии «Али, рули!» завершится со сборами в размере 13 млн рублей. Картина с ироничным слоганом «Поездка на пять звезд» рассказывает историю скромного таксиста, в машину которого садится полицейский, занимающийся погоней за убийцей. В результате водителя ждет мучительное испытание, во время которого он отчаянно пытается сохранить свою жизнь и получить пятизвездочный рейтинг за поездку.

Мультфильм «История игрушек 4» после пятых выходных проката может оказаться на шестом месте с кассой в 11 млн рублей. Согласно сюжету новой ленты знаменитой анимационной саги, взаимоотношения игрушек и детей подходят к концу, после чего у Вуди, Базза и их друзей начинается новая жизнь.

Хоррор от одного из главных представителей американского независимого кинематографа Джима Джармуша «Мертвые не умирают» в свой второй уикенд соберет 9 млн рублей. Действия фильма ужасов протекают в атакованном зомби американском городке. Роли живых мертвецов и мирных жителей, пытающихся выжить в апокалипсисе, сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

Ровно столько же — 9 млн рублей — в третьи выходные проката может заработать фильм «Паразиты». Лента южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо, получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам.