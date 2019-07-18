«Человек-паук» склонился перед «Королем Львом»: на что пойдут в России

Настоящим «королем» предстоящих выходных станет ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев». В премьерный уикенд долгожданный фильм Джона Фавро может получить до 80% общих сборов российских кинотеатров, собрав около 800 млн рублей. Выход богатой на современные спецэффекты ленты приурочен к 25-летию самой трогательной диснеевской анимации.

В третьи выходные проката боевик Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» отступил перед «Королем Львом» после двухнедельного лидерства в российском бокс-офисе. Грядущий уикенд принесет фантастической ленте лишь 80 млн рублей. Фильм с Томом Холландом в главной роли рассказывает о новых приключениях Питера Паркера, решившего отдохнуть от своих суперспособностей, но не осуществившем данные планы из-за необходимости сразиться с монстрами.

На третье место опустится Люк Бессон и вольный ремейк его хита 1990 года «Ее звали Никита», рассказывающего о наемной убийце. Во второй российский уикенд боевик «Анна» заработает примерно 30 млн рублей. Действие ленты происходит в конце 1980-х и повествует о русской шпионке, маскирующейся под модель. Главную роль в фильме исполнила уроженка Магадана, супермодель Саша Лусс, чью фотографию Бессон увидел в бортовом журнале несколько лет назад и пригласил на роль второго плана в своем боевике «Валериан и город тысячи планет». Бойфренда Анны сыграл известный российский актер Александр Петров.

Триллер Ари Астера «Солнцестояние» может стартовать с четвертого места, собрав 22 млн рублей. Героями ленты стали американские тинейджеры, которые отправились в путешествие по Европе во время летнего отпуска. Когда молодые люди забрели в шведскую деревню и присоединились к празднованию национального фестиваля, оказалось, что мероприятие на деле очень зловещее и связано с языческим культом.

Второй уикенд американской экшн-комедии «Али, рули!» завершится со сборами в размере 13 млн рублей. Картина с ироничным слоганом «Поездка на пять звезд» рассказывает историю скромного таксиста, в машину которого садится полицейский, занимающийся погоней за убийцей. В результате водителя ждет мучительное испытание, во время которого он отчаянно пытается сохранить свою жизнь и получить пятизвездочный рейтинг за поездку.

Мультфильм «История игрушек 4» после пятых выходных проката может оказаться на шестом месте с кассой в 11 млн рублей. Согласно сюжету новой ленты знаменитой анимационной саги, взаимоотношения игрушек и детей подходят к концу, после чего у Вуди, Базза и их друзей начинается новая жизнь.

Хоррор от одного из главных представителей американского независимого кинематографа Джима Джармуша «Мертвые не умирают» в свой второй уикенд соберет 9 млн рублей. Действия фильма ужасов протекают в атакованном зомби американском городке. Роли живых мертвецов и мирных жителей, пытающихся выжить в апокалипсисе, сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

Ровно столько же — 9 млн рублей — в третьи выходные проката может заработать фильм «Паразиты». Лента южнокорейского режиссера Пона Чжуна Хо, получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, рассказывает о бедной семье, которая устраивается на работу к богачам.