«Карточный домик» погубили зря: Кевин Спейси ни в чем не виноват

Во время заседания суда в Нантакете, штат Массачусетс, стало известно, что прокуратура сняла с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальном насилии над молодым человеком. Причиной завершения дела стал отказ предполагаемого потерпевшего, 21-летнего Уильяма Литтла, предоставить улики в виде текстовых сообщений в своем смартфоне, передает CBS.

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Согласно данным телеканала, молодой человек воспользовался правом по Пятой поправке к Конституции США, которое позволяет потерпевшему отказаться свидетельствовать против себя. В результате у суда оказалось недостаточно улик для продолжения дела. Защита Литтла утверждала, что переписка, в которой Уильям рассказал о деталях инцидента своей девушке, была удалена.

В начале 2018 года Спейси вызвали в суд по делу о сексуальном посягательстве на 18-летнего юношу в баре Нантакета в июле 2016-го.

Огласку этому делу дала бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру, публично обвинившая звезду в попытке изнасилования ее сына. Журналистка заявила, что актер насильно напоил молодого человека алкоголем и начал его сексуально домогаться.

Сам Спейси впервые публично обратился к поклонникам через год после обвинения в домогательствах к Литтлу. Досудебное разбирательство по этому делу прошло 20 декабря, а спустя несколько дней артист опубликовал в твиттере трехминутное видеообращение. В ролике актер предстал в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик».

«Я знаю, чего ты хочешь. Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы — ты и я — делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься», — загадочно сказал Спейси.

В своем обращении он полностью вжился в роль Андервуда, соблюдая его интонацию и манеры. Стоя в фартуке у кухонной раковины, Спейси несколько раз обращается к зрителю с вопросом «Я знаю, чего ты хочешь». Заключительную часть видео Спейси снял по мотивам сцены из шестого сезона «Карточного домика», в которой Клэр Андервуд стоит у могилы мужа с его перстнем. В ролике актер также надевает на свой палец кольцо, пристально смотря в камеру.

«Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся. С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение», — сказал Спейси.

В сентябре 2018 года Netflix выпустил 24-секундный тизер нового сезона сериала, в котором решилась судьба персонажа Спейси — экс-президента США Фрэнсиса Андервуда.

Обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего стали причиной увольнения актера из «Карточного домика» — и его персонажа убили.

В отношении Спейси в 2018 году было возбуждено еще три дела в Великобритании. По данным портала TMZ, один из обвинителей рассказал о случае домогательства, который произошел в 1996 году, — мужчина-массажист обвинил Спейси в нападении на него во время процедуры. Второй возможный потерпевший заявил, что актер домогался его в 2008 году в театре Old Vic в пригороде Лондона. Третий случай якобы произошел в 2013-м в городе Глостер, когда, по утверждению потерпевшего, Спейси напал на него с целью сексуального насилия. При этом все эти обвинители решили не называть свои имена.

В общей сложности на территории Великобритании заведены как минимум шесть разбирательств в отношении двукратного обладателя премии «Оскар». Полицейские управления Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и штата Массачусетс также занимаются подобными делами. Что касается лондонского театра Old Vic, которым Спейси руководил на протяжении 11 лет, то в ноябре 2017 года совет директоров учреждения объявил, что сразу 20 человек обвинили актера в сексуальных домогательствах.