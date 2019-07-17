При смерти? Что случилось со звездой «Улиц разбитых фонарей»

Актер Юрий Кузнецов, получивший наибольшую известность благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей», был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга, передает «Пятый канал». По данным издания, у заслуженного артиста России возникли проблемы с сердцем. В связи с этим было принято решение провести операцию.

Отмечается, что на данный момент здоровью Кузнецова ничего не угрожает. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

В то же время дочь Кузнецова опровергла информацию об экстренной госпитализации. По ее словам, актер проходит плановый осмотр в одном из медучреждений Петербурга, передает 78.ru. Она уточнила, что отец чувствует себя хорошо.

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В апреле этого года — после смерти Александра Васильева, игравшего в сериале «Улица разбитых фонарей», — в сети заговорили о злом роке, который преследует артистов шоу. Согласно СМИ, в общей сложности за последние годы ушли из жизни восемь его актеров.

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком,талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти, — говорилось в сообщении пресс-службы киностудии «Ленфильм».

Васильев в свое время работал с такими отечественными режиссерами, как Александр Рогожкин, Сергей Овчаров и Константин Лопушанский. Широкому зрителю он известен именно как актер — на его счету множество ролей в популярных фильмах и сериалах, включая «Особенности национальной охоты», «Агент национальной безопасности», «Черный ворон», «Нож в облаках» и «Бандитский Петербург».

Сравнительно недавно, в августе минувшего года, не стало другой звезды «Улиц разбитых фонарей» — народного артиста Анатолия Узденского. Актер театра «Современник» ушел из жизни 12 августа в Новосибирске в возрасте 66 лет. Согласно источнику в театре, у Узденского были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В июле 2018 года в возрасте 74 лет из жизни ушел еще один актер популярного сериала — заслуженный артист России и профессор Красноярского института искусств Владислав Жуковский. Сообщалось, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, однако точный диагноз не уточнялся.

Месяцем ранее скончались Татьяна Малыщицкая и Юрий Ароян, также игравшие в «Улицах». О смерти актрисы сообщили в пресс-службе Камерного театра, в котором она работала долгие годы.

Грузинского актера Юрия Арояна нашли мертвым 20 июня. По информации СМИ, мужчина скончался от хронических заболеваний. Они обострились после того, как Ароян сломал ногу. Соседи актера отмечали, что он злоупотреблял алкоголем.

17 апреля 2018 года из жизни ушел режиссер театра «Балтийский дом» и один из актеров сериала Владимир Тыкке, а через полторы недели после этого — советский мим Борис Агешин, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» капитана госбезопасности Игнатьева.

В ноябре 2017 года после продолжительной болезни скончался Сергей Кудрявцев. Актер начал сниматься в кино с начала 80-х, настоящий успех пришел к нему именно после сериала «Улицы разбитых фонарей», прославившего и других многих артистов петербургских театров. Менее чем через месяц после кончины Кудрявцева не стало Николая Годовикова. Известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Улицы разбитых фонарей», один из самых известных российских сериалов в истории, был создан более 20 лет назад — пилотные серии эпопеи сняли еще в далеком 1995 году. Первые эпизоды многим полюбившейся истории про сотрудников (на тот момент еще) милиции основывались на произведениях писателя Андрея Кивинова, в свое время работавшего в отделе по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга; позднее он ушел с должности сценариста, однако остался в проекте в роли консультанта.