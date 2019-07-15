Кто хочет убить Алибасова: скандал на Первом канале

Скандальный продюсер Бари Алибасов попытался объяснить, зачем был нужен спектакль с отравлением, который развернулся на глазах у россиян в начале июня этого года. Артист стал гостем программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, где признался в том, что стал жертвой страшных угроз.

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«Что пытался скрыть Бари Алибасов, выдавая себя за жертву отравления. Какая драма происходит сейчас в жизни известного продюсера? Настоящая трагедия вышла наружу только сейчас: продюсер утверждает, что он может оказаться на улице, а его наследники не получат ничего», — говорится в анонсе передачи на сайте «Первого канала».

Как следует из анонса, Алибасов уверен, что его подставил «некий злодей», о котором он вероятно подробнее расскажет в полной версии программы.

«Как только меня здесь не будет, он просто всех вытолкает отсюда. Он днем и ночью видит, чтобы я умер. Он говорил однажды и на лестничной клетке, и когда я у него дома был, он так прямо и говорил: «Да, я дождусь, ты помрешь, я все заберу», — заявил продюсер.

По словам одного из гостей телепередачи, за спиной Алибасова «происходит что-то, о чем он сам даже не подозревает».

Напомним, что в начале июня продюсер якобы выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что у 72-летнего основателя группы «На-На» врачи диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Проведя несколько дней в больнице, продюсер якобы был введен в состояние медикаментозной комы, однако вскоре очнулся и спустя несколько дней был выписан. Скорость развития событий в те дни многим показалась неправдоподобной на фоне столь серьезных опасений за жизнь артиста. Опрошенные журналистами врачи назвали ситуацию неубедительной.

Вместе с тем телеведущий Дмитрий Шепелев предложил создателю группы «На-На» пройти проверку на полиграфе, чем вызвал у Алибасова вспышку гнева. По словам продюсера, нет никаких оснований верить результатам проверки на этом аппарате, поскольку его правдивость нельзя доказать, передает Nation News.

«Детектор лжи — это чушь собачья. Это все равно что поверить в кубики, которые говорят, правда или нет», — заявил муж Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В одном из выпусков программы «На самом деле» Шепелев продемонстрировал скриншоты переписки, которая якобы велась между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом артиста. Отмечалось, что беседа велась за месяц до произошедшего с Алибасовым несчастного случая. Если верить оказавшемуся в распоряжении телеведущего компромату, участники беседы искали наиболее подходящую причину для госпитализации своего работодателя.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — предложил Моцарь и получил одобрение доктора.

По мнению Шепелева, этот диалог является прямым доказательством инсценировки отравления. Телеведущий назвал произошедшее заранее спланированной пиар-акцией.

Находящийся все это время в студии Алибасов стал нервничать, попросил воды и предложил вести разговор о госпитализации в присутствии врачей. Вместе с ним на программу пришел его сын, Бари Алибасов-младший, он, в свою очередь, продолжал утверждать, на том, что история с отравлением его отца является чистой правдой.

Позже лечащий врач скандального продюсера Марият Мухина показала видео компрометирующей переписки.

Напомним, что после госпитализации Алибасова в прессе стали также обсуждать то, что он задумал лишить своего сына наследства. Отвечая на вопросы полиграфолога о том, правда ли это, Алибасов-младший не смог дать внятного ответа. По его словам, ему не известно о достоверности этой информации. Однако детектор лжи показал, что мужчина лжет. Тогда наследник продюсера решил ловко выкрутиться, заявив, что «если эта ситуация и была придумана, то точно не им».