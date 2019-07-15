Давние дрязги: Вин Дизель показал новый «Форсаж» без «Скалы»

В официальном твиттере девятой части франшизы «Форсаж» была опубликована фотография с актерами, занятыми в съемках нового фильма, выход которого запланирован на

На фотографии, которая была сделана на съемочной площадке в честь дня рождения Мишель Родригес, можно увидеть главную звезду серии Вина Дизеля, а также Тайриза Гибсона, Натали Эммануэль, Джордану Брюстер, рэпера Лудакриса, а также примкнувшего к ним звезду рестлинга Джона Сину.

Сам Вин Дизель опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поздравляет свою коллегу с днем рождения и вручает имениннице торт под аплодисменты съемочной группы.

Реклама

Ранее Дизель уже рассказывал о том, что в проект вернутся актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон, которые вновь сыграют своих героинь — мать Декарда (Джейсона Стэйтема) и Оуэна (Люка Эванса) Магдалену Шоу, которая впервые появилась в восьмой части «Форсажа», и террористку Сайфер из «Форсажа 8».

При этом, в девятой части «Форсажа» зрители не увидят персонажей Джейсона Стэйтема и Дуэйна «Скалы» Джонсона, которых было решено занять в создании спин-оффа — «Форсаж: Хоббс и Шоу». В качестве режиссера картины было решено задействовать Дэвида Литча, который известен по своей работе над «Дэдпулом 2» и «Джоном Уиком». Сценарий к спин-оффу основной франшизы написал Крис Морган, который также был автором к предыдущим частям «Форсажа» — с третьей по восьмую. Продюсерами нового фильма стали Хирам Гарсия и Нил Х. Мориц.

Идея спин-оффа пришла в голову создателям картины после того, как персонаж Дуэйна Джонсона – специальный агент Люк Хоббс – полюбился поклонникам серии. В качестве пары к нему было решено выбрать отрицательного героя двух предыдущих картин – Джейсона Стэйтема. Два героя будут вынуждены работать вместе в новом фильме с их участием.

На роль главного «злодея» изначально планировалось взять Шарлиз Терон, с которой режиссер спин-оффа раньше уже работал на съемках «Взрывной блондинки», однако вместо нее главным героям будет противостоять Идрис Эльба. Также в картине снялись Ванесса Кирби, Эйса Гонсалес и Эдди Марсан.

Как рассказали создатели фильма, его сюжет будет построен вокруг вынужденного сотрудничества специального агента Люка Хоббса и его старого врага Декарда Шоу, которым вместе придется бросить вызов одному из самых опасных террористов в мире.

Съемки «Люка и Хоббса» начались в сентябре 2017 года, специально для них были выбраны три локации в Атланте, на Гавайях и в Великобритании. Так как создатели франшизы на протяжении нескольких лет вынашивали план по выпуску спин-оффа «Форсажа», руководство студии Universal приняло решение сдвинуть для этого дату премьеры девятой части основной серии.

Подобное решение вызвало неоднозначную оценку со стороны как зрителей, так и актеров, занятых в фильме. Так, Тайриз Гибсон заявил, что «Форсаж» перестал быть историей о гонщиках, и вместо этого превратился в историю о Дуэйне Джонсоне. Он подчеркнул, что команда, работающая над проектом – это семья и уделять одним ее членам больше внимания, чем остальным, тем более снимать о них отдельный фильм – несправедливо.

Свое возмущение в связи с выпуском спин-оффа выразил также главная звезда и исполнительный продюсер «Форсажа» — Вин Дизель. После того, как он предпринял попытку остановить съемки, Дуэйн Джонсон вынужден был выступить с заявлением, в котором обратил внимание на то, что готовящийся к выпуску фильм в первую очередь представляет площадку для других талантливых актеров приобщиться к франшизе. Джонсон подчеркнул, что не видит ничего эгоистичного в этом проекте.

Серия фильмов «Форсаж» пользуется большой популярностью у зрителей по всему миру. Восьмая часть серии смогла принести своим авторам более $1,2 млрд, а общая сумма, которую смогли заработать все картины франшизы, составляет более $5 млрд. Премьера спин-оффа запланирована на 26 июля 2019 года, а выход на широкие экраны «Форсажа 9» состоится только в апреле 2020 года.