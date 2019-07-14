Человек-паук, игрушки и морские твари: что смотрят в США

В свои вторые выходные новый фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома» сумел сохранить лидерство в американском прокате. За уикенд 11-14 июля очередной спайди-сольник с Томом Холландом в роли Питера Паркера заработал $45 млн, продемонстрировав почти 50% падение в кассовых сборах. Таким образом, на родине лента выручила уже $275 млн, имея 4600 копий. В картине сыграли Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие.

Финальная часть популярной франшизы «История игрушек» продолжает сохранять лидирующие позиции в американском бокс-офисе. На четвертой неделе проката анимационная лента собрала $20,7 млн, пополнив домашнюю кассу до $347 млн при бюджете в $200 млн.

Тройку лучших замкнула новинка этого уикенда — хоррор французского режиссера Александра Ажа «Капкан». В свои стартовые выходные лента заработала $12 млн на старте. По сюжету главная героиня Хейли пытается бороться с морской стихией и главными ее обитателями — аллигаторами во время наводнения во Флориде.

На четвертой строчке разместился еще один новобранец американского проката — комедийный боевик Майкла Дауса «Али, рули!». По итогам минувшего уикенда фильм собрал лишь $8 млн. Картина рассказывает о водителе такси, который вынужден помогать громиле-полицейскому. Главную роль в проекте исполнил Дэйв Батиста, получивший известность благодаря роли Дракса из «Стражей галактики».

Следом оказался фильм «Вчера» («Yesterday») Дэнни Бойла, посвященный The Beatles. В своей новой работе режиссер фантазирует на тему того, что было бы, если бы внезапно все, за исключением одного человека, забыли о существовании ливерпульской четверки. Минувший уикенд принес своему создателю $6,8 млн.

Шестым финишировал одноименный ремейк легендарного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин», одну из главных ролей в котором исполнил Уилл Смит. За прошедший уикенд лента Гая Чири выручила $5 млн.

Седьмое место в рейтинге занял ужастик «Проклятие Аннабель 3». Очередной спин-офф хоррора «Заклятие» потерял порядка 45% сборов, заработав $4,8 млн.

Закрыл топ-8 американского бокс-офиса хоррор «Солнцестояние» Ари Астера с $3,4 млн. Фильм повествует о молодых людях, приехавших в Швецию на языческий фестиваль летнего солнцестояния, в итоге обернувшийся кошмаром.

После перевыпуска суперблокбастер «Мстители: Финал» вылетел из десятки сильнейших и занял только 12-е место, заработав $1,7 млн. Однако это позволило супергеройскому фильму вплотную приблизиться к «Аватару» Джеймса Кэмерона в борьбе за звание самой кассовой картины в истории. Теперь с общими сборами в размере $2,78 млрд «Мстители» отстают от лидера всего на $8 млн.