Заразила Лобода? На фанатов в Питере наплевали по новой

Фронтмен британской рок-группы Smokie Крис Норман остановил концерт в Ледовом дворце в рамках музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка». По информации издания, музыкант прервал свое выступление из-за плохого звука.

«Крис Норман в середине второй песни попросил музыкантов остановиться, — приводит слова слушателя издание. – «Stop it. Stop it!», — выждал паузу и сказал что-то вроде: «It was ...» и свалил со сцены, — настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом».

Отмечается, что спустя некоторое время артист вернулся на сцену после устранения неполадок. «Какое-то время на сцене солировал гитарист, а Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало. Хотя кто знает, о чем он думал так далеко от родного дома, где Норман собирает большие стадионы», — продолжил поклонник.

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Накануне похожим скандалом на том же фестивале отметилась Светлана Лобода. По данным СМИ, недовольство украинской исполнительницы вызвало то, что организаторы не смогли предоставить ей отдельную VIP-гримерку. В результате многие музыканты должны были делить одно помещение между двумя-тремя людьми. Лобода, в свою очередь, поспешила опровергнуть информацию о скандале, однако сделала это лишь с легким намеком.

«Как говорил Булгаков: «Не читайте до обеда газет», — прокомментировала артистка в инстаграме, опустив слово «советских», которое произносил профессор Преображенский в книге «Собачье сердце».

Примечательно, что это уже не первый подобный инцидент, произошедшей с Лободой этим летом. 10 июня в прессе распространилась информация о том, что за кулисами церемонии вручения премии Муз-ТВ она поссорилась с участником «Евровидения-2019» Сергеем Лазаревым после того, как одержала победу в номинации «Лучшая певица года».

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — цитировал артистку Super.

Однако Лазарев не стал поздравлять Лободу с одержанной победой и вместо этого начал критиковать ее.

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — обратился к ней певец.

В сети также появился видеоролик, на котором видно, как артисты выясняют отношения. Из появившегося в сети ролика следует, что у Лазарева возникли претензии в связи с тем, что руководство телеканала разрешило Лободе исполнить в конце шоу шесть песен, в то время как певец не смог выступить из-за технических проблем.

Отмечалось, что Лазарев сначала ругался на главу телеканала и на продюсера Лободы Нателлу Крапивину, а присутствовавшие при этом люди просили не снимать происходящее на мобильные телефоны. В какой-то момент Лобода попробовала охладить Лазарева и спросила, может ли она репетировать, после чего артист начал упрекать и ее.

Сообщения о конфликте, который произошел на мероприятии, позднее подтвердил источник среди организаторов премии.

«Действительно — во время генерального прогона премии произошел неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым. Сидя в зале во время прогона номера Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме. Он был явно взвинчен или в плохом настроении — неизвестно», — сказал он.

На днях Лобода снова привлекла общественное внимание из-за публикации в своем инстаграме откровенного снимка, на котором обнаженная модель стоит на голове на берегу реки.

«В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — гласила подпись к фотографии.

После того, как в комментариях публикацию артистки поддержали коллеги Анита Цой, Катя Лель и Наташа Королева, а также продюсер Яна Рудковская, блогер Nude Yoga Girl заявила о том, что Лобода украла ее фотографию.

«Селебрити хотят быть мной! Я не могу понять, почему человек c пятью миллионами подписчиков крадет мои фото и выдает за свои? Что не так с людьми?» — написала она.

Сама Лобода заявила, что не выдавала девушку на снимке за себя. Она подчеркнула, что в подписи к фотографии не говорилось, кто на ней изображен. Артистка посоветовала своей оппонентке «не переживать» по поводу случившегося.