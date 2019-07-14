Месть Галкина? Садальский просит помощи

Актер Станислав Садальский, известный своими резкими высказываниями о звездах российского шоу-бизнеса, обратился к подписчикам своего инстаграма в связи с якобы ограничением его прав руководством соцсети.

«Скрытый бан в инстаграме — это ограничение действий пользователя таким образом, что сам пользователь об этом не догадывается... Вот у меня такой, прямые эфиры прерывают, говорят, не та музыка, хэштеги не обработаются. Новые друзья не могут найти, подскажите, как разблокировать», — написал он.

Свое обращение он сопроводил архивной фотографией с актрисой Ларисой Удовиченко, которая сидит у него на коленях. В комментариях подписчики посоветовали актеру обратиться в службу поддержки, а также воздержаться от высказываний о политике и конкретных чиновниках.

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В предыдущем сообщении Садальский опубликовал свою фотографию с актрисой Лидией Смирновой вместе с воспоминаниями Александра Ярошенко из «Российской газеты».

«Когда Народной артистке СССР (секретарь парткома Мосфильма) Лидии Николаевне Смирновой было восемьдесят пять, я был свидетелем такой сцены.

Анапа. Фестиваль «Киношок». Стас Садальский ехидно говорит ей: «Прочитал вашу книгу, там столько вранья». «Стасик, я же женщина, я всю жизнь вру!» — без паузы ответила народная. Окружающие зааплодировали», — написано в публикации

Садальский часто делится со своими подписчиками историями из театрального и кинематографического закулисья, а также не стесняется критиковать звезд шоу-бизнеса. Так, в середине июня актер унизил шоумена Максима Галкина в день его рождения. Артист и блогер опубликовал в инстаграме коллаж из фотографий со своей подругой Милой Ставицкой и с телеведущим. По словам актера, его подруге очень нравится Галкин и она пыталась уговорить Садальского поздравить его с 43-летием. Однако тот наотрез отказался.

«Ни одного хорошего слово у меня не находится, только сострадание моей любимой Аллусе. Может быть, вы, дорогие подписчики, его поздравите», — подписал публикацию Садальский.

Среди тех, о ком он в последнее время рассказывал своим подписчикам, оказалась и актриса Нонна Мордюкова. Садальский написал о том, как узнал о ее смерти 11 лет назад.

«Помню, в то утро даже написать у себя на странице ничего не смог, только выдохнул два слова: «Нонна ушла…» Болела она в последние годы тяжело, слабела быстро и заметно для окружающих. Но прощалась с миром талантливо, как и жила», — поделился он.

По словам Садальского, Мордюкова ждала предложений от режиссеров и мечтала о работе, но до конца сохраняла «стать свою царскую».

«Говорила: «На бабок с клюкой мне страсть как переходить не хочется. Ибо искусство, по моему глубочайшему, хоть и ненаучному убеждению, — это торжество пола». Как она права», — привел ее слова Садальский.

Рассказал актер и об одной «страшной вещи», свидетелем которой он стал на похоронах актрисы.

«На похоронах Нонны лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь — бросила ей в могилу свою фотографию. Я тогда спросил: «Римма, ты дура?! Зачем?!» «Чтобы ей там не так скучно было», — поделился воспоминаниями Садальский.

Через месяц, отметил он, у Марковой диагностировали онкологическое заболевание.

«Теперь им там вдвоем, наверное, веселее», — заключил он.

Актер также восхитился тем, какие образы создавали на экране советские актрисы поколения Мордюковой.

«Пересмотрел недавно три фильма с ней — «Журавушку», «Молодые», «Русское поле»… какие же там женские типажи! Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева, Чурсина. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них! А что сегодня на экране? Пол остался, а торжества не наблюдается», — подчеркнул Садальский.

В апреле Садальский писал о том, как спасатели обнаружили тело актрисы Аллы Ларионовой. По его словам, им пришлось выламывать дверь в квартиру женщины, которая умерла в результате обширного инфаркта.

Он рассказал о том, что незадолго до смерти Ларионова внезапно почувствовала ухудшение состояния во время авиаперелета по пути на гастроли. Ее пришлось уложить в проходе между пассажирскими креслами, а присутствовавшая при этом Мордюкова поделилась с Ларионовой нитроглицерином. Летевшая тем же рейсом Валентина Титова хотела помочь снять парик с актрисы, чтобы облегчить дыхание, однако та стала протестовать.

«На что Алла сказала: «Никогда! Умирать — так в парике!» Она и умерла с сеточкой на волосах и в бигуди. Дочь Алена, приехавшая со спасателями, сняла с нее четыре штуки», — написал Садальский.

Он также высказал предположение, что актриса, которая отказывалась принимать помощь даже от супруги первого президента России Наины Ельциной, получила серьезный урон здоровью во время автокатастрофы, в которую она попала вместе с Георгием Юматовым, что и стало одним из факторов, ускоривших ее смерть.