Интим Виторгана и Нинидзе: жесткая реакция Собчак

Бывший супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал в инстаграме интимную фотографию актрисы Нино Нинидзе. На снимке она изображена по плечи в обнаженном виде, повернувшись в профиль у окна. Таким образом актер поздравил свою новую возлюбленную с 28-м днем рождения.

«С днем рождения, ребенок», — написал Виторган на грузинском языке.

В тот же день немногим позже Собчак опубликовала у себя в инстаграме фото в купальнике, словно в ответ своему бывшему мужу.

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О новом романе актера стало известно в июле, когда он был замечен на спектакле «Земля Нод» на ВДНХ в сопровождении Нинидзе. Как сообщает телеграм-канал «Только никому», они держались за руки.

В этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод. Бывшим мужем грузинки является 39-летний актер Кирилл Плетнев, в браке с которым у нее родился сын. Сообщается, что Нинидзе уже три месяца встречается с Виторганом, о чем долгое время знали только родственники и близкие друзья пары.

О своем разводе Нинидзе и Плетнев объявили в мае, опубликовав в своих соцсетях одинаковую совместную фотографию и сопроводив ее одним и тем же текстом. Бывшие супруги сообщили, что дело к разводу шло давно и расставание не помешает им обоим растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали актеры.

Также они попросили поклонников и журналистов не пытаться выяснить причины их расставания и сохранять уважение к чужой личной жизни.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали экс-супруги.

Позднее Плетнев опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором признался, что на протяжении восьми лет он борется с приступами панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — заявил актер.

Получив от своих подписчиков большое количество откликов со словами поддержки, Плетнев записал записал видеообращение с благодарностью за внимание к нему.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал он.

Также Плетнев признался, что в настоящий момент находится не в самой лучшей психологической форме и планирует делиться с поклонниками тем, что «накапывает в себе».

«Я сейчас нахожусь не в самой, скажем так, лучшей форме пихологической. У меня сейчас резко почему-то скачет настроение, есть какие-то депрессивные моменты, есть моменты тревоги и даже панических атак. И, вы знаете — потрясающе, я вчера читаю и чувствую: «Блин, а ведь я не один. Я не один, таких людей много». И не я один боюсь в какой-то момент выйти из дома», — отметил актер.

В заключение Плетнев подчеркнул, что для него «дорогого стоит» знать, что он борется со страхом панической атаки не в одиночестве.

Его бывшая жена, в свою очередь, рассказала в интервью Youtube-каналу «APReel» о том, какие эмоции она пережила во время развода. Услышав вопрос о личной жизни, Нинидзе заявила, что «будет плакать», но позже собралась с силами и продолжила беседу. Актриса призналась, что реальная совместная жизнь не совпала с ее представлениями о браке, и она сама предложила Плетневу разойтись.

«Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это все только мое. Надуманное. На самом деле все чуточку по-другому», — объяснила Нинидзе.

В семье Виторгана и Собчак также наступил кризис, слухи о котором ходили с 2018 года. Зимой 2019 года актер подрался с режиссером Константином Богомоловым из-за предполагаемого романа с Собчак. В марте супруги подтвердили, что живут отдельно, выложив в инстаграм одинаковые посты. После расставания они продолжили вместе воспитывать сына.