«Шизофрения!»: коллеги Малахова в ярости от выходки Украины

В объяснении причин включения Малахова в «черный список» указано «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — так называемом «Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованном антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1».

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Журналистка Ольга Скабеева назвала эту ситуацию «какой-то особой формой шизофрении», потому что в рамках телемоста Малахов призывал людей к миру и рассказывал, как дружны россияне и украинцы.

«Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — написала Скабеева в инстаграме.

Телеведущая Мария Ситтель, которая в паре с Малаховым вела телемост, выразила удивление реакцией украинской стороны на призывающую к миру передачу. В комментарии RT журналистка отметила, что в программе не было негативного подтекста и провокации.

«Это очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более дружественной, более душевной и искренней именно по отношению русских людей к украинским я давно не припомню на нашем телеканале. Она получилась именно такой: очень дружелюбной и очень открытой. Она о том, что мы хотим дружить, а не о том, что мы хотим враждовать», — отметила Ситтель.

Она повторила, что прошедший телемост не может представлять национальной безопасности Украине никаких угроз. Также телеведущая пристыдила сотрудников «Миротворца» и обвинила их в том, что они не оправдывают название организации.

«Конечно, те люди с сайта «Миротворец», с этого интернет-ресурса, которые составляют эти списки, которые прикрылись этим высоким титулом «миротворец», они никакого отношения к миротворческой деятельности не имеют. Им чем хуже в отношениях двух стран, тем лучше», — считает журналистка.

Конфликт России и Украины она сравнила с семейной ссорой, в которой кто-то должен сделать первый шаг.

«И если это делают журналисты и у них есть на то гражданская позиция, желание, воля — это дорогого стоит», — отметила Ситтель.

Владимир Соловьев заявил, что у многих украинцев присутствует патологический страх к русскому языку, и Малахову следовало ожидать от них такой реакции.

«Ну это же очевидно, они просто боятся уже всего. Они боятся не просто слова «правда», они боятся всего на русском языке. Это патология», — отметил Соловьев в беседе с «Инфореактором».

Он добавил, что украинские власти не спешат противостоять гонениям СМИ. По мнению журналиста, показательным случаем в данном вопросе является отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с матерью застреленного в Киеве журналиста Олеся Бузины.

«Это все, что надо знать о современной Украине. Заметьте, как цивилизованный мир даже не дрогнул после убийства. Никого не интересует — мирной Украине нужно все», — заключил Соловьев.

В телемосте, который прошел 12 июля, приняли участие деятели культуры, спорта и науки, а также обычные россияне и украинцы. Российские зрители и участники телемоста говорили в студии телеканала, а украинские выходили на связь по Skype.

Среди выступавших знаменитостей были актеры Владимир Меньшов, Валентина Талызина, Владимир Конкин, Маргарита Шубина, музыканты Кай Метов и Лев Лещенко и другие известные деятели культуры и спорта.

В конце телемоста Ситтель выразила надежду на то, что украинские телеканалы смогут принять участие в подобном мероприятии в будущем.

«Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — сказала она.

Изначально предполагалось, что в организации телемоста также примет участие украинский телеканал NewsOne, однако его руководство решило отказаться от этой идеи из-за угроз физической расправы. Об этом заявили представители телеканала.