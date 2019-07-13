Лицемерие: Кикабидзе тайно зарабатывает в России

Актер Малого театра Борис Клюев в честь своего 75-летия дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказал о тайных гастролях Вахтанга Кикабидзе в России.

«Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги» — ответил он на вопрос о позиции Кикабидзе в отношении политики России.

Он отметил, что у артиста в договоре есть пункт, в котором требуется не раскрывать его приезд и выступление.

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«Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает. А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО?» — заявил Клюев.

Говоря об источниках своей информации, он подчеркнул, что опирается не на слухи и «слишком хорошо знает всю эту публику». Он также спросил у журналиста, кто напал на миротворцев и после просьбы не углубляться в эту тему рассказал историю о том, как однажды участвовал в фестивале в Южной Осетии.

«Там дом культуры был. И он в таких жутких развалинах, там были такие дыры, это на меня произвело просто страшное впечатление. Я понимаю, что не осетины напали, все-таки напали грузины, да они этого и не отрицают», — сказал он.

Возвращаясь к теме Кикабидзе, Клюев назвал политическую позицию «делом каждого человека».

«Он хочет выглядеть таким, ну пусть таким и будет. Я просто хочу сказать другое: что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии. Потому что в Грузии он был просто музыкантом, и все, и не больше. Не выдающимся музыкантом. А потом ему много лет уже… Ну чего там говорить, он выбрал эту позицию и пусть наслаждается», — подытожил он.

Актер признался, что с момента съемок в фильме «ТАСС уполномочен заявить» они не встречались, однако обратил внимание на то, что своим участием в съемках фильма Кикабидзе обязан ему.

«В то время были такие календари настенные, и там Буба был нарисован, а в «ТАСС уполномочен заявить» сначала снималась другая группа. Потом ее закрыли, и их всех разогнали, очень многие хорошие актеры оказались за бортом. Когда сидели и обсуждали кого-то, я говорю: чего вы обсуждаете, вот посмотрите, Кикабидзе, советский артист, но он же иностранец! Разве он похож на простого, бытового русского человека? Нет. Так же появился и Соломин. Я про него сказал, что он самый типичный, самый положительный», — рассказал он.

Он добавил, что не любит, когда актеры занимаются политикой, потому что «они в этом деле ничего не понимают», и призвал всех заниматься своим делом, отметив, что политика — «дело грязное».

На интервью отреагировал сенатор Алексей Пушков, который опубликовал его у себя в соцсетях, сопроводив подписью: «Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны».

Ранее Вахтанг Кикабидзе выразил полную поддержку певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать на территории России.

«В моих руках только это оружие, только этим я могу сказать моим слушателям о той боли, что болит у моей страны, о множестве жертв, которая понесла Грузия за свободу, к которым добавились зеницы ока еще нескольких молодых людей и люди, которые до сих пор находятся в тяжелейшем состоянии — каждый из них болит и каждого чувствую день и ночь!» — написала она в своем фейсбуке.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, находившийся в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия, занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке. Депутаты потребовали от российских делегатов «убираться вон».

Вечером на площади перед зданием парламента собралось более 10 тысяч возмущенных протестующих, которые требовали отставки ряда высокопоставленных лиц. В ходе столкновений с полицией пострадали более 200 человек. В результате требований митингующих свою должность покинул спикер грузинского парламента Ираклий Кохабидзе.