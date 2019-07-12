Плейлист недели: Blood Orange, Масло черного тмина и Эд Ширан

Blood Orange — «Good for You» (ft. Джастин Скай)

Британский музыкант Девонте Хайнс, известный как Blood Orange, представил новый микстейп «Angel's Pulse». После мрачного «Negro Swan», ставшего сильным высказыванием артиста о своем детстве, проблемах расизма и квир-сообщества, проект является своего рода эпилогом. Здесь музыкант отошел от смыслового содержания и с головой ушел в работу над звуком. «Я просто хочу, чтобы люди, которые его услышат, наслаждались и ни о чем не думали», — сказал Хайнс в недавнем интервью Vulture. Кажется, что исполнитель давно выработал для себя идеальную формулу: лаконичный соул, полюбившийся госпел в сопровождении Ian Isiah и немного брутального мемфис-рэпа. Бонус: в записи пластинке поучаствовало в два раза больше гостей, среди них — Джастин Скай, Arca, участник Brockhampton Джоба, Марайя Керри и многие другие.

Масло черного тмина — «Слишком»

Казахстанский хип-хоп-исполнитель Масло черного тмина выпустил дебютный альбом «Kensshi»: 30-минутный эксперимент, в котором Айдын смело соединяет трип-хоп, джаз и, конечно же, рэп. Смелый, суровый и самое главное — откровенный со своим слушателем — будь то закуривает сигарету в начале трека или виртуозно лавирует от студийной записи к живому выступлению.

Cream Soda — «Прятки»

Доставайте диско-шар! Московская электронная группа Cream Soda выпустила новый альбом «Комета». В релиз вошли 12 танцевальных треков, в том числе фиты с Basic Boy, Saluki, группой «Лауд», Lurmish и Nick Rouze.

Khruangbin — «Mary Always»

Техасское трио Khruangbin продолжает доказывать, что инструментальная музыка не всегда оказывается скучной. На своем новом релизе «Hasta El Cielo» музыканты берут за основу размеренный даб и добавляют к нему тяжелые басовые линии и психоделику.

Британский поп-певец Эд Ширан отметился очередной студийной пластинкой «No.6 Collaborations Project». В гостевом списке альбома значатся Трэвис Скотт, Cardi B, Eminem, 50 Cent, H.E.R., Young Thug, Stormzy и Dave. Артист также представил совместный со Скоттом клип на песню «Antisocial».

Fleece Flower — «Изгнанник»

Вокалист российской инди-группы «Увула» Алексей Августовский на своем сайд-проекте Fleece Flower неожиданно отошел лоуфайного звучания в сторону электроники. В новый альбом «1999–2000» вошли восемь композиций, в том числе «Изгнанник» и «Незнакомый друг».

Дженни Хвал — «Ashes to Ashes»

Норвежская певица Дженни Хвал, которую часто сравнивают с Кейт Буш, вернулась с новой синти-поп композицией «Ashes to Ashes». Артистка также анонсировала альбом «The Practice of Love» (релиз 13 сентября).