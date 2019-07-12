«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар

София Ротару вернулась на сцену с новой песней и столкнулась с негативными отзывами критиков. Журналист и музыкальный эксперт Сергей Соседов нелестно отозвался о новом этапе творчества певицы в интервью «Собеседнику».

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Поводом для критики стало выступление Софии Ротару на концерте Atlas Weekend в Киеве. Певица исполнила не только старые хиты («Лаванда», «Червона Рута»), но и новую песню. Кроме того, артистка пообещала своей аудитории, что вскоре ее репертуар пополнится еще одной композицией. Ее София Ротару представит поклонникам этим летом.

По словам Сергея Соседова, Ротару осталась в прошлом веке, а ее новые песни никогда не станут хитами. Причиной тому журналист считает отсутствие талантливых композиторов, с которыми Ротару работала раньше.

Новая волна творчества Ротару, по мнению критика, не принесет певице успешных композиций, а музыкальный релиз, который намечен на лето, представит публике только «очередную шлаковую песню».

Критик также выразил уверенность, что все концерты Ротару теперь будут проходить под фонограмму. Причиной этого он назвал проблемы с легкими, от которых она страдает уже около 50 лет

Напомним, что Ротару не только обновила репертуар, но и вернулась к выступлениям в России после долгого перерыва. Артистка выступит на ежегодном музыкальном конкурсе «Новая Волна», который состоится в Сочи. Ранее Ротару отказалась от выступлений в России из-за введенного на Украине военного положения. Она выразила опасение за себя и за жизнь своей семьи, поэтому не смогла выступить на церемонии «Песня года».

«Ну как почему? Во-первых, здоровье, — прокомментировал решение певицы ее концертный директор Игорь Курилев для «Пятого канала». — Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение».

Новость об отказе от выступлений появилась после госпитализации Софии Ротару в августе 2018 года. Курилев пояснил, что у нее повысилось давление из-за сильной летней жары.

Волна критики, с которой столкнулась звезда по причине отмены выступлений в России, была гораздо масштабнее, чем негативные отзывы на ее новую песню. Но нашлись и те, кто понял и поддержал Ротару. Среди них оказался и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что певица — человек порядочный, семейный и уважающий традиции.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко, у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», — приводит слова Пригожина НСН.

В сложившейся ситуации Пригожин обвинил теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко и созданное при нем положение.

«Ее, бедную, уже заклевали! – выразил Пригожин сочувствие Ротару. — Но она повлиять не может ни на что, потому что оказалась в заложниках у этой псевдодемократии, абсолютной профанации! Ни один президент Украины такого себе не позволял».

Не только Ротару прекратила выступления в России. От высоких гонораров отказывалась и Лайма Вайкуле, когда речь заходила про Крым.

«Нет. Нам запрещено, — ответила Вайкуле на вопрос о гастролях на полуострове. — Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».

Как Ротару и другие звезды, Вайкуле столкнулась с критикой. Однако она поспешила объяснить свои слова, показавшиеся многим очень резкими. Певица заявила, что очень любит Россию и с радостью приедет в Крым, но только когда снимут антироссийские санкции.На днях Вайкуле дала большое интервью Youtube-каналу «А поговорить», в котором еще раз отметила, что в присоединившейся к антироссийским санкциям Латвии есть закон, запрещающий ей давать в Крыму концерты.

Некоторые исполнители заняли противоположную позицию. Проигнорировав санкции, Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий выступили на фестивале «Песня года», на который не смогла приехать Ротару. Они тоже подверглись критике, но уже со стороны соотечественников. Верховная рада предлагала лишить Лорак и Повалий звания народных артисток Украины, а Лободу – звания заслуженной артистки Украины.