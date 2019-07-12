Вражда на всю жизнь: Малахов разнес Малышеву

Популяризатор нетрадиционной медицины Геннадий Малахов раскрыл причину неприязни к Елене Малышевой. Его возмутило то, что в одном из интервью телеведущая заявила, что ему место в тюрьме.

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«Я действительно имею на нее зуб. В одном интервью, которое попалось мне на глаза, у нее спросили: «Как вы относитесь к Геннадию Малахову?» Она, толком меня не зная, сказала, что таких, как я, надо сажать. Я был очень удивлен», — приводит его слова «Собеседник».

В то же время и сам Малахов относится к Малышевой с предубеждением. Комментируя происходящее в шоу «Жить здорово», писатель предположил, что врач снимает «танец матки» и подобное ради того, чтобы привлечь внимание.

«Я слышал, что она показывала танец матки, обрезала крайнюю плоть в прямом эфире! — возмутился он. — Мне люди звонили, рассказывали. Я не знаю, ради чего она это делает. Я же в ее голову не залезаю. Тут вообще дилемма и несостыковка: одно дело — показывать полезное и доброе, а другое — делать все ради того, чтобы привлечь внимание».

В то же время Малахов подчеркнул, что не смотрит ее программу, а обо всех казусах, которые случаются в эфире, узнает от друзей и близких.

«У нас с ней всегда были разные подходы. Я занимаюсь лечением безлекарственными методами, а у нее другой подход. В общем, Малышевой я особо не интересуюсь, у меня своя жизнь», — пояснил в прошлом ведущий передачи «Доброго здоровьица!».

«Случаются такие вещи: хотим мы или не хотим, они существуют против нашей воли», — подытожил он.

В настоящее время Малахов живет в Ростовской области, где ведет спокойной образ жизни — следит за приусадебным участком и наслаждается природой. Его программу «Доброго здоровьица!» о нетрадиционной медицине закрыли еще в 2014 году. О возвращении на телевидение «народный врач» пока не задумывался.

«Новых предложений у меня нет. Уже который год. Понимаете, на телевидение очень непросто попасть. Тебя должен пригласить продюсер, бесполезно соваться просто так. Но я не скучаю», — признался Малахов.

Отмечается, что 64-летний автор книг об оздоровлении ведет свой блог на YouTube, куда он «уже выложил больше полутора тысяч видео». Больше всего Малахов гордится рубрикой «целебная кулинария». По его словам, аналогов такой программы нет.

«Недавно, например, рассказал, как избавился от геморроя без лекарств. Этот ролик просмотрели 125 тысяч человек» — поделился он.

В середине июня Малышева оказалась в центре скандала после того, как в ее передаче «Жить здорово» вышел выпуск под названием «Откуда берутся кретины?». Эта надпись была нанесена поверх фотографии новорожденного и проецировалась в студии. В это время телеведущая рассказывала о болезнях, которые становятся причиной нарушений умственного развития, используя слово «кретин» в качестве медицинского термина.

Комментируя выпуск, сама Малышева заявила, что многие не посмотрели эпизод полностью и стали «жертвами обмана».

«Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана», — заявила она в беседе с «Говорит Москва».

Вместе с тем она не стала отвечать на вопрос, планирует ли извиниться перед родителями детей с ментальными расстройствами.

Тогда с критикой заявлений Малышевой выступил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он призвал телеведущую извиниться за слова о «детях-кретинах», но предложил не переносить скандал в правовое поле.

«Нужно прекратить все переводить в правовое, судебное поле. Просто если поднялась волна, то, надеюсь, она сформирует современную цивилизованную норму, не только для телевидения, но для всех граждан. Думаю, естественным и нормальным было бы принести извинения, и ведущий может найти достойные слова в этой ситуации», — сказал Бунимович в комментарии «Интерфакс».

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что этот термин нельзя использовать на телевидении, «поскольку очевидно, что слушает программу не специальная медицинская аудитория, а широкая».

В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заметил, что термин «кретин» действительно используется в медицине. Тем не менее, он обратил внимание на то, что использование этого слова является неуместным в публичном пространстве.