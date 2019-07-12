Виноваты наркотики? В Лондоне нашли тело русской скрипачки

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph. Тело 17-летней девушки обнаружил ее отец Игорь в их особняке в районе Кенсингтон 18 июня.

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По его словам, Цуканова незадолго до смерти выступила в Королевском оперном театре. «Она планировала свое будущее. На стене ее спальни даже висело расписание всех ее концертов. Однажды утром я зашел, и она лежала мертвая на полу, — приводит его слова издание.

— Она была очень умной девочкой, но сделала плохой выбор. Что мы, родители, можем поделать? В любом случае дети будут делать то, что они хотят, и никогда с вами не посоветуются».

Точная причина смерти девушки пока не установлена. В настоящий момент полиция ведет расследование, которое планирует завершить к концу этого года.

«Эти богатые дети пьют не так много, как раньше, но вместо этого они принимают сильнодействующие наркотики. Это очень опасно», — сообщил знакомый с ситуацией собеседник издания.

В то же время отец Цукановой заявил, что не знает, употребляла ли она запрещенные вещества. По его словам, иногда девушка устраивала в их доме вечеринки, и он «находил ее друзей без сознания», но не придавал этому значения. «Я должен был вызвать скорую помощь. Я никогда не понимал, почему они находились в таком состоянии. Это было не от алкоголя», — сказал он.

Цуканов подчеркнул, что никого не винит в смерти дочери.

Директор престижной британской школы Уайкомб Абби Скул, которую посещала артистка, Рианнон Уилкинсон также выразила свои соболезнования в связи со смертью ученицы.

«Катя была прекрасной, популярной, общительной и невероятно талантливой девушкой. Ее светлой личности будет очень не хватать всем членам сообщества аббатства Уайкомб», — отметила она.

Церемония прощания со скрипачкой состоялась в Русском православном Соборе Успения Божией Матери и Всех Святых. На ней присутствовали более 100 человек, в том числе друзья и бывшие учителя девушки. Кроме того, в августе в итальянском Леричи пройдет концерт, посвященный памяти Цукановой.

В 2006 году подросток дала интервью Tatler в рубрике «Малышка на миллион», в котором рассказала, что помимо скрипки владеет фортепиано и гитарой.

«Я училась в Королевском музыкальном колледже. Сейчас — в школе Wycombe Abbey, они дали мне музыкальную стипендию. Основной инструмент — скрипка, но с фортепиано и гитарой я тоже на «ты», — цитирует ее издание.

Тогда Цуканова отмечала, что из-за насыщенного графика у нее остается лишь один выходной.

«В воскресенье после мессы в школьной церкви я действительно могу до семи вечера уехать в Лондон, но там меня ждет двухчасовой урок музыки с профессором. В оставшееся время успеваю только пообедать с родителями и встретиться с подругами из других школ», — поделилась она.

Отец скрипачки Игорь Цуканов — известный коллекционер, меценат и филантроп. Он переехал в Великобританию в 1990-х годах вместе со своей женой Натальей. Цуканов входит в список самых влиятельных персон российского арт-мира, проводит масштабные выставки в Лондоне и Москве. Мать девушки является основательницей крупной финансовой компании. В их семье трое детей — одна дочь и двое сыновей.

«Начала выступать. И у нее очень хорошо получается. Но куда она пойдет дальше, мы пока не знаем», — рассказывала о планах дочери Цуканова в интервью изданию ZIMA.

Известно, что старший ребенок в семье Цукановых работает инвестбанкиром. «Видите, дочка у нас играет на скрипке, а сын, хотя ни на чем не играл, вместо этого много занимался спортом, но, что действительно здорово, — он очень-очень любит оперу и балет. Он даже входит в комитет молодых филантропов Королевской оперы, — отмечала она. — Участие в таком комитете — не привилегия, а общественная нагрузка. Он очень много ходит в оперу, часто мы ходим вместе».