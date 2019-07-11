Новое дело: генпрокурор Украины против фильма Стоуна с Путиным

Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал призвать к ответственности телеканал «112. Украина», если он покажет новый документальный фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», который анонсировал канал. В России картина будет транслироваться 19 июля под названием «В борьбе за Украину».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112. Украина», который анонсировал показ документального фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», уголовной ответственностью. Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие — демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, — будет ответственность», — сказал Луценко.

Он также отметил, что «основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям» дают сразу две статью Уголовного кодекса Украины — №111 («Государственная измена») и №358 («Финансирование терроризма»).

«Это мой участок работы, и я сделаю все, чтобы за антиукраинскую деятельность виновные несли ответственность», — добавил Луценко.

Документальный фильм, который спродюсировал трехкратный обладатель «Оскара» Оливер Стоун в России пойдет под названием «Борьба за Украину», и его премьера на телевидении запланирована на 19 июля.

Режиссером ленты выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок, а Оливер Стоун в качестве продюсера представил свой проект на 65-м кинофестивале исторического кино в итальянском Таормине. Оскароносный кинодеятель также выступил в фильме в роль интервьюера и побеседовал с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре со Стоуном глава российского государство коснулся многих украинским тем. В частности, Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе.

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — предположил президент России.

Путин подчеркнул, что Порошенко таки способом нагнетал обстановку, прекрасно зная, что на востоке и юге Украины у него не было поддержки среди избирателей.

Стоун в свою очередь выразил уверенность в том, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с ЕС. Он признался, что эта мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме».

Режиссер картины Лопатенок заявил, что главная цель ленты «Борьба за Украину» — остановить боевые действия на территории государства.

«Наша главная цель — это остановить войну, — сказал режиссер. — Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны».

В то же время Лопатенок не стал раскрывать, о чем еще говорили Пути и Оливер Стоун.

«Сюжет интервью вы не узнаете до премьеры 19 июля, будут попытки, конечно, выложить его в интернет. В этом фильме серьезные есть «месседжи» для двух народов. Это должны услышать зрители из его уст», — приводит слова постановщика ТАСС.

Оливер Стоун уже не первый год интересуется не только украинским вопросом, но и личностью Владимира Путина. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Путин», составленный на основе многочасовых интервью Стоуна с российским лидером. Премьера фильма состоялась на кабельном телеканале Showtime. В России картина также транслировалась по ТВ, и ее посмотрели 40 млн зрителей и более 5 млн интернет-пользователей.

Режиссер впоследствии рассказывал, что Путин «довольно прямо» и без обиняков отвечает на вопросы.

«Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — заявил Стоун в 2018 году.

Путин в свою очередь назвал Стоуна «глубоким, уравновешенным, комфортным» собеседником. Президент также рассказал, что весь съемочный процесс был спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.

Что касается нового документального фильма, то он является продолжением картины 2016 года «Украина в огне» и расскажет о событиях 2014-го, а также постарается проанализировать причины вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося до сих пор.