Новое дело: генпрокурор Украины против фильма Стоуна с Путиным

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу «112. Украина», который анонсировал показ документального фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины», уголовной ответственностью. Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие — демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, — будет ответственность», — сказал Луценко.

Он также отметил, что «основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям» дают сразу две статью Уголовного кодекса Украины — №111 («Государственная измена») и №358 («Финансирование терроризма»).

Реклама

«Это мой участок работы, и я сделаю все, чтобы за антиукраинскую деятельность виновные несли ответственность», — добавил Луценко.

Документальный фильм, который спродюсировал трехкратный обладатель «Оскара» Оливер Стоун в России пойдет под названием «Борьба за Украину», и его премьера на телевидении запланирована на 19 июля.

Режиссером ленты выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок, а Оливер Стоун в качестве продюсера представил свой проект на 65-м кинофестивале исторического кино в итальянском Таормине. Оскароносный кинодеятель также выступил в фильме в роль интервьюера и побеседовал с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре со Стоуном глава российского государство коснулся многих украинским тем. В частности, Путин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе.

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — предположил президент России.

Путин подчеркнул, что Порошенко таки способом нагнетал обстановку, прекрасно зная, что на востоке и юге Украины у него не было поддержки среди избирателей.

Стоун в свою очередь выразил уверенность в том, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с ЕС. Он признался, что эта мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме».

Режиссер картины Лопатенок заявил, что главная цель ленты «Борьба за Украину» — остановить боевые действия на территории государства.

«Наша главная цель — это остановить войну, — сказал режиссер. — Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны».

В то же время Лопатенок не стал раскрывать, о чем еще говорили Пути и Оливер Стоун.

«Сюжет интервью вы не узнаете до премьеры 19 июля, будут попытки, конечно, выложить его в интернет. В этом фильме серьезные есть «месседжи» для двух народов. Это должны услышать зрители из его уст», — приводит слова постановщика ТАСС.

Оливер Стоун уже не первый год интересуется не только украинским вопросом, но и личностью Владимира Путина. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Путин», составленный на основе многочасовых интервью Стоуна с российским лидером. Премьера фильма состоялась на кабельном телеканале Showtime. В России картина также транслировалась по ТВ, и ее посмотрели 40 млн зрителей и более 5 млн интернет-пользователей.

Режиссер впоследствии рассказывал, что Путин «довольно прямо» и без обиняков отвечает на вопросы.

«Я думаю, мы поступили правильно, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволит объяснить его точку зрения», — заявил Стоун в 2018 году.

Путин в свою очередь назвал Стоуна «глубоким, уравновешенным, комфортным» собеседником. Президент также рассказал, что весь съемочный процесс был спонтанным и спорадическим, и после съемок он сразу забывал, что про него снимался фильм.

Что касается нового документального фильма, то он является продолжением картины 2016 года «Украина в огне» и расскажет о событиях 2014-го, а также постарается проанализировать причины вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося до сих пор.