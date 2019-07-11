Человек-паук властвует в Америке: прогноз бокс-офиса США

В этот уикэнд американский кинопрокат ожидает всего две премьеры, которые не смогут претендовать на то, чтобы угрожать позициям лидеров. На первом месте само собой останется «Человек-паук: вдали от дома». Фильм кинематографической вселенной Marvel уже собрал на родине $211 млн, а в остальном мире — $392,7 млн. Во второй уикенд у ленты намечается падение кассовых сборов на 48%, что даст примерно $48 млн.

Четвертая часть популярной франшизы «История игрушек» также продолжает сохранять лидирующие позиции. На четверной неделе проката анимационная лента соберет $23 млн при падении кассовых сборов на 32%. Всего популярной американской франшизе прогнозируется $348,7 млн сборов за четыре недели проката в США.

Тройку лучших замкнет хоррор французского режиссера Александра Ажа «Капкан». Новичок недели планирует собрать $14 млн на старте. В фильме показывается, как главная героиня Хейли пытается бороться с морской стихией и главными ее обитателями — аллигаторами, во время наводнения во Флориде.

Еще одна новинка американского кинопроката «Али, рули!» по итогам дебютного проката соберет $11 млн. В комедийном боевике Майкла Дауса повествуется о водителе такси, который вынужден помогать громиле-полицейскому. Главную роль в фильме сыграет Дэйв Батиста, прославившийся в роли Дракса из «Стражей галактики».

На пятой строчке расположится фэнтези-драма британца Дэнни Бойла «Вчера». На третьей неделе проката ожидается падение кассовых сборов на 30% при выручке в $7 млн. Сюжет картины рассказывает о герое, который оказался после аварии в альтернативной реальности, где никогда не существовало группы The Beatles.

Игровой ремейк диснеевского «Аладдина» уже восемь недель не покидает топ лидеров проката. В этот уикенд картина Гая Ричи соберет $5 млн, уменьшив сборы всего на 18%.

Седьмую строчку в рейтинге займет «Проклятие Аннабель 3» с прогнозируемыми сборами в $5,2 млн. Очередной спин-офф хоррора «Заклятие» потеряет 45% сборов, в общей сложности получив около $60 млн от американского кинопроката.

Хоррор «Солнцестояние» Ари Астера окажется восьмым на второй неделе проката и соберет $3,4 млн в будущие выходные. История повествует о молодых людях, приехавших в Швецию на языческий фестиваль летнего солнцестояния, в итоге обернувшийся кошмаром. В России кинолента стартует несколько позже, 18 июля.

Комедийный мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» идет в кинотеатрах уже шестую неделю, однако, судя по прогнозам американского бокс-офиса, не выйдет из топа: лента станет девятой в рейтинге и на будущих выходных соберет $3,2 млн в американских кинотеатрах.

Десятую строчку займет супергеройский фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал». На двенадцатой неделе показов он получит $1,9 млн сборов в США. В России и СНГ фильм поставил абсолютный рекорд, собрав в первый день проката 500 млн руб. Лента занимает второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю с общей суммой сборов в $2,77 млрд, уступая лишь «Аватару» Джеймса Кэмерона.