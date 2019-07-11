Тайные миллионы: Макаревич — Собчак про унижение россиян

Народный артист России Андрей Макаревич прокомментировал скандальные высказывания в адрес своих сограждан в интервью для Youtube-шоу журналистки Ксении Собчак. Лидер рок-группы «Машина времени» не отказался от своих слов и заявил, что продолжает считать «идиотами» тех, кто нервно реагирует на его обвинения и не понимает юмора. Также певец выразил уверенность в том, что его слова часто вырывают из контекста.

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«У россиян болезненное самолюбие, причем ничем не обоснованное. Я к таким не отношусь. А эта тоска по величию… Черт возьми, давайте станем великими!» — сказал Макаревич.

Музыкант заявил, что сам не страдает такими комплексами и на адекватную критику реагирует спокойно, стараясь посмотреть на себя со стороны и разобраться в причинах обвинений. Также Макаревич рассказал, как, по его мнению, России удастся достичь величия.



«Для этого надо перестать дурака валять: деньги тратить на науку, производство, медицину и образование, а не на ракеты, и через десять лет нам будет чем гордиться. Нет. Мы будем надувать щеки. Ну давайте», — рассудил артист.

Во время интервью Собчак напомнила музыканту одно из его резких высказываний о россиянах, сказанное в эфире белорусского радио.

«Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», — повторила слова Макаревича телеведущая.

Она отметила, что многие восприняли эту фразу на свой счет и сочли оскорбительной, и попросила его прокомментировать ситуацию. Сам артист заявил, что его могли неправильно понять.

«Здесь я не совсем точно сформулировал. Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии. Кочевник совершенно естественно мусорит там, где живет, потому что завтра он будет в другом месте. Мы во многом унаследовали эту скверную черту, к сожалению», — оправдался Макаревич.

Когда Собчак спросила о материальном положении артиста, он скромно сказал, что не гонится за высокими гонорарами.

«Мы далеко не самая зарабатывающая группа, мы не «Ленинград», — сказал музыкант.

По словам Макаревича, его коллектив принципиально не выступает на свадьбах и корпоративах, делая исключения только для своих близких, и то в качестве подарка. На вопрос Собчак о сумме на его счету, музыкант уклончиво ответил «Ну, миллион, наверное, есть», не уточняя, в какой валюте.

Ранее участники группы «Машина времени» Александр Кутиков и Валерий Ефремов рассказали о своем отношении к политическим высказываниям Макаревича. Они заявили, что не имеют права заставить коллегу «помолчать», потому что он, как и любой человек, имеет право на собственное мнение.

«Какое мы имеем право ограничивать его в свободе мыслеизъявления?» — приводит слова Кутикова ТАСС.

Бас-гитарист также отметил, что для него не имеет значения возможное влияние слов солиста на репутацию коллектива.

«Мы проходили разные этапы. Был период подполья, столкновения с советской властью и официозом. Для нас тут нет ничего нового и неожиданного», — объяснил Кутиков.

Эти слова подтвердил сам Макаревич, заявив, что считает Россию свободным государством, граждане которой имеют право высказывать свое мнению относительно всего, что происходит в стране.

«Если что-то нравится или не нравится, полагаю не только нормальным, но обязательным выразить отношение, как гражданин России», — говорил артист.

В свете многочисленной критики внутренней и внешней политики России Макаревич рассказал о том, что его внуки проживают в США. По его словам, это дети американского мужа его дочери Даны. Музыкант также признался, что они не знают русского языка, хотя планируют посетить юбилейный концерт по случаю 50-летия «Машины времени».