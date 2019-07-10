Заморский Малахов и Тейлор Свифт: самые богатые селебрити

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. По данным на 9 июля, больше всего в мире заработала американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. Певица обогатилась на $185 млн. Первая половина года прошла для Свифт крайне удачно. Ее концертный тур 2018 года «Reputation» стал самым прибыльным в США и принес звезде $226 млн. Часть этой суммы она заработала уже в 2019-м.

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Также в прошлом году Тейлор Свифт покинула лейбл Big Machine Records и перешла под крыло Universal. После перехода Тейлор получила право на часть прибыли Universal от продажи доли в Spotify стоимостью $1 млрд.

В этом году певица выпустила первый сингл «Me» с предстоящего альбома. Клип к композиции побил рекорд на Youtube, набрав 100 млн просмотр за 79 часов.

На втором месте престижного списка Forbes оказалась самая молодая миллиардерша в мире 21-летняя Кайли Дженнер. Несмотря на то, что ее состояние оценивается выше, чем у Тейлор Свифт, за этот год младшая сестра Ким Кардашьян заработала чуть меньше, а именно — $170 млн. Основной доход Дженнер получает от своей фирмы-производителя косметики, которая на 100% принадлежит ей.

Тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей замкнул главный рэпер современности Канье Уэст, а по совместительству муж уже упомянутой Ким Кардашьян. За последний год кроссовки Yeezy, которые разработал Уэст, принесли в общей сложности $1 млрд, 15% из которых получил музыкант. Под брендом Yeezy Канье также выпускает одежду.

На четвертой позиции оказался первый спортсмен в списке 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Им оказался аргентинский футболист, шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, заработавший $127 млн.

Пятерку сильнейших замкнул едва ли не самый популярный поп-певец современности англичанин Эд Ширан, который пополнил свои счета на $110 млн. Этим летом Ширан завершит свой двухгодичный тур Divide, который по приблизительным подсчетом принесет музыканту около $600 млн.

В мае певец объявил, что в скором времени выйдет его новый альбом, песни к которому записаны совместно с целой россыпью звезд, включая Бруно Марса, Криса Стэплтона, Трэвиса Скотта, Джастина Бибера, Камиллу Кабельо и Карди Би.

Вторым спортсменом в списке оказался, как нетрудно догадаться, еще один футболист — извечный соперник Лео Месси Криштиану Роналду, заработавший $109 млн. А следом за португальцем расположился звезда бразильского футбола Неймар со $105 млн.

На восьмой строчке списка разместился не один человек, а целая группа The Eagles, заработавшая $100 млн. Сейчас в составе коллектива играют пять человек. Последний тур группы приносил ей около $3,5 млн за один концерт.

На девятом месте неожиданно расположился телезвезда доктор Фил Макгро, которого в США называют просто — доктор Фил. Макгро ведет весьма популярное ток-шоу, в котором выступает в качестве главного судьи-психолога, решающего сложные случаи.

В целом шоу построено по принципу хорошо известного Джерри Спрингера или же его российских аналогов — Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. Разница заключается лишь в том, что доктор Фил является бакалавром психологии.

Что любопытно, Сакгро считается протеже Опры Уинфри, так как начал свою телевизионную карьеру на шоу Опры. Однако в этом году он смог обойти свою наставницу, заработав $95 млн.

Десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей замкнул еще один спортсмен — боксер Канело Альварес с заработком в $94 млн. Альварес сегодня получает в среднем около $25 млн за бой. Если прибавить к этом бесчисленные рекламные контракты, то итоговая сумма не должна никого удивлять.

Стоит также отметить радиоведущего Говарда Стерна, расположившегося на 12-м месте, и автора книг о Гарри Поттерн Джоан Роулинг, которая оказалась строчкой ниже Стерна.

Что касается киноиндустрии, то самым высокооплачиваемым актером стал Дуэйн «Скала» Джонсон, который за первую половину 2019 года заработал $89,4. Помимо гонораров за роли в кино и сериалах Джонсон также зарабатывает на продаже собственной линейки спортивной одежды, которую выпускает Under Armor.