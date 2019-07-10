Их разыскивает Интерпол: Джонсон, Рейнольдс и Гадот разживутся $60 млн

Актеры Дуэйн Джонсон («Форсаж 8»), Райан Рейнольдс («Дэдпул») и Галь Гадот («Чудо-женщина») получат по $20 млн за участие в боевике «Красное уведомление», релиз которого намечен на 2020 год. Как пишет Variety, Джонсон заработает еще несколько дополнительных миллионов, так как совмещает актерскую работу с функциями основного продюсера ленты. Режиссером картины выступит Роусон Маршалл Тербер, который уже работал с Джонсоном над фильмами «Полтора шпиона» и «Небоскреб». По информации издания, его гонорар составит как минимум $10 млн. Он также напишет сценарий ленты и возьмет на себя обязательства продюсера.

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О сюжете фильма пока известно немного. Как следует из краткого описания на IMDb, главным героем «Красного уведомления» станет агент Интерпола, который пытается поймать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства («красное уведомление» — часто используемый Интерполом ордер на задержание преступников; такие, в частности, издавались в отношении Джулиана Ассанжа и экс-чиновников ФИФА, обвиненных в коррупции).

В роли полицейского снимется сам Джонсон. Кого сыграют Гадот и Рейнольдс, официально пока не сообщается, но судя по сообщению звезды «Форсажа» в инстаграме, они как раз и исполнят роли воров.

Производством боевика займется та же команда, которая отвечала за создание «Небоскреба». В мировом прокате картина собрала $304,8 млн при бюджете в $125 млн.

Новый проект изначально был закреплен за кинокомпанией Universal, которая взялась за него в прошлом году после неожиданного успеха фильма «Джуманджи: Зов джунглей» с Джонсоном и Кевином Хартом. Однако в понедельник, 8 июля, стало известно, что студия предложила создателям «Красного уведомления» продать свой фильм кому-нибудь еще, поскольку не уверена в его коммерческом успехе. В Universal опасаются, что полностью оригинальная картина может проиграть на фоне популярности экранизаций комиксов, а также ремейков и ребутов известных франшиз.

Известно, что интерес к проекту проявляла Paramount, но в итоге его заполучил стриминговый сервис Netflix. Именно там решили пересмотреть назначенные Universal актерские гонорары и уравнять их. В заявлении касательно перехода команды под крыло онлайн-кинотеатра режиссер Роусон Маршалл Тербер отметил, что он воодушевлен сотрудничеством с «компанией, которая которая верит в кинематографистов и большие идеи для зрителей по всему миру».

По оценке Variety, бюджет «Красного уведомления» может составить порядка $200 млн. Один из «близких к производству картины» источников издания сообщил, что лента обойдется в $160 млн. На данный момент у фильма есть все шансы стать самым дорогим полнометражным проектом Netflix. Начало съемочного процесса запланировано на 2020 год.

В настоящее время Netflix также готовит к выпуску приключенческий фильм «Джон Генри» про одного из самых известных героев американского фольклора — прокладчике железнодорожных путей, бросившем вызов техническому прогрессу, в котором также задействован Джонсон. Рейнольдс занят в другом проекте Netflix — боевике от Майкла Бэя под названием «6 футов под землей».