«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната

Скандал с проехавшей на лимузине по перрону Рижского вокзала Аллой Пугачевой обрастает новыми деталями. Как выяснилось, на знаменитом видео был замечен опасный фанат, преследующий Пугачеву. Возмущение общественности певица вызвала, когда на своем лимузине подъехала к личному вагону поезда, стремясь избежать лишнего внимания поклонников.

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Однако позднее многих поклонников обеспокоили скандальные кадры. На видео, которое сняли фанаты, внимательные пользователи социальных сетей и СМИ опознали молодого человека, который ранее не давал покоя Примадонне — он буквально следовал за ней по пятам и появлялся на каждом мероприятии, которые посещала певица. Фан-клуб Аллы Пугачевой впервые заметил странного почитателя еще в 2007 году, когда звезда заседала в жюри ледового шоу.

«Этот парень ходил за ней, словно тень», — вспоминают фанаты.

Своим назойливым вниманием он вызывал у нее лишь раздражение, о чем певица сама ему и сообщила. Впрочем, на поведение навязчивого поклонника это замечание никак не повлияло. Позже он попытался пробраться в ее гостиничные апартаменты в Крыму, но был выведен телохранителями. Пугачева предупредила охрану: «Ребята, запомните этого парня и больше не впускайте! Он опасен!»

В 2016 году на фестивале «Славянский базар» фанату удалось присоединиться к зрителям, которых Алла Борисовна пригласила на сцену на танец во время своего выступления. Тогда он вел себя спокойно и обходительно.

Сама Пугачева назвала назойливого преследователя маньяком. Это случилось, когда она приезжала на вечер Раймонда Паулса в Санкт-Петербург.

Певица заметила мужчину возле своей машины и тут же указала на него охранникам со словами: «Вон того парня ко мне не подпускать! Он маньяк!»

Никто ничего не знает про таинственного преследователя звезды. С другими поклонниками он не общается. Неизвестны ни место работы, ни имя. Так он вел себя и в этот раз: молча стоял и смотрел на своего кумира. Примадонна лишь попросила закрыть окна в машине.

Фанаты также обратили внимание на то, что у Аллы Борисовны появился еще один охранник, помимо водителя, который обычно исполнял роль ее телохранителя. Многие посчитали, что такие меры связаны как раз с назойливым вниманием поклонника-маньяка.

Это не первый скандал вокруг семьи Пугачевой. Несколько месяцев назад в конфликт оказались втянуты бывший и нынешний супруги Примадонны – Киркоров и Галкин. Один из обвиненных в намерении совершить теракт на концерте Киркорова — Хидирнеби Казуев — заявил, что готовил покушение на бывшего мужа Пугачевой по заказу Максима Галкина. Мотивом, по его словам, послужила ревность. Задержанный все еще настаивает на том, что телеведущий и комик подошел к нему на улице и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. После того, как Казуев согласился, Галкин якобы выдал ему авансом миллион. Деньги несостоявшийся киллер-террорист потратил на свои нужды, в том числе на компоненты для бомбы.

Галкин, Пугачева и Киркоров отказались участвовать в следствии и давать показания по этому делу. Они называют версию Казуева абсурдной и с юмором относятся к сложившейся ситуации. Максим Галкин опубликовал видеообращение в своем инстаграме.

«У меня только одна просьба: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», — заявил Максим.

За комичной ситуацией с обвинениями телеведущего в покушении на убийство соперника стоит реальная угроза теракта. По основной версии следствия, передает Интерфакс, целью преступников было осуществление террористической деятельности. Им вменяются подготовка взрыва на концерте Киркорова, хранение и изготовление самодельных взрывных устройств. На данный момент следствие по делу все еще ведется: суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Помимо прочего, защита подсудимых заявила о необходимости вызвать на допрос Галкина, Киркорова и Пугачеву.

Ранее адвокат Казуева Исрафаил Гададов уже говорил, что нужно допросить всех фигурантов дела.

«А ведь потерпевший фактически — Филипп Бедросович, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей: и Аллу Борисовну, и Максима Галкина. И, что очень важно, разобраться в деталях их взаимоотношений. Необходимо тщательно проверить имел ли место такой весомый мотив, как ревность к бывшему супругу, о котором сообщил мой подзащитный», — отметил адвокат.