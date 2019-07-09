«Ножи наголо», «Малефисента» и другие трейлеры недели

«Ножи наголо» («Knives Out»); Райан Джонсон

Вышел трейлер комедийного детектива «Ножи наголо» режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона. Судя по описанию, фильм представляет собой современную версию классических детективов в духе Агаты Кристи. По сюжету, писатель умирает в разгар празднования своего 85-летия. Прибывшие на место происшествия сыщики берутся выяснить, кто из присутствующих на празднике коллег и родственников совершил преступление. Актерский состав выглядит впечатляющим: в картине снялись Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Кристофер Пламмер, Лейкит Стэнфилд и Ана Де Армас.

«Малефисента: Владычица тьмы» («Maleficent: Mistress of Evil»); Хоаким Роннинг

Студия Disney представила трейлер продолжения сказочной истории с Анджелиной Джоли в роли волшебницы «Малефисента: Владычица тьмы». В новой части лесная злодейка сразится с королевой Ингрид (Мишель Пфайффер) и попытается наладить отношения со своей названной дочерью, принцессой Авророй (Эль Фаннинг).

BBC Films опубликовала первый трейлер нового байопика о голливудской актрисе Джуди Гарлэнд — исполнительницы роли Дороти в »Волшебнике страны Оз» 1939 года. Фильм расскажет о последних месяцах жизни знаменитости. Главную роль в картине сыграла Рене Зеллвегер.

«Дора и Затерянный город» («Dora and the Lost City of Gold»); Джеймс Бобин

Компания Paramount Pictures выпустила второй трейлер к грядущему приключенческому фильму «Дора и Затерянный город». В нем Даша подросла (и почему-то стала Дорой) и отправилась спасать своих родителей, которые исчезли в джунглях при загадочных обстоятельствах. Роль девочки-следопыта исполнила певица и актриса Изабела Монер («100 шагов: Успеть до старших классов»). В оригинале злодея-лиса по кличке Жулик озвучил Бенисио Дель Торо.

«Пиноккио» («Pinocchio»); Маттео Гарроне

Ожившая деревянная кукла и Роберто Бениньи в роли Джеппетто — в дебютном трейлере нового фильма итальянского режиссера, автора фильмов «Гоморра» и «Реальность» Маттео Гарроне «Пиноккио». Картина обещает стать классической экранизацией сказки Карло Коллоди.

«Мулан» («Mulan»); Ники Каро

В сети появился тизер-трейлер ремейка одноименного мультфильма 1998 года «Мулан». Главную роль в картине о бесстрашной диснеевской принцессе исполнила китайская актриса Лю Юфей.

«Боже мой!» («Roubaix, une lumière»); Арно Деплешен

Еще один детектив недели — криминальная драма «Боже мой!» французского режиссера Арно Деплешена расскажет об убийстве пожилой женщины в некогда процветающем индустриальном городе Рубе. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Главную роль исполнила Леа Сейду.