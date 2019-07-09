Убила мужа? Как Кортни Лав пережила смерть Курта Кобейна

Вокалистка и лидер рок-группы Hole Кортни Лав родилась в 1964 году в Сан-Франциско в семье психотерапевта Линды Кэрролл и дорожного менеджера группы Grateful Dead Хэнка Харрисона, которые развелись, когда Лав было пять лет.

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Отца будущей певицы, который был заметным контркультурным деятелем, лишили родительских прав. В числе доводов, которые повлияли на решение суда было то, что он давал своему ребенку галлюциногенные наркотики. Ее мать поселилась в коммуне хиппи в 1970 году, а в 9 лет у Лав диагностировали легкую форму аутизма.

Девочка не смогла ужиться с матерью в Новой Зеландии, куда та переехала после развода, и Лав вернулась к приемному отцу. За кражу футболки в магазине в возрасте 14 лет она попала в исправительное учреждение для несовершеннолетних, после чего на протяжении нескольких лет была под опекой государственных структур.

Когда опеку с нее сняли, для Кортни Лав началась эпоха активных поисков себя. Она посещала курсы языка и философии, подрабатывала стриптизершей и диджеем, а в 1981 году переехала в Ирландию на деньги, полученные от приемных бабушки и дедушки. На новом месте она изучала богословие и встретилась с музыкантом Джулианом Коулом из группы The Teardrop Explodes, с которым вместе они прожили какое-то время. Спустя год она вернулась в США.

«Я думала, что это был мой главный жизненный опыт, что со мной больше ничего не случится», — признавалась она в интервью позднее.

В 1982 году Лав посетила концерт тогда еще начинающей группы Faith No More и даже попробовала себя в качестве вокалистки, но после записи чернового материала получила отказ. Неудачный опыт стал топливом для ее собственного проекта Pagan Babies.

В середине восьмидесятых она решила попробовать свои силы в качестве актрисы и поступила в институт искусств в Сан-Франциско. В 1985 году она пришла на прослушивание на роль Нэнси Спанджен, подруги бас-гитариста Sex Pistols Сида Вишеса для фильма Алекса Кокса «Сид и Нэнси», однако получила роль подруги центральной героини. Ей удалось хорошо зарекомендовать себя и в своем следующем фильме «Прямо в ад» Кокс пригласил ее уже на главную роль. Картина привлекла внимание Энди Уорхола, который снял Лав в своем шоу на MTV.

После неудачной попытки переехать в Орегон, она отправилась на Аляску, где потратила три месяца на то, чтобы «собраться с мыслями». В 1989 году Лав почувствовала в себе силы на новый рывок и дала объявление о поиске музыкантов для создания рок-группы, которая получила название Hole и стала ее главным музыкальным проектом.

Продюсером первого альбома стала басистка главной группы американского андеграунда тех лет Sonic Youth Ким Гордон, критики встретили коллектив благоприятно. Из-за сильного феминистского подтекста Hole часто ассоциировали с движением Riot Grrrl, однако Лав отрицала эту связь.

Слухи о том, когда и как именно Лав познакомилась со своим будущим мужем Куртом Кобейном сильно разнятся. По одной из версий, они встретились в ночном клубе Satyricon в Портленде в 1989 году. Однако биограф Кобейна Чарльз Кросс утверждает, что знакомство будущих супругов произошло в феврале 1990 года, когда Лав сказала Кобейну, что он похож на Дэйва Пирнера из группы Soul Asylum. Сама певица рассказывала, что они увидели друг друга на концерте Dharma Bums в Портленде, а ее гитарист Эрик Эрландсон говорил, что их обоих представили Кобейну после концерта Butthole Surfers и L7 в Голливуде в мае 1991 года.

В 1992 году Лав и Кобейн официально оформили свои отношения и певица решила взять творческую паузу из-за беременности. По просьбе своего директора она дала интервью Vanity Fair, в котором рассказала о своих отношениях с лидером Nirvana. Однако журналисты сконцентрировались на информации о том, что у Кобейна вместе с женой развилась героиновая зависимость, из-за чего к паре проявил интерес департамент по защите семьи, а их дочь на время передали сестре Лав.

Позднее она обвинила СМИ в намеренном искажении информации. По словам самой Лав, она перестала употреблять наркотики? как только узнала о том, что беременна. Она обвинила журналистов в том, что статья нанесла урон их с Кобейном, а также оказала серьезное влияние на состояние музыканта и могла стать одной из причин, которые привели его к самоубийству.

Отношения между супругами стали портиться, музыканты Nirvana рассказывали в интервью, что Кобейну не удавалось успешно пройти курс лечения от наркотической зависимости, и он забросил попытки разрешить ворох скопившихся проблем. В марте 1994 года он заболел бронхитом и ларингитом во время очередного тура.

Лав приехала к больному мужу в Рим, где нашла его без сознания и вызвала врачей. У Кобейна диагностировали передозировку снотворным, которое он запил шампанским. Музыкант назвал произошедшее случайностью и через пять дней вернулся с женой в Сиэтл.

В середине марта Лав вызвала домой полицейских, которым сказала, что муж заперся один с ружьем и угрожал самоубийством. Кобейн попытался оправдаться, сказав, что не планировал убивать себя, а только хотел спрятаться от супруги после очередной ссоры, и Лав отказалась от своих слов.

С помощью друзей и работников лейбла, Лав уговорила Кобейна отправиться в реабилитационную клинику, откуда он сбежал, перепрыгнув через двухметровую ограду. Лав не смогла определить его местоположение, после чего заблокировала кредитную карту и наняла частного детектива.

Позднее именно этот детектив стал одним из главных сторонников версии об убийстве музыканта. Среди его аргументов было то, что Кобейн не мог справиться с ружьем с тем количеством героина, которое было в его крови на момент смерти, контраст последних строчек предсмертной записки с ее основным содержанием, а также отсутствие отпечатков пальцев на ружье.

Он выдвинул версию о том, что Лав сама заказала убийство мужа, испугавшись развода, документы на который музыкант начал оформлять незадолго от смерти. Если бы он завершил процедуры вовремя, доля Кортни в наследстве уменьшилась бы с 30 млн до 1 млн.

Во время публичной панихиды гостям поставили видеоролик с музыкантами Nirvana и самой Кортни Лав, читающими фрагменты из предсмертной записки Кобейна, после чего вдова музыканта появилась сама, чтобы выразить скорбь и раздать часть одежды мужа поклонникам.

Альбом Hole «Live through this», который вышел через четыре дня после смерти Кобейна, завоевал массовый успех у зрителей и у критиков, а к фигуре Лав с этого момента было приковано пристальное внимание журналистов, которые не пропускали ни одной ее эпатажной выходки.

В 1995 году она была арестована за скандал на борту самолета, в том же году напала на вокалистку группы Bikini Kill из-за того, что та якобы пошутила над ее дочерью. Суд обязал ее посещать курсы управления гневом. Сама певица позднее призналась, что плохо помнит этот период своей жизни.

Несмотря на вереницу скандалов, карьера Лав продолжила идти вверх — кинокритики дают хорошую оценку ее игре в фильме Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта», за роль в котором певицу номинировали на «Золотой глобус», а следующий альбом Hole «Celebrity Skin» стал мультиплатиновым. Однако отношения между участниками группы испортились и в 2002 они объявили о распаде.

На свой сороковой день рождения в 2004 году Лав попала в психиатрическую клинику после попытки суицида. Звезда стала часто появляться в состоянии наркотического опьянения на публике, и в 2006 году она принудительно прошла курс лечения. Сама певица признавалась, что с 2007 года не употребляла запрещенные препараты.

Новые сольные работы Лав были прохладно встречены критикой и слушателями, как и попытка возродить Hole. В 2015 году Лав присоединилась к Лане Дель Рэй, чтобы открыть восемь концертов в рамках ее турне. Она продолжила сниматься в кино и телесериалах, а в 2016 году запустила свою собственную линию одежды под названием «С любовью, Кортни» («Love, Courtney»).

Хорошо известно, что после смерти Кобейна отношения Кортни Лав с другими участниками Nirvana Дэйвом Гролом и Кристом Новоселиком испортились окончательно. Лишь в 2015 году Лав рассказала Дэвиду Леттерманом о том, что смогла прийти к примирению с Гролом.

Обвинения в убийстве Кобейна и различные теории заговора вокруг ее причастности к смерти голоса целого поколения продолжают циркулировать и по сей день, что отбрасывать значительную тень на личность Лав. Так, в 2014 году на церемонии принятия Nirvana в «Зал славы рок-н-ролла» во время речи Кортни, посвященной Кобейну, часть аудитории освистала вдову.