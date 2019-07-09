Против Сталина и за Панина: скандальной Лии Ахеджаковой — 81

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которой 9 июля исполняется 81 год, продолжает активно выражать свою позицию по различным общественным и культурным вопросам, показывая заинтересованность в текущих российских событиях. Так, в ходе интервью с журналистом Александром Невзоровым в апреле она высказалась о постановке пьесы лауреата Сталинской премии Виктора Гусева «Слава» театрального режиссера Константина Богомолова.

«Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил — почему народ ликует? Я одну фразу скажу — «Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: «Товарищ Сталин — сын трудового народа. А я — дочь трудового народа». В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобрать не могу», — сказала она.

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Невзоров заявил, что не видел ни одной постановки Богомолова, и выразил надежду, что ему удастся и дальше держаться в стороне от его творчества. Комментируя популярность режиссера, он заверил Ахеджакову, что «это пройдет».

Актриса стала широко известна своими неоднозначными высказываниями по политической и общественной повестке. Не так давно она вызывала возмущение в обществе, оказав поддержку скандальному актеру Панину, назвавшему россиян «злобными уродцами». Она призвала общественность прекратить травить артистов, поскольку у каждого в жизни может наступить момент, когда захочется грубо выругаться.

Сама Ахеджакова, которая родилась в семье заслуженной артистки РСФСР в 1938 году и чей отчим был основателем и первым режиссером драматического театра Адыгеи, дебютировала как актриса на сцене Московского театра юного зрителя в 1960 году. Правда, родители были против театральной карьеры своей дочери, поэтому за четыре года до этого ей пришлось поступить в Московский институт цветных металлов и золота.

Через полтора года учебы и посещений самодеятельного театрального кружка она поступила в ГИТИС им. Луначарского, по окончании которого перешла на постоянную работу в ТЮЗ в амплуа травести — Ахеджакова играла мужских персонажей.

«Там была абсолютная невостребованность. Стопроцентная. «Загруженность» вплоть до того, что я играла куриные ноги. У Бабы-Яги была, как известно, избушка на курьих ножках. Так вот эти ноги я играла. Представляете, у тебя даже тела нет, у тебя только ноги куриные.

Ну, еще третьим составом — средний поросенок Наф-Наф. И все», — говорила она в интервью «Российской газете».

В 1975 году актрисе улыбнулся счастливый случай — режиссер Эльдар Рязанов предложил ей небольшую, но яркую и запоминающуюся роль в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», благодаря которой к актрисе пришла всенародная знаменитость.

«Звонит мне Рязанов. Мне, совершенно неизвестной актрисе. И предлагает сняться в маленькой роли в «Иронии судьбы». Я читаю и вижу, что играть там в общем-то нечего. Тем не менее поехала на встречу с Эльдаром Александровичем. И сказала ему: «Эльдар Александрович, я вас обожаю, но сниматься не хочу. Я хочу дождаться, когда вы напишете для меня роль». А он говорит: «Лучше сняться у хорошего режиссера в крошечной роли, чем в главной у какого-нибудь...» Уговорил», — рассказала она.

Ахеджаковой советовали держаться за ТЮЗ «руками и ногами» и работать там до пенсии, однако режиссер Анатолий Эфрос посоветовал ей обратится в театр «Современник», куда Ахеджакова перешла в 1977 году.

«Я тогда еще условия ставила, представляете? Никому не известная артистка, рост метр пятьдесят... Пришла к Волчек и говорю: «Галина Борисовна, я только умоляю вас: никаких сказок, никаких зайцев! Я переела этого, меня тошнит». И она мне пообещала. Действительно, я в «Современнике» тридцать лет — и ни одного зайца, ни одной Бабы-Яги», — сказала Ахеджакова.

В годы перестройки Ахеджакова заняла активную политическую позицию и активно выступила в поддержку новой власти. В 1993 году по телевидению продемонстрировали ее речь в поддержку действий президента Бориса Ельцина.

«Что же это за Конституция такая, жизнь человеческая рядом с которой ничего не стоит… Что же это за проклятая Конституция?! Ведь по этой Конституции сажали людей в тюрьмы. <…> Теперь в эту Конституцию пишут поправки, и главное, что в этих поправках, — привилегии. И сейчас за эту Конституцию, в которую уже вписаны, воткнуты их привилегии, они убивают людей. Я не знаю, что сейчас будет, если там сто тысяч людей. А где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции?!» — заявила Ахеджакова.

В XXI веке Ахеджакова запомнилась молодому зрителю благодаря появлению в фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Изображаю жертву» в 2005 году. Как вспоминала позднее актриса, от этой роли она тоже сначала хотела отказаться.

«Звонит Кирилл Серебренников и говорит: «Вы бы не хотели сыграть в кино роль, которую играет Алла Борисовна Покровская в спектакле «Изображая жертву?» Я говорю: «Нет, нет, нет! Что вы? Она моя любимая подруга и замечательно играет эту роль». А он: «Я берусь это уладить, она широкий человек», — рассказывала она.

В 2006 году Ахеджакова стала кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени. Она известна своим резко негативным отношением к курсу действующей власти. Актриса выступала против принятия закона о запрете на усыновление российских детей-сирот гражданами США, выступала на оппозиционных митингах, обращалась к украинским коллегам с осуждением действий российской стороны в 2014 году, а также неоднократно требовала освобождения политических заключенных.