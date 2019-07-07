Ушла демократия: Познер похоронил ТЭФИ

Российский тележурналист Владимир Познер объявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором телепремии ТЭФИ. Об этом ведущий написал на своем сайте.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — заявил Познер.

Телеведущий добавил, что, будучи президентом академии, он обещал скульптору Эрнсту Неизвестному прекратить вручение статуэтки в качестве приза, если конкурс утратит «демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

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«Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения», — заключил журналист.

Российская национальная телевизионная премия ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевидения. Она была основана в 1994 году под руководством фонда «Академии российского телевидения».

Не так давно, в начале июня 2019 года, Познер был занесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Ялты. По словам журналиста, попадание в подобные черные списки и запрет на посещение Украины его не беспокоят, передает ФАН.

«Я вообще не планировал [ехать на Украину]. У меня никаких дел на Украине нет. Сделали и сделали, комментировать глупости — бессмысленно», — заявил Познер.

На сайте «Миротворец» поясняется, что телеведущий оказался в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы».

«Это совершенно очевидно. В Ялте был финал конкурса «ТЭФИ-Капитал». Я был председателем жюри. Я приехал в день финала и уехал вечером. Это наверняка и есть причина», — объяснил тележурналист.

Ранее он выразил мнение о том, что в России отсутствует общая национальная идея, однако граждан страны могла бы объединить правда. Об этом 85-летний журналист заявил во время встречи с читателями.

«Вы знаете, можно объединить народ только на одно, когда народ поверит. Говоря ему правду. Вот, да. У нас все с этим тяжело, но вот и тяжело, потому-то, потому-то и потому-то. Когда ощущение, как вам сказать, равенства будет реально. Вы знаете, что ни в одной стране мне известной члены парламента не имеют ни специальных номеров, ни этих самых…То есть у нас получается, что как только ты куда-то попал, у тебя сразу чувство превосходства над другими. Ты только что был здесь. Но раз ты уже тут, то уже все», — сказал Познер.

Журналист также отметил, что в некоторых крупных странах, таких как Великобритания и Франция, также нет общей национальной идеи. Он подчеркнул, что общая мощная цель была в Советском Союзе, но со временем она рассеялась.

«Ну, можно придумать цель, которую все поддерживают. Ну, в Советском Союзе была цель какая? Построить социализм, а потом коммунизм. И поначалу это была мощная цель, которую многие-многие поддерживали, но постепенно стали понимать, что это неправда. Ну, как может быть такая цель, когда оказывается, что высокопоставленные чины партии имеют свои магазины, свои дома отдыха, свое 4-е управление Минздрава СССР и так далее. Что же это? О чем мы говорим?» — приводит слова Познера его сайт.

Он отметил, что россияне должны почувствовать эту цель, что окажется трудной задачей, потому что они ничему не верят и являются закрытыми людьми. Причиной этого, по мнению Познера, является большое количество «вранья», которое граждане пережили в последнее время.