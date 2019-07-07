Ушла демократия: Познер похоронил ТЭФИ

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер покидает состав жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором премии ТЭФИ. Также журналист потребовал запретить использование бронзовой статуэтки «Орфея» Эрнста Неизвестного, объяснив это потерей общенационального значения телепремии.

Российский тележурналист Владимир Познер объявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором телепремии ТЭФИ. Об этом ведущий написал на своем сайте.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — заявил Познер.

Телеведущий добавил, что, будучи президентом академии, он обещал скульптору Эрнсту Неизвестному прекратить вручение статуэтки в качестве приза, если конкурс утратит «демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

«Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения», — заключил журналист.

Российская национальная телевизионная премия ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевидения. Она была основана в 1994 году под руководством фонда «Академии российского телевидения».

Не так давно, в начале июня 2019 года, Познер был занесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Ялты. По словам журналиста, попадание в подобные черные списки и запрет на посещение Украины его не беспокоят, передает ФАН.

«Я вообще не планировал [ехать на Украину]. У меня никаких дел на Украине нет. Сделали и сделали, комментировать глупости — бессмысленно», — заявил Познер.

На сайте «Миротворец» поясняется, что телеведущий оказался в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы».

«Это совершенно очевидно. В Ялте был финал конкурса «ТЭФИ-Капитал». Я был председателем жюри. Я приехал в день финала и уехал вечером. Это наверняка и есть причина», — объяснил тележурналист.

Ранее он выразил мнение о том, что в России отсутствует общая национальная идея, однако граждан страны могла бы объединить правда. Об этом 85-летний журналист заявил во время встречи с читателями.

«Вы знаете, можно объединить народ только на одно, когда народ поверит. Говоря ему правду. Вот, да. У нас все с этим тяжело, но вот и тяжело, потому-то, потому-то и потому-то. Когда ощущение, как вам сказать, равенства будет реально. Вы знаете, что ни в одной стране мне известной члены парламента не имеют ни специальных номеров, ни этих самых…То есть у нас получается, что как только ты куда-то попал, у тебя сразу чувство превосходства над другими. Ты только что был здесь. Но раз ты уже тут, то уже все», — сказал Познер.

Журналист также отметил, что в некоторых крупных странах, таких как Великобритания и Франция, также нет общей национальной идеи. Он подчеркнул, что общая мощная цель была в Советском Союзе, но со временем она рассеялась.

«Ну, можно придумать цель, которую все поддерживают. Ну, в Советском Союзе была цель какая? Построить социализм, а потом коммунизм. И поначалу это была мощная цель, которую многие-многие поддерживали, но постепенно стали понимать, что это неправда. Ну, как может быть такая цель, когда оказывается, что высокопоставленные чины партии имеют свои магазины, свои дома отдыха, свое 4-е управление Минздрава СССР и так далее. Что же это? О чем мы говорим?» — приводит слова Познера его сайт.

Он отметил, что россияне должны почувствовать эту цель, что окажется трудной задачей, потому что они ничему не верят и являются закрытыми людьми. Причиной этого, по мнению Познера, является большое количество «вранья», которое граждане пережили в последнее время.