Дожил до 20-ти: умерла молодая звезда Disney

Актер Кэмерон Бойс умер в возрасте 20 лет во сне после перенесенного припадка из-за продолжительной болезни, о которой не сообщалось публично, о его смерти рассказали родственники, пишет The Sun.

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«С поистине тяжелым сердцем мы сообщаем, что этим утром мы потеряли Кэмерона. Он умер во сне в результате припадка, который был результатом текущего состояния его здоровья, в связи с которым он проход лечение. Мир теперь несомненно остался без одного из своих самых ярких представителей, но его дух будет жить через доброту и сострадание всех, кто знал и любил его», — сказал представитель семьи.

Родственники актера также обратились к журналистам с просьбой не тревожить их какое-то время, так как смерть Бойса стала тяжелым ударом для всей семьи.

Бойс родился в 1999 году и дебютировал как актер в возрасте 9 лет сначала в музыкальном видео для группы Panic! At The Disco, а потом – в сериале «Генеральный госпиталь: Ночная смена» и фильме ужасов «Зеркала».

После этого он снялся в триллере «На крючке», после чего стал успешно сотрудничать с детским телеканалом Disney.

Сначала он появляется как гость в сериале «Держись, Чарли!», потом – как танцор в день свадьбы принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. В том же году он появился в сериале «Танцевальная лихорадка». С 2011 года по 2015 года он играл одного из главных героев сериала «Джесси», в 2013 году снялся вместе с Адамом Сандлером в фильме «Одноклассники».

Представители телеканал описали актера как «невероятно талантливого исполнителя».

«С юного возраста Кэмерон Бойс мечтал поделиться своим выдающимся артистическим талантом с миром. В детстве его подпитывало сильное желание изменить человеческие жизни работой на благо людям», — отметили в Disney.

Сотрудники компании также назвали Бойса «вдумчивым и заботливым», а также выразили восхищение тем, как он ухаживал за членами своей семьи.

«Мы выражаем свои глубокие соболезнования его родственникам, коллегам и присоединяемся к миллионам поклонников, скорбящим из-за его преждевременной смерти. По нему будут скучать», — сказали в Disney.

Бойс часто рассказывал о своих смешанных корнях. Его мать происходила из еврейской семьи и актер неоднократно говорил об эффекте, который произвело на него посещение дома Анны Франк. Бабушка Бойса была одной из «клинтонской дюжины» — первых темнокожих студентов, которые стали учится по десегрегационному принципу в южных штатах.

Говоря об изменениях, которые происходят в Голливуде в вопросах, касающихся отношения к представителям тех или иных рас, Бойс выразил удовлетворение в связи с тем, что перемены становятся заметны.

Так, он обратил внимание на награждение статуэткой американской телевизионной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале Риза Ахмеда, который стал первым человеком южноазиатского происхождения, которому досталась эта награда.

«Но нам нужно продолжать этот процесс, потому что Голливуд все еще очень, очень белый. Мы должны это исправить. И мы хорошо справляемся», — сказал он.

Благодаря своему смешанному происхождению Бойсу удалось сыграть сына в паре с такими актрисами как Мишель Монаган, Сальма Хаек, Венди Ракель Робинсон и Пола Паттон.

В 2017 году Бойс рассказывал в интервью, что многим в Голливуде он не нравится. СМИ оценивали его состояние примерно в $5 млн, количество подписчиков его инстаграма достигло почти 8,5 млн человек за день до его смерти.

«Лети высоко, прекрасный ангел, мы будем любить тебя всегда», «Я не могу с этим справится, это так шокирует», «Ты всего мог рассмешить меня, когда я возвращался домой из школы и включал телевизор», — проводили поклонники артиста в последний путь в своих аккаунтах.

В интервью, которые Бойс успел дать перед смертью, он говорил, что продолжает находиться в активном поиске себя и хочет попробовать двигаться вперед в новом направлении с помощью творчества.

Актер также занимался проблемой доставки воды в нуждающиеся страны и инвестировал в проекты, которые занимались этим вопросом. За 40 дней он помог собрать одной из таких компаний более $27 тыс.